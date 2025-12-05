¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥²ー¥à¥¢¥ïー¥É¡ÖSHIBA GAME AWARD 2025 WINTER¡×¤ÎYouTubeÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬È¯É½¡ª12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë12»þ～21»þ
³ô¼°²ñ¼ÒSQOOL¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÆ£¸¼£¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¥¢¥ïー¥É¡ÖSHIBA GAME AWARD 2025 WINTER¡Ê°Ê²¼SGA2025WINTER¡Ë¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡¢YouTube¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336198&id=bodyimage1¡Û
SHIBA GAME AWARD¤Ï¡¢¥²ー¥à¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSQOOL.NET¥²ー¥à¸¦µæ¼¼¡×ÊÔ½¸Éô¤¬¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Ç¯2²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£
SGA2025WINTER¤Ø¤Î±þÊç¤Ï2025Ç¯10·î6Æü¤«¤é2025Ç¯10·î31Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥¨¥ó¥È¥êーÁí¿ô255¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÃæ¤«¤éÁª¹Í¤ò·Ð¤Æ46¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
12·î6Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤ÏÁª¹Í¤òÄÌ²á¤·¤¿46¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÉô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤Ï¥²ー¥à¤Î³«È¯¼Ô¤¬ÇÛ¿®¤Ë»²²Ã¤·¡¢³«È¯¼Ô¤Ë¤è¤ë¥²ー¥à¤ÎÀâÌÀ¤Ê¤É¤¬Ê¹¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
SGA2025WINTER¤ÎYouTubeÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë
12:00 ÇÛ¿®³«»Ï
12:05-12:12¡¡¥ë¥Ó¥Ê¥¤¥È
12:12-12:19¡¡Ç¦¼ÔÌÀ
12:19-12:26¡¡S4U: CITYPUNK 2011 AND LOVE PUNCH
12:26-12:33¡¡Star Birds
12:33-12:40¡¡The Wandering Village
12:40-12:47¡¡¤Ø¤¤¤ªÂÔ¤Á¡ª¥´¥Ö¥ê¥ó¼÷»Ê
12:47-13:54¡¡¥¹ー¥Ñー¥É¥ê¥Õ¥È¥Ö¥ìー¥É
12:54-13:01¡¡¥á¥¤¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥µ¥ë¥ô¥§¥¤¥·¥ç¥ó
13:01-13:08¡¡100% Clean Inc.
13:08-13:15¡¡Fingerdance
13:15-13:30¡¡Slitherise*
13:30-13:45¡¡HellPunk: Purgatorium*
13:45-14:00¡¡¥ª¥¦¥ê¥Ç¥£¥¢¡§ÃÏ²¼¤ËÌ²¤ë²«¶â¤ÎÅÔ»Ô*
14:10-14:17¡¡¥¹¥ë¥¿¥ó¤Î¥²ー¥à
14:17-14:24¡¡DearMyFriend
14:24-14:31¡¡Doodle Adventure of Chameleon
14:31-14:38¡¡MotionRec
14:38-14:45¡¡Million Depth
14:45-14:52¡¡¤Ç¤Ó¤ë¥³¥Í¥¯¥·¥ç¤ó
14:52-14:59¡¡Danchi Days
14:59-15:06¡¡Tama In-Between
15:06-15:13¡¡Moratorium: Don¡Çt Beat This Game
15:13-15:20¡¡CleanFall
15:20-15:27¡¡Love is¡Ä
15:27-15:34¡¡mini airways
15:34-15:41¡¡¾¯½÷¤È³Ø±à¾ë
15:41-15:48¡¡Solateria
16:00-17:00 ¥²ー¥à¥×¥ì¥¤ÇÛ¿®
17:00-17:12¡¡¾ÏÀáÏ»¤ÎÄÃº²¶Ê*
17:12-17:24¡¡ÝÌ±Æ¤Î¥ì¥¢*
17:24-17:36¡¡Cat Girl Survivor 2 : Beyond The Veil*
18:00-18:12¡¡ÇËÌÇ¤Î¥ª¥¿¥¯*
18:12-18:24¡¡Tricolo*
18:24-18:36¡¡¼¡¸µ¤ÎÎ¹*
18:36-18:48¡¡¥ê¥º¥à¥Û¥Æ¥ë*
18:48-19:00¡¡ÉÂÇ½ÃµÄå Psycho-Sleuth*
19:00-19:10¡¡¿À¤ÎÂÄ¤Á¤¿ÃÏ*
19:10-19:20¡¡¥Õ¥£¥ë¥Êー¤ÎÅÁÀâ*
19:20-19:30¡¡²¯¤Î¤ª¤¯*
19:30-19:40¡¡¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È ¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Ëー*
19:40-19:50¡¡¥¦¥ó¥³¥Æ¥¯¥Ë¥«*
19:50-20:00¡¡¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥Ò¥ë¥º*
20:00-20:10¡¡ÊÒÉÕ¤±ÆüÏÂ*
20:10-20:20¡¡Retrace The Light*
20:20-20:30¡¡CATO: Buttered Cat*
20:30-20:40¡¡¥²ー¥à¥·¥ç¥Ã¥×¼ÐÍÛ*
20:40-20:50¡¡Robot Hospice*
Ãí¡§*°õ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï³«È¯¼ÔÍÍ¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤äÇÛ¿®Í½Äê¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÄ´À°ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
SQOOLTV¥²ー¥à¸¦µæ¼¼¡§https://www.youtube.com/@gamestudylab/
SGA2025WINTER¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://shibagameaward.com/
»²²Ã¥¹¥È¥êー¥Þー
²»¶×¤Í¤´¤È ¤µ¤ó
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336198&id=bodyimage2¡Û
Ç®¾§·Ï¤ÎVTuber¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤¬¡¢¶ä²Ï°ì¥²ー¥à¤¬²¼¼ê¤Ê¥²ー¥à¹¥¤VTuber¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
