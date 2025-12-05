2025Ç¯ÅÙ¡ÖÆü·Ð¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁí¹çÄ´ºº ¥¹¥Þー¥È¥ïー¥¯·Ð±ÄÊÔ¡×¤Ç2Ç¯Ï¢Â³À±4.5¤ËÇ§Äê
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹ÅÄ ±Ñ»Ì¡¿°Ê²¼¡¢ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¤Ï¡¢¿Íºà¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ÍºàÅê»ñ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢À¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤·¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤¹Àè¿Ê´ë¶È¤òÁªÄê¤¹¤ë ¡ÖÆü·Ð¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁí¹çÄ´ºº ¥¹¥Þー¥È¥ïー¥¯·Ð±ÄÊÔ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ±4.5¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÄ´ºº¤Ï2017Ç¯¤«¤éÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¾å¾ì´ë¶È¤ÈÍÎÏÈó¾å¾ì´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¡Ö¿Íºà³èÍÑÎÏ¡×¡Ö¿ÍºàÅê»ñÎÏ¡×¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³èÍÑÎÏ¡×¤Î3Í×ÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ±5ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ïº£Ç¯¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý788¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢Áí¹ç³ÊÉÕ¤±¾å°Ì45¼Ò¤Î¤¦¤Á¤Î1¼Ò¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¿Íºà³èÍÑÎÏ¤Ç¡ÖS¡×¡¢¿ÍºàÅê»ñÎÏ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³èÍÑÎÏ¤Ç¤ÏºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¡ÖS++¡×¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢¡ÖDX by AX toward SX¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´ë¶È·Ð±Ä¤ä¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢AI¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤¿DX¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÌçÁÈ¿¥¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¹âÅÙ²½¡¢³«È¯¤ä¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨¸þ¾å¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢AI¡¢À¸À®AI¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î³èÍÑ¤òÁ´¼Ò¤ÇÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢CIO¡ÊºÇ¹â¾ðÊóÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Î¹Í¤¨Êý¤ä°Õ¸«¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤¿AI¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤·¡¢100Ì¾°Ê¾å¤Î¼Ò°÷¤¬Æü¡¹¤ÎÁêÃÌ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÊÉÂÇ¤Á¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¤Î¼ÒÆâÍøÍÑÎ¨100%¤ò¤á¤¶¤¹»Üºö¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï1,000·ï°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤ÎÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢½¾¶È°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¶¨ÁÏ¤·¡¢Ã¯¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä
¢£ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä
¢£ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤ÎAX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢IT¿ÍºâÉÔÂ¤ËÈ÷¤¨¤¿À¸»ºÀ¸þ¾å¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖDX by AX toward SX¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î²¼¡¢¹ñÆâ³°¤ÎµòÅÀ¤Î½¾¶È°÷Á´°÷¤¬AI¤äÀ¸À®AI¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹â¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤ÎAX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¢£´ØÏ¢¾ðÊó
¢£´ØÏ¢¾ðÊó

Æü·Ð¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁí¹çÄ´ºº ¥¹¥Þー¥È¥ïー¥¯·Ð±ÄÊÔ¡¡·ë²Ì¤òÈ¯É½¡Ê2025Ç¯11·î14Æü ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡Ë
ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î¶¨ÁÏ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£²¤ÊÆ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¤Î³ÆµòÅÀ¤¬Ï¢·È¤·¡¢¼Ò²ñ¤ä´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤¬°ÂÁ´¤Ë¤«¤Ä°Â¿´¤·¤Æ²÷Å¬¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢ÆüÎ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
