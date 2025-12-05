¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
·ÈÂÓ·¿Ê´¿Ð¥â¥Ë¥¿ー¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡ÊÇò¹õÉ½¼¨²èÌÌ·¿¡¢¥«¥éーÉ½¼¨²èÌÌ·¿¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2025Ç¯12·î5Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ÈÂÓ·¿Ê´¿Ð¥â¥Ë¥¿ー¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢·ÈÂÓ·¿Ê´¿Ð¥â¥Ë¥¿ー¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
»Ô¾ì³µÍ×
ËÜÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î·ÈÂÓ·¿Ê´¿Ð¥â¥Ë¥¿ー»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯»þÅÀ¤ÇÌó4²¯4,600ËüÊÆ¥É¥ë¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤·¡¢2031Ç¯¤Ë¤ÏÌó6²¯2,100ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï4.9¡ó¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶ÊÝÁ´°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢»º¶È¸½¾ì¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¶¯²½¡¢µ¬À©¶¯²½¤¬»Ô¾ì¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÈÂÓ·¿Ê´¿Ð¥â¥Ë¥¿ー¤Ï¡¢ºî¶È´Ä¶¤ä²°³°´Ä¶¤ÎÎ³»Ò¾õÊª¼Á¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÂ¬Äê¤¹¤ëÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ä¶Â¬Äê¡¢¹©¾ìÇÓ½Ð´ÉÍý¡¢·úÀß¸½¾ì¤ÎÊ´¤¸¤ó´Æ»ë¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ºö´Ä¶¤È»Ô¾ì¹½Â¤¤Ø¤Î±Æ¶Á
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ª¤è¤Ó³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ºöÊÑ¹¹¤¬»Ô¾ì¶¥Áè¹½Â¤¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçµ¤´Ä¶´ð½à¤¬¸·³Ê²½¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Ê´¤¸¤óÂ¬Äê¤ÎµÁÌ³²½¤¬¿Ê¤ß¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¹ñºÝÊªÎ®¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤äÉôÉÊ¶¡µë¤ÎÀ©Ìó¤ÏÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¥áー¥«ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ´Ã£ÀïÎ¬¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶´Æ»ëµ¡´ï¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñ¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ºöÌÌ¤Ç¤ÎÄÉ¤¤É÷¤¬»Ô¾ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Î¹½À®
ËÜÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¹ñÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÄêÎÌ¡¦ÄêÀ¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¿ä°Ü¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ûÍ×¤ÎÊÑ²½¡¢¶¡µëÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡¢µ»½Ñ³×¿·¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ò¾ÜºÙ¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÌÌ¥¿¥¤¥×¤È¤·¤ÆÇò¹õ¥â¥Ç¥ë¤È¥«¥éー²èÌÌ¥â¥Ç¥ë¤¬Ê¬Îà¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ûÍ×·¹¸þ¤¬ÌÀ³Î²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¡¢»º¶È´Æ»ë¡¢¹©»ö¸½¾ì´ÉÍý¤Ê¤ÉÍÑÅÓÊÌ¤Î»Ô¾ìÆÃÀ¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À®Ä¹Ê¬Ìî¤ÎÆÃÄê¤ËÌòÎ©¤Ä¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×´ë¶È¤ÎÆ°¸þ
¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢TSI Group¡¢Sintrol¡¢Yokogawa¡¢Durag Group¡¢Thermo Fisher¡¢Met One Instruments¡¢CODEL International¡¢Dynoptic Systems¡¢KANSAI Automation¡¢Aeroqual ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é´ë¶È¤Ï¹âÀºÅÙ¥»¥ó¥µーµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¡¢¥Çー¥¿´ÉÍýµ¡Ç½¤Î³È½¼¡¢·ÈÂÓÀ¤Î²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËTSI Group ¤ä Thermo Fisher ¤Ï¸¦µæÍÑÅÓ¤«¤é»º¶ÈÍÑÅÓ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê»Ô¾ì¤Ç¹â¤¤¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤ä¿·¶½¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ëÄã²Á³ÊÂÓÀ½ÉÊ¤ÎÅêÆþ¤¬»Ô¾ì¶¥Áè¤ò³èÀ²½¤·¡¢²Á³ÊÂÓ¤ÎÆó¶Ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§
¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Çò¹õ²èÌÌ¥â¥Ç¥ë¤Ï¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¹â¤¯¡¢¸ø¶¦µ¡´Ø¤äÃæ¾®µ¬ÌÏ¸½¾ì¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬Â¿¤¤°ìÊý¡¢¥«¥éー²èÌÌ¥â¥Ç¥ë¤Ï»ëÇ§À¤ÈÁàºîÀ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÅÙ¤Ê¥Çー¥¿´ÉÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÍÑÅÓ¤ÇºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï´Ä¶ÊÝ¸î´ØÏ¢¤¬ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¤Ç¡¢Âçµ¤±øÀ÷´Æ»ë¤ä¸øÅªÄ´ºº¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»º¶È´Æ»ëÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¹©¾ìÇÓ½Ð´ÉÍý¤ª¤è¤Óºî¶È¸½¾ì¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤ÎÆ³Æþ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹©»ö¸½¾ì¸þ¤±¤Ç¤ÏÊ´¤¸¤óÈô»¶ÂÐºö¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤êÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
