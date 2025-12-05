¥·¥ç¥Ã¥Ôー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¡Ö±Û¶EC¤Ç»Ï¤á¤ë¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÄÇ½À¡×¥ª¥Õ¥é¥¤¥óËþÀÊ¤Ç³«ºÅ
¡¡ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¦ÂæÏÑ¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎE¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢Shopee¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ôー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼¡§¥·¥ç¥Ã¥Ôー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î19Æü(¿å)¡¢CIC Tokyo(ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç)¤Ë¤Æ¡¢¡Ö±Û¶EC¤Ç»Ï¤á¤ë¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÄÇ½À¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ø¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë»ö¶È¼ÔÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÁíÀª262Ì¾¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢À¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ç¥Ã¥Ôー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¤È»Ô¾ì¤Î²ÄÇ½À
¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎEC»Ô¾ì¤¬º£¸å¤âÇ¯Ê¿¶Ñ15%¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï¸½ºß¤ÎÌó2ÇÜ¤È¤Ê¤ë3,700²¯¥É¥ë¡ÊÌó56Ãû±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢±Û¶EC¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÌó3¿Í¤Ë2¿Í¤¬¡ÖECÌ¤·Ð¸³¡×¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¡×¤ä¡ÖÂ¿ÉÊÌÜÅÐÏ¿¤Î¼ê´Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ç¥Ã¥Ôー¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½
¢£¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëÊñ³çÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊªÎ®¡¢·èºÑ¡¢±¿ÍÑÂå¹Ô¡¢¥Äー¥ëÄó¶¡¤Ê¤É¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë´ë¶È¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ôー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀ®¸ù¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1. ÊªÎ®¡¦·èºÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¶¯²½
- º´ÀîµÞÊØ³ô¼°²ñ¼Ò¡§¥·¥ç¥Ã¥Ôー¥¸¥ã¥Ñ¥óÀìÍÑ¤Î½¸²Ù¥µー¥Ó¥¹¡ÖShopee Pickup System (SPS)¡×¤ä¡¢¥Õ¥ë¥Õ¥£¥ë¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ëÊªÎ®¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥Ú¥¤¥ª¥Ë¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡§³°²ß¼õ¼è¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë·èºÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¡¢¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬°ÆÆâ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¡ÚDiscussion 1¡ÛÅìÆî¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ëÊýË¡
½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Çä¾å¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ³ô¼°²ñ¼ÒEN VISION¡§¥¹¥¯ー¥ë¡ÖSBC¡×¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¡¢Îß·×Î®ÄÌ³Û67²¯±ß¤òÃ£À®¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ³ô¼°²ñ¼Ò NEXT¡§¼«Æ°ÊªÈÎ¥Äー¥ë¡ÖAccess Shopee Connect¡×¤ä¡¢¡ÖX¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÂ¨ÆüÇÛÁ÷¥¹¥ー¥à¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥°¥í¡§¸½ÃÏ»ØÆ³ÉÕ¤¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¤è¤ë¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3. ¡ÚDiscussion 2¡ÛECÂåÍý±¿ÍÑ¤Î¿Ê²½¤Èº£¸å¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×
Ã±¤Ê¤ëÂå¹Ô¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î±¿ÍÑ»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- BeeCruise³ô¼°²ñ¼Ò¡§Ç¯´ÖÌó1,000²¯±ß¤Î±Û¶EC»Ù±ç¼ÂÀÓ¤ò´ð¤Ë¡¢½ÐÅ¹¤«¤éCSÂÐ±þ¤Þ¤Ç¤ò´Ý¤´¤È¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¸ø¼°Å¹ÊÞ±¿±ÄÂå¹Ô¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥¹¥¿ー¥Õ¥£ー¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡§À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿±Û¶EC¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖBynd¡×¤Ë¤è¤ê¡¢½ÐÉÊ¤äCSÂÐ±þ¤ò·àÅª¤Ë¸úÎ¨²½¤¹¤ëÌ¤Íè¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥µ¥Ó¡§¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç±Û¶EC¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¤È¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¥·¥ç¥Ã¥Ôー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢º£²óÅÐÃÅ¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤«¤éÂç¼ê´ë¶È¤Þ¤Ç¡×¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¤Î»ö¶È¼Ô¤¬ÅìÆî¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤ÇÀ®¸ù¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ê£»¨¤Ê³¤³°Å¸³«¤ò¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡£Shopee¤¬»ö¶È¼Ô¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤ò¥Õ¥ë¥µ¥Ýー¥È
