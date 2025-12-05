¿·Ê¹¼Ò¤Îµ²±¤¬»Ä¤ë¶äºÂ¤Ë¡È¿·Ê¹¡É¤È¡ÈÊ¸»ú¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢ー¥È¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤¬ÅÐ¾ì
¶äºÂ¡¦ÊÂÌÚÄÌ¤ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥â¥À¥ó¤Ê¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯ ¶äºÂ Åìµþ¡×¡ÊÁí»ÙÇÛ¿Í¡§Æâ»³ÅÏ¶µ¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-6-7¡Ë¤Ï¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤ÎÂÎ©ÆÆ»Ë»á¤¬À©ºî¤·¡¢YUGEISHA GALLERY¤¬´Æ½¤¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¡Ö137_+1¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç4³¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¥é¥¦¥ó¥¸¤ËÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
137_+1
¤«¤Ä¤Æ¿·Ê¹¼Ò¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢¾ðÊó¤ÈÊ¸²½¤¬¹Ô¤¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶äºÂ¡¦ÊÂÌÚÄÌ¤ê¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯ ¶äºÂ Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ²È¡¦ÂÎ©ÆÆ»Ë»á¤ÎÀ©ºî¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥È ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¡Ö137_+1¡×¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö137¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ¤¬¿·Ê¹¼Ò¤ÎÅìµþËÜ¼Ò¤È¤·¤ÆºÇ½é¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤òÆÀ¤¿1888Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯·î¤ò¡¢¡Ö¡Ü1¡×¤Ï¤³¤ì¤«¤é·Þ¤¨¤ëÌ¤Íè¤Î°ìÆü¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë³«¶È°Ê¹ß¤Î¿·Ê¹»æ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢»æ¤ò´ÝËÀ¾õ¤ËÂ«¤Í¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ³¹¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¿ÎØÅ¾µ¡¤Î¥ê¥º¥à¤äÌöÆ°¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥êー¤ò¾þ¤ë¶ä¤ÎµåÂÎ¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¡¢»æÌÌ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿½ÐÍè»ö¤ä¿Í¡¹¤Îµ²±¡¢¤½¤Î´Ö¤òÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯Î®¤ì¤ë»þ´Ö¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡È¶À¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤ÎÂ¸µ¤ËÊÂ¤Ö¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¡¢°õºþ¹©Äø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÂ»»æ¡×¤È¼ÂºÝ¤Î¿·Ê¹»æ¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿»æ¤¬¡ÈÂ£¤êÊª¡É¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó²ÁÃÍ¤ò½É¤¹»Ñ¤Ï¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤Ê´õË¾¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ä¥êー¤Î¥È¥Ã¥×¤Çµ±¤¯À±¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤¬¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤òÅÁ¤¨¤ë»æÌÌ¤«¤éÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£²áµî¤ÎµÏ¿¤¬¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÆ»É¸¤È¤·¤Æ¸÷¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¶äºÂ¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤ÎÎò»Ë¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ëÌ¤Íè¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡Ö137_+1¡×¡£¤³¤ÎÅß¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¢ー¥È¥Ä¥êー¤ò¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯ ¶äºÂ Åìµþ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Å¸¼¨³µÍ×
´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¾ì½ê¡¡¡§4³¬ ¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¥é¥¦¥ó¥¸
¥Ä¥êーÁ´¹â¡§Ìó170cm
