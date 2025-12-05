Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Ë10µòÅÀÄ¶¤Î»ö¶ÈÌÖ¤òÅ¸³«¤·¡¢À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ë»³ÅÄ¾¦²ñHD¤¬Gold Partner·ÀÌó¤òÄù·ë
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒLiberaware¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ïÜ ¹°·½¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»³ÅÄ¾¦²ñ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ÅÄ Ëµ×¡¢°Ê²¼¡Ö»³ÅÄ¾¦²ñHD¡×¡Ë¤ÈÈÎÇäÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬Åö¼ÒÀ½ÉÊ¤Î¡ÖGold Partner¡ÊGP¡Ë¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£GPÈÎÇäÅ¹·ÀÌóÄù·ë¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡»³ÅÄ¾¦²ñHD¤Ï¡¢¥¬¥¹¡¦¿åÆ»¡¦ÅÅµ¤¡¦¶õÄ´¡¦ÄÌ¿®Åù¤ÎÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¹©»ö¤ò100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï·µà²½¤¬¿Ê¤à¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°ÂÁ´À¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯10·î24Æü¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤È»³ÅÄ¾¦²ñ¤Ï¶ÈÌ³Äó·È¤ò³«»Ï¤·¡¢Ï·µà²½¤ä¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿Ê¤à¹ñÆâ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¥ì¥¸¥ê¥¹¥¨¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦¤Ë³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¤ÎGPÈÎÇäÅ¹·ÀÌó¤Ï½¾Íè¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤«¤é¤µ¤é¤Ë°ìÊâ¿Ê¤ó¤À¶¨¶ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÈÎÇä¡¦¶¦Æ±±Ä¶È¡¦¶¦Æ±³«È¯¡¦µ»½Ñ»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£»³ÅÄ¾¦²ñ¤Î¹ÈÏ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¥É¥íー¥óÅÀ¸¡¡¦²òÀÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¡¦¸½¾ì¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÏ·µà²½¤¬¿Ê¤à¥¬¥¹¡¦¿åÆ»¡¦¶õÄ´¡¦ÅÅµ¤¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ç¤ÎDXÄó°Æ¤ò¶¯²½¤¹¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò»³ÅÄ¾¦²ñ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥° ÂåÉ½¼èÄùÌò »³ÅÄ Ëµ×¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡ÖLiberaware¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¡¢²æ¡¹»³ÅÄ¾¦²ñ¥°¥ëー¥×¤¬ÅöÃÏ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¹©»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªµÒÍÍ¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¶¦Æ±Å¸³«¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¢£ÈÎÇäÅ¹À©ÅÙ¤Î³µÍ×
¡¡ËÜÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¡ÖIBIS2¡×¤ò³èÍÑ¤·¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Åö¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦ÅÀ¸¡µ»½Ñ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¤·¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¤Ç¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÈÎÇäÅ¹¤È¤·¤Æ¡ÖIBIS2¡×¥»¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤«¤é¤ÏÈÎÇäÅ¹¤Ø¡ÖIBIS2¡×¤òÍÑ¤¤¤¿ÅÀ¸¡¥¹¥¥ë¤Î³ÍÆÀ¤â»Ù±ç¤·¡¢ÅÀ¸¡¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤â³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇäÅ¹¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¡ÖGold Partner¡Ê1¼¡ÈÎÇäÅ¹¡Ë(*1)¡×¡ÖSilver Partner¡Ê2¼¡ÈÎÇäÅ¹¡Ë(*2)¡×¤ËÊ¬ÊÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÎÇäÅ¹À©ÅÙ¤Ø¤Î²ÃÌÁ¸å¡¢³ÆÈÎÇäÅ¹¤Ï¡¢ÈÎÇä¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦1¼¡ÂÐ±þ¶ÈÌ³¤òÃ´¤¤¡¢Åö¼Ò¤Ï¹Ö½¬²ñ¤Î¼Â»Ü¤ä½¤ÍýÂÐ±þ¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¨¥ê¥¢ÊÌ¡ÖGold Partner¡×²ÃÌÁ¼Ò¿ô¡ä
(*1) ¡ÖGold Partner¡Ê1¼¡ÈÎÇäÅ¹¡Ë¡×¤Î²ÃÌÁ¾ò·ïÅù¡¢¾ÜºÙ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤ÏÅö¼ÒHP¤Ë¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
(*2) ¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¡ÖGold Partner¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡ÖSilver Partner¡×¤È¤·¤Æ»²²è¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Åö¼Ò¤Ë¤è¤ëÈÎÇäÅ¹»Ù±ç
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò°Ê²¼¤Î3¼´¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖIBIS2¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é»ö¶È²½¤Þ¤Ç¤ò¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¤ÇÈ¼Áö»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡ä
Å¸¼¨²ñ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð±¿ÍÑ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦Äó¶¡¡¢±Ä¶ÈÆ±¹Ô¡¢¶¦Æ±¥»¥ß¥Êー´ë²è¤Ê¤É
¡ã»ö¶È·×²èºöÄê»Ù±ç¡ä
¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÀßÄê¤«¤é±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹Àß·×¤Þ¤Ç¡¢Åö¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤¿¼ÂÁ©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Çä¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈÎÇäÀïÎ¬¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç
¡ãµ»½Ñ¸¦½¤¡¦Áà½Ä¶µ°é»Ù±ç¡ä
¼ÂÃÏ¸¦½¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖIBIS2¡×¤Î°ÂÁ´±¿ÍÑ¤ª¤è¤ÓÅÀ¸¡¥µー¥Ó¥¹¼Â»ÜÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©
¢§³ô¼°²ñ¼ÒLiberaware¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒLiberaware¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬°ÂÁ´¤Ê¼Ò²ñ¤òºî¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢À¤³¦¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¡Ö¶¹¤¯¤Æ¡¢°Å¤¯¤Æ¡¢´í¸±¤Ê¡×¤«¤Ä¡Ö²°Æâ¶õ´Ö¡×¤ÎÅÀ¸¡¡¦·×Â¬¤ËÆÃ²½¤·¤¿À¤³¦ºÇ¾®µé¤Î¥É¥íー¥ó³«È¯¤È¡¢Åö³º¥É¥íー¥ó¤Ç¼ý½¸¤·¤¿²èÁü¥Çー¥¿¤ò²òÀÏ¤·¸ÜµÒ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¡¦°Ý»ý´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ëî²¿Ê¤·Â³¤±¡¢¿Í¡¹¤Ë°ÂÁ´¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒLiberaware¡Ê¥ê¥Ù¥é¥¦¥§¥¢¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ïÜ¹°·½¡Ê¥ß¥ó¡¦¥Û¥ó¥¥å¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÃæ±û3-3-1
ÀßÎ©¡§2016Ç¯8·î22Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥É¥íー¥ó»ö¶È¡§¥É¥íー¥óÅù¤òÍÑ¤¤¤¿Ä´ºº¡¦ÅÀ¸¡¡¦Â¬ÎÌ¥µー¥Ó¥¹¡¢¼«¼Ò³«È¯¤Î¥É¥íー¥óÅù¤ÎÈÎÇä¡¦
¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó»ö¶È¡§¥É¥íー¥óÅù¤Ë¤è¤ê¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤Î²èÁü½èÍý¡¢¥Çー¥¿²òÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡¢µÚ¤ÓÅö¼Ò²èÁü½èÍýµ»½Ñ¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹Äó¶¡
¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯»ö¶È¡§¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤«¤é¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼õÂ÷³«È¯»ö¶È
£Õ£Ò£Ì¡§https://liberaware.co.jp/
£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/liberaware