～Shopee ¤Ï¡¢´ë¶È¤¬»Ô¾ì¤òÀ¤³¦¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ãÊÉ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹～
¡Ö³¤³°»Ô¾ì¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤¬¡¢²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¸À¸ì¤äÊ¸²½¡¢Ê£»¨¤ÊÊªÎ®¤¬ÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×――¡£±Û¶EC¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î»ö¶È¼ÔÍÍ¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Shopee¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»ö¶È¼ÔÍÍ¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢³¤³°Å¸³«¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤ÎËüÁ´¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½ÐÅ¹½àÈ÷¤«¤éÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Þ¤Ç¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç
ÈÑ»¨¤Ê½ÐÅ¹¼êÂ³¤¤ä¾¦ÉÊÅÐÏ¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Çä¾å¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹¹ð±¿ÍÑ¡¢¸½ÃÏ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Þ¤Ç¡¢ÀìÌç¥Áー¥à¤¬ÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ýー¥È¡£½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ê£»¨¤ÊÊªÎ®¡¦ºß¸Ë´ÉÍý¤â¤ªÇ¤¤»
ShopeeÆÈ¼«¤Î¸ø¼°ÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹¡ÖSLS¡ÊShopee Logistics Service¡Ë¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¹ñºÝÇÛÁ÷¤Î¼êÇÛ¤«¤éºß¸Ë´ÉÍý¡¢ÊÖÉÊÂÐ±þ¤Þ¤Ç°ì³ç¤Ç²ò·è¡£»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ï¡¢ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¾¦ÉÊ´ë²è¤äÈÎÇä³èÆ°¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÀïÎ¬Åª¤ÊÅ¹ÊÞ±¿±Ä
Çä¾å¥Çー¥¿¤ä»Ô¾ì¥È¥ì¥ó¥É¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÈÎÇäÀïÎ¬¤ò¤´Äó°Æ¡£´¶³Ð¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤Å¹ÊÞ±¿±Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎµðÂç¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Î»²Æþ¤Ï¤Þ¤ÀóÕÌÀ´ü¤Ç¤¹¡£Shopee¤¬»ý¤ÄËÉÙ¤Ê¥Çー¥¿¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤ò³Î¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë°ìÊâ¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://shopee.jp/column/shopee%e9%81%8b%e5%96%b6%e3%81%ab%e4%b8%8d%e5%ae%89%e3%81%aa%e6%96%b9%e5%bf%85%e8%a6%8b%ef%bc%81-%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%82%92%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%81/
¢£¥·¥ç¥Ã¥Ôー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
¡¡Shopee¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¦ÂæÏÑ¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎE¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤Î¶¯²½¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¹¹¤Ë¤Ï¸½ÃÏ¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÊýÌÌ¤È·Ò¤¬¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Shopee¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä°ÂÁ´¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊE¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÄó¶¡¤·¡¢ËèÆü²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¡¹¤¬¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Shopee¤Ï¸½ÃÏ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¤Ø¤Î½ÅÍ×¤Ê¹×¸¥¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¶È¼Ô¤¬E¥³¥Þー¥¹¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Shopee¤ÏÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´ë¶È¤Ç¤¢¤ëSea Limited¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëËÜ¼Ò¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¡ÊNYSE¡Ë¾å¾ì¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¡Ê»Ò²ñ¼Ò¡Ë¤Ç¤¹¡£ Shopee¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Sea¤ÎÂ¾¤Î¥³¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÉôÌç¤Ç¤¢¤ëGarena¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç¤Ç¤¢¤ëSeaMoney¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤ä»ö¶È¼Ô¤ÎÀ¸³è¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥ç¥Ã¥Ôー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥È
¥·¥ç¥Ã¥Ôー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç½ÐÅ¹µÚ¤ÓÇä¾å¸þ¾å¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¼ÁÌä¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