ÂÎ©ÆÆ»Ë»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1988 Ç¯¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£2014 Ç¯ÅìµþÂ¤·ÁÂç³ØÈþ½Ñ³Ø²ÊÄ¦¹ïÀì¹¶Â´¶È¡¢ÅìµþÂ¤·ÁÂç³ØÂ´¶È¸¦µæ¡¦Â´¶ÈÀ©ºîÅ¸¡ÖZOKEI ¾Þ¡×¼õ¾Þ¡£¼ç¤ÊÅ¸¼¨¤Ë¡¢¸ÄÅ¸¡Öµ²±-Kioku- ¡×(¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢2014)¡¢¡ÖÂè18 ²ó²¬ËÜÂÀÏº ¸½Âå·Ý½Ñ¾Þ¡×(Àîºê¡¢2015)¡¢¡ÖÅÔÈþ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×Å¸ ¡Ö»æ¿À¡×¡×(Åìµþ¡¢2016)¡¢¡ÖTAMA VIVANT II 2017 -¥Ý¥¬¥Æ¥£¥Ö-¡×(Åìµþ¡¢2017)¡¢¡ÖTanagokoro¡×(¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢2022)¡¢¡ÖBankART U35 ¡ÈREMEMBER¡É¡×(²£ÉÍ¡¢2022)¡¢¡ÖÂè26 ²ó²¬ËÜÂÀÏº ¸½Âå·Ý½Ñ¾Þ¡¢¡ÖÆÃÊÌ¾Þ¡×¼õ¾Þ¡×(Àîºê¡¢2023)¡¢¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯Á°Ìëin ¶âÂô ½©¸µÍº»Ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×(¶âÂô¡¢2023)¡¢¡ÖKAIKA TOKYO AWARD 2024¡¢¡Ö»³Êö½áÌé¾Þ¡×¼õ¾Þ¡×(Åìµþ¡¢2024)Åù¡£
¤³¤ÎÀ¤¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÊª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¡É¥â¥Î¡É¤¬Â¸ºß¤·¤¿»þÂå¡¢Îò»Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤äµ²±¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÎà¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃÎ·Ã¡¢·Ð¸³¡¢¶µ·±¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬Â¸ºß¤·¤¿µ²±¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¸ÀÍÕ¤ò»º¤ß½Ð¤·¡¢Ê¸»ú¤òÈ¯ÌÀ¤·¡¢ËÜ¤òºî¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¹¤á¤ë¤¿¤á¤Ë°õºþµ»½Ñ¤òÈ¯ÌÀ¤·¡¢»æ¤âÊÝÂ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Â²Á¤«¤ÄÂçÎÌÀ¸»º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿Ê²½¤µ¤»¡¢¤½¤·¤Æ¿·Ê¹¤È¤·¤ÆÆü¡¹¤Î¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï²áµî¤Îµ²±¤ò¡¢¥â¥Áー¥Õ¤¬Â¸ºß¤·¤¿Åö»þ¤Î»ñÎÁ¡Ê°õºþÇÞÂÎ¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç·Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡É¼ÂÂÎ²½¡É¤µ¤»¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Îµ²±¤ò¡ÉµÏ¿¡É¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þÂ¸ºß¤·¤¿Êª¤òÉ½ÌÌ¤Ë¹ï¤ßÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î¶õµ¤¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÉ½¸½¤Ç¤¡¢¤¿¤À¤ÎµÏ¿»ñÎÁ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Îµ²±¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î»þÂå¡¢½ÐÍè»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤ÏÌ¤Íè¤Ø¸þ¤±µÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²áµî¤Îµ²±¤ò¿·¤¿¤Ë³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯ ¶äºÂ Åìµþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯ ¶äºÂ Åìµþ¡×¤Ï¡¢¶äºÂ¤Î³¹¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅìµþ¡¦¶äºÂ¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÄÌ¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¦ÊÂÌÚÄÌ¤ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥°¥ë¥á¡¢¿ô¡¹¤ÎÏ·ÊÞÅ¹¤¬½¸·ë¡£¾ï¤Ë¿·¤·¤¤Ê¸²½¤ò½ÀÆð¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢ÅÁÅý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¶äºÂ¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¶äºÂ¤é¤·¤µ¡×¤ò¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥«¥éー¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À164¼¼¤ÎµÒ¼¼¤Ïµ¡Ç½¤È²÷Å¬À¤ò·ó¤Í¤¿³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
3F¥Õ¥í¥¢¤Î¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°NAMIKI667¤Ï¡¢»Â¿·¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¿·¤·¤¤¥á¥Ë¥åー¤Ç¡¢¶äºÂ¤Î¿·¤¿¤Ê¿©»öÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Ëô¡¢¥Ðー¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¶äºÂ¤Î³¹¤òÍÍ¡¹¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ðー¥á¥Ë¥åー¤ÇºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÂÌÚÄÌ¤ê¤òË¾¤à¥Æ¥é¥¹¤Ç¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î¤Ò¤È»þ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·µì¤ÎÊ¸²½¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡Ö¶äºÂ¡×¤Î¿·¤·¤¤Î¹¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Î¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò»ý¤Á¡¢¾ï¤ËÎ¹Àè¤Ç¤Î¿·¤·¤¤È¯¸«¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢¤½¤ì¤òÃç´Ö¤È¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¡È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥È¥é¥Ù¥éー¡É¤Î¸Â¤ê¤Ê¤¤Ãµ¸¡¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£Facebook(https://www.facebook.com/hyattcentricginza/?locale=ja_JP)¡¢Instagram(https://www.instagram.com/hyattcentricginza/)¡¢X(https://twitter.com/HyattCentricGNZ)¤Ç¡¢@hyattcentricginza, @HyattCentricGNZ¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Û¥Æ¥ëÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¡¡¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯ ¶äºÂ Åìµþ | Hyatt Centric Ginza Tokyo
