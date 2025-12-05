¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿À¸ÍÅê»ñÊÙ¶¯²ñ¤ÎIR¥»¥ß¥Êー¤ËÅÐÃÅ
·ÐÍý¥·¥ó¥®¥å¥é¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹ ·¼ÂÀÏº¡¢°Ê²¼¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¿À¸ÍÅê»ñÊÙ¶¯²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¼èÄùÌòCTO ¾¾ÅÄ¤è¤ê¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»ö¶È³µÍ×¤ä¡¢Âè3»ÍÈ¾´ü¤Î·è»»ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ÐÍýÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿Åö¼Ò¤ÎAIµ»½Ñ¤ä¡¢·ÐÍýDX¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´Ø¿´¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:20～17:00
²ñ¾ì¡§¿À¸Í»ÔÆâ¡Ê¤´»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÊý¤Ë¾ÜºÙ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡Ë
»²²ÃÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Êº©¿Æ²ñ¤Ï5,000±ß～6,000±ßÄøÅÙ¡¢³Ø³ä¤¢¤ê¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§²ñ¾ì¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
▶ ¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://peatix.com/event/4634420
¢£¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú·ÐÍý¥·¥ó¥®¥å¥é¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢À©Ìó¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢¼«¿®¤ÈÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡Û
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢·ÐÍý¥·¥ó¥®¥å¥é¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÐÍý¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£À¸À®AI¤ä¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶î»È¤·¤¿¼«¼Ò³«È¯¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢Â¿¤¯¤ÎÂç´ë¶È¤Î·ÐÍýÉôÌç¤ä²ñ·×¥Ù¥ó¥Àー¤Ë¸þ¤±¤ÆÅ¸³«¡£¡Ö·ÐÍý¤Î¥·¥ó¥®¥å¥é¥ê¥Æ¥£¡×¤ò¼Â¸½¤·¡¢·ÐÍýÉôÌç¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤È¡¢·ÐÍý¥Ñー¥½¥ó¤¬´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ëÀïÎ¬·ÐÍý¤ËÃíÎÏ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡§¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§5588¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ø±à2-4-1 ¼Ç¥Ñー¥¯¥Ó¥ëA´Û 3³¬
ÀßÎ©¡¡¡§2016Ç¯6·î
ÂåÉ½¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿¹ ·¼ÂÀÏº
URL¡¡¡§https://www.fastaccounting.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·ÐÍýAI»ö¶È¡Ê²ñ·×Ê¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ë
¡¦·ÐÍý¶ÈÌ³¤ÎAI¥â¥¸¥åー¥ë¡ØRobota¥·¥êー¥º¡Ù
¡¦ÀÁµá½ñ½èÍý¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØRemota¡Ù
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹Á÷¼õ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ØPeppol¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
Ã´Åö¡§¹ÊóÃ´Åö¡¡
E-mail: press@fastaccounting.co.jp
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊÌ¾¤ª¤è¤Ó²ñ¼ÒÌ¾¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÍ¼Ô¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£