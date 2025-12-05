¥Ð¥ó¥À¥¤¸ø¼°¤Î¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó(R)¡×Âç·¿ÀìÌçÅ¹¤¬ÅÐ¾ì ¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡ÙËÅÄKiTARAÅ¹¡¡2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤ÎÂç·¿ÀìÌçÅ¹¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡ÙËÅÄKiTARAÅ¹¤ò¡¢2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¡¢¡ÖËÅÄKiTARA¡×(°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô)Æâ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡ÙËÅÄKiTARAÅ¹
¶áÇ¯¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢Âç·¿¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¤¬Áý²Ã¤·¡¢¿È¶á¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯ÂÎ¸³¡×¤È¡Ö¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¡×¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ¾ÀÜ¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¡¢´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¹Ô¤¦¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢Âç·¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¤Î±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ä¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤¬¶¨¶È¤ÇÅöÅ¹ÊÞ¤ò½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡ÙËÅÄKiTARAÅ¹¤Ï¡¢310ÌÌ¤ò°ìÆ²¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥Ð¥ó¥À¥¤¸ø¼°¤ÎÂç·¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ê¤½¤í¤¨¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥óÂÎ¸³¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Àº¹ª¤ÊÂ¤·Á¤ä¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¾¦ÉÊÅ¸³«¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤ä¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ï¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢´á¶ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢º£¸å¤â½ÐÅ¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ
1¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¿·¾¦ÉÊ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ª
2¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
3¡§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥óÂÎ¸³¡×¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
¡¡¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÅ¹ÊÞ¼õ¤±¼è¤ê¤Ï¡¢¸½ºß½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÜÀß³µÍ×
[»ÜÀßÌ¾¾Î]¡¡¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×ËÅÄKiTARAÅ¹
[½êºßÃÏ]¡¡¡¡°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô´îÂ¿Ä®ÆóÃúÌÜ170ÈÖÃÏ¡¡KiTARA¥Ö¥ëーÅï 2F
[±Ä¶È»þ´Ö]¡¡8:00～00:30
[»ÜÀßÌÌÀÑ]¡¡58.5Ê¿Êý¥áー¥È¥ë (Ìó17.7ÄÚ)
[ÀßÃÖÌÌ¿ô]¡¡310ÌÌ
[¸ø¼°¥µ¥¤¥È]
https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/toyota_k/
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¿·¾¦ÉÊ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ê¤½¤í¤¨¡¢ËÉÙ¤Ê¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤«¤é¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¸¥ã¥ó¥Ü¥«ー¥É¥À¥¹/¥Õ¥é¥Ã¥È¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡Û
¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó ¥³¥ì¥¯¥¿¥Ö¥ë¿§»æ£ØIV
¿§»æ¥·¥êー¥ºÂè14ÃÆ!!2023Ç¯¤Î¥°¥ëー¥×µÇ°Æü¤Î»£¤ê²¼¤í¤·°áÁõ¤¬¥³¥ì¥¯¥¿¥Ö¥ë¿§»æ¤ËÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§300±ß/1²ó(Á´16¼ï)
(C)¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó
¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß
¥Ï¥Ã¥Ôー¥é¥Ã¥ー¥Ý¥í¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡Ö¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢BIG¥µ¥¤¥º¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥Ý¥í¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Á´Ä¹Ìó15cm¡ªËþÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎBIG¥µ¥¤¥º¡ª
³Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¶â¥á¥Ã¥¤ò»Ü¤·¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡ª¡ª
²Á³Ê¡§600±ß/1²ó(Á´4¼ï)
(C)Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º
¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ñ¤ó¤Ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤¬¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ñ¤ó¤Ä»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ñ¤ó¤ÄÉôÊ¬¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Õ¥í¥Ã¥ー»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§300±ß/1²ó(Á´5¼ï)
(C) '25 SANRIO ⓁM
LE SSERAFIM 'DIFFERENT'
¥ß¥ËCD¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
2025Ç¯6·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿LE SSERAFIM ÆüËÜ4th¥·¥ó¥°¥ë 'DIFFERENT'¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¾®¤µ¤ÊCD¤òÌÏ¤·¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Á¥ãー¥à¤Ç¤¹¡ª
²Á³Ê¡§500±ß/1²ó(Á´5¼ï)
(C) SOURCE MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.
¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ
¥Ó¥Ç¥ª¥Æー¥×¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ãー¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
Âç¿Íµ¤SFºîÉÊ¡Ö¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ¡×¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤¬¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ãー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª¤¢¤Îº¢¤Îµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
²Á³Ê¡§300±ß/1²ó(Á´15¼ï)
(C)ÅÄÃæË§¼ù¡¦ÆÁ´Ö½ñÅ¹¡¦ÆÁ´Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¤é¤¤¤È¤¹¤¿¤Ã¤Õ¡¦¥µ¥ó¥È¥êー¡¡(C)²ÃÆ£Ä¾Ç·
¤â¤ä¤·¤â¤ó ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥êー
¤â¤ä¤·¤â¤ó¤Î¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬ÅÐ¾ì¡ª»±¤Î¼è¤Ã¼ê¤ä¥Ú¥ó¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ý¤ÁÊª¤Ë¡È¤á¤¸¤ë¤·¡É¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÊØÍø¤Ê¥«¥Ë¥«¥óÉÕ¤¥Á¥ãー¥à¡ª¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§300±ß/1²ó(Á´5¼ï)
(C)ÀÐÀî²íÇ·¡¿¹ÖÃÌ¼Ò
Roland Miniature Collection
Roland¤ÎÎòÂåÌ¾µ¡¤¬1/12¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¡£TR-808¤äJC-120¤Ê¤ÉÁ´4¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§500±ß/1²ó(Á´4¼ï)
(C) 2025 Roland Corporation
¤Ê¤ê¤¤ê¥Ó¥·¥ç¥ó¥Õ¥êー¥¼¤¿¤Á¤Î
Capsule flockies¥Á¥ãー¥à by N¡Çs work..
ÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥Èºî²È¡ÖN¡Çs work..¡×¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¯¤ëºîÉÊ¤¬¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤ËÅÐ¾ì¡ª¥Ó¥·¥ç¥ó¥Õ¥êー¥¼¤¬¤¤¤í¤ó¤ÊÆ°Êª¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬¥Õ¥í¥Ã¥ー²Ã¹©¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¥Á¥ãー¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¢ö
²Á³Ê¡§400±ß/1²ó(Á´5¼ï)
(C)N¡Çs work..
¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½
¤¦¤Á¤ï¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à
¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ªÁ´18¼ï¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§400±ß/1²ó(Á´18¼ï)
(C)JVA
2¡§°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¹¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡ª¾¦ÉÊ¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¹¡×¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÉÊ¼õ¤±¼è¤êÂÐ±þÅ¹ÊÞ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¼õ¤±¼è¤ê¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¸åÆü³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
3¡§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥óÂÎ¸³¡×¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
¡Ö¥¬¥·¥ã¤Ã¤È²ó¤·¤Æ¥Ý¥ó¤È½Ð¤ë¡×¤¬¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¡È¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¡É¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¶õ¥«¥×¥»¥ë²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥¤¥ó¥È¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×(±¦µ¥¤¥áー¥¸¿Þ)¤ä¡¢ÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ê¤É¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬³Ú¤·¤á¤ë»Å³Ý¤±¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡ÙËÅÄKiTARAÅ¹¡¡¥ªー¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
12·î5Æü(¶â)～12·î14Æü(Æü)³«ºÅ¡ª¡ÖX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー)¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¢§ X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー)¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÂÐ¾Ý¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç50Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡¢¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R)¡×500±ßÊ¬¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÅö¤¿¤ë¡ª
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
£±. °Ê²¼¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー
¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×ËÅÄKiTARAÅ¹( @GBO_tkitara )
£². ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û
12·î5Æü(¶â)¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥ÈÅê¹Æ¸å¤«¤é12·î14Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç
¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R)️¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÃæ¤«¤éÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡Ö¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×Æâ¤Ç¤ª¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R)️¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ÎÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢ÊÝÍ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆâ¤ÇÊ£¿ô¤Î·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Á¥±¥Ã¥È·ôÌÌ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¸ò´¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¥®¥Õ¥È¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¥ìー¥È¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µºÜ¤µ¤ì¤¿É¬Í×¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤ò¤è¤¯¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¿ï»þÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï´ü¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ûー¥à²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦´ü¸Â½ªÎ»¸å¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È»Ä¹â¤Ï¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÄÉ²Ã¥Á¥ãー¥¸¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¾¦ÉÊ¸ò´¹¸å¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÊÑ¹¹¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¤Ç¤¹¡£ ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï Amazon ¤Ç¤Ï¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Amazon¡¢Amazon.co.jp ¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤é¤Î¥í¥´¤Ï Amazon.com, Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Önanaco¡Ê¥Ê¥Ê¥³¡Ë¡×¤È¡Önanaco¥®¥Õ¥È¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¦¥«ー¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Önanaco¥®¥Õ¥È¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¦¥«ー¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÈ¯¹ÔµöÂú·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥«ー¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¥®¥Õ¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¦¥«ー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Öau PAY¡×¤Ï¡¢KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£Åö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹( https://bnam-customer.my.site.com/FAQ/s/ )
¡Ö¶õ¥«¥×¥»¥ë3¸Ä²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¢§¶õ¥«¥×¥»¥ë3¸Ä²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥Ê¥à¥³¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¶õ¥«¥×¥»¥ë3¸Ä¤ò¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥¤¥ó¥È¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤ØÆþ¤ì¤ë¤È¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¥Ê¥à¥³¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é
https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/app/
¡ã¡¡¹ñÆâ¤ÇÅ¸³«Ãæ¤Î¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¡¡¡ä
¢£¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¡§°Ê²¼¡ÖGBO¡×
¢£¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¥Ç¥Ñー¥È¡Ù¡ØËÜ²°¤µ¤ó¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¥Ç¥Ñー¥È¡Ù¡§°Ê²¼¡ÖGD¡×
¢¨¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£È¯É½¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨É½¼¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ ¢¨¾¦ÉÊ¡¦ÆÃÅµ¡¦·ÊÉÊ¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó(R)¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
(C)Bandai Namco Experience Inc.¡¡(C)Bandai Namco Amusement Inc.