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í¡§Æâ»³ÅÏ¶µ¡Ê¤¦¤Á¤ä¤Þ¤¿¤À¤Î¤ê¡Ë
¢£³«¶ÈÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡2018Ç¯¡ÊÊ¿À®30Ç¯¡Ë1·î22Æü¡Ê·î¡Ë
¢£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢Àß·×¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥é¥ó¥É ÂåÉ½ ÀÖÈøÍÎÊ¿¡Ê¤¢¤«¤ª¤è¤¦¤Ø¤¤¡Ë
¢£½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6ÃúÌÜ6-7
¢£TEL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡ÂåÉ½03-6837-1234
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½ÉÇñÍ½Ìó03-6837-1313
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡§¡¡http://hyattcentricginza.jp
¢£±ä¾²ÌÌÀÑ¡¡¡¡¡¡¡§¡¡11,905.23 m2
¢£¥Û¥Æ¥ë»ÜÀß¡¡¡¡¡¡¡¡µÒ¼¼¿ô¡§164¤ÎµÒ¼¼¤È¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à35 m2～127 m2
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎÁ°û»ÜÀß¡§¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢ ¥Ðー¡õ¥é¥¦¥ó¥¸630 m2
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²ñµÄ»ÜÀß¡§¥ì¥¹¥È¥é¥óÆâ¸Ä¼¼¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ëー¥à86 m2
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤ÎÂ¾¡§¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à80 m2
¢£¥Õ¥í¥¢¹½À®¡¡¡¡¡¡¡¡1³¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3³¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖNAMIKI667¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4³¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5～12³¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µÒ¼¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃÏ²¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ãó¼Ö¾ì¡Êµ¡³£¼°¡Ë
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û ¡¡¡¡¡¡ Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂ±ØÅÌÊâ3Ê¬¡ÊÆüÈæÃ«Àþ¡¦´Ý¤ÎÆâÀþ¡¦¶äºÂÀþ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JRÀþÍ³ÚÄ®±ØÅÌÊâ7Ê¬¡Ê»³¼êÀþ¡¢µþÉÍÅìËÌÀþ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JRÀþ¿·¶¶±ØÅÌÊâ7Ê¬¡Ê»³¼êÀþ¡¢µþÉÍÅìËÌÀþ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±©ÅÄ¶õ¹Á¤Þ¤Ç¼Ö¤ÇÌó30Ê¬¡¿À®ÅÄ¶õ¹Á¤Þ¤Ç¼Ö¤ÇÌó80Ê¬
¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾ï¤ËÈ´·²¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¥â¥À¥ó¤Ê¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¤¤Î¹´·¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤ò¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤ËËþ¤Á¤¿ËÁ¸±¤ÎÎ¹¤ØÍ¶¤¦¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬¥í¥Óー¤Ë¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë°ìÊý¡¢´ÛÆâ¤Î¥Ðー¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ìû²÷¤Ê²ñÏÃ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ£³Ð¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥á¥Ë¥åー¤ä¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£µÒ¼¼¤Ïµ¡Ç½Åª¤Ç²áÉÔÂ¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¤ÊÀß¤¨¤Ç¤¹¡£Ç®¤¤¿´¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©¤ä¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Õ¤Ê¤É¥Û¥Ã¥È¤Ê¾ðÊó¤òÂ·¤¨¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ïhyattcentric.com(https://www.hyatt.com/en-US/brands/hyatt-centric?src=vanity_hyattcentric.com)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£Facebook(https://www.facebook.com/hyattcentric/)¡¢Instagram(https://www.instagram.com/hyattcentric/?hl=ja)¤Ç¡¢@HyattCentric¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#HyattCentric¡×¤òÉÕ¤±¤¿¼Ì¿¿¤ÎÅê¹Æ¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£