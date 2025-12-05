¥À¥Î¥ó¤¬À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç B Corp(TM) Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡¡60¤«¹ñ¡¦200°Ê¾å¤Î¥À¥Î¥ó´ØÏ¢Ë¡¿Í¤¬B Corp(TM) ¼èÆÀ´ë¶È¤Ë
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï Danone ¡ÊËÜ¼Ò¡§¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¡¢CEO¡§¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì¡¦¥É¡¦¥µ¥ó¥¿¥Õ¥êー¥¯¡Ë¤¬ 2025Ç¯ 11 ·î 25 Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿±ÑÊ¸¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¾¶Ìõ¤Ç¤¹¡£
https://www.danone.com/content/dam/corp/global/danonecom/medias/medias-en/2025/prdanone25112025.pdf.coredownload.pdf
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥À¥Î¥ó¤ÏÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç B Corp(TM) Ç§¾Ú¤òÀµ¼°¤Ë¼èÆÀ¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê B Corp(TM) Ç§¾Ú¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢200 °Ê¾å¤Î¥À¥Î¥ó´ØÏ¢Ë¡¿Í¤¬ 60 ¤«¹ñ°Ê¾å¤ÇÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç B Corp(TM) ¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÌó 9% ¤ò¥À¥Î¥ó¤Î½¾¶È°÷¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÀáÌÜ¤Ï¡¢2015 Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ 10 Ç¯´Ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥À¥Î¥ó¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¤È¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²áµî10Ç¯´Ö¡¢¥À¥Î¥ó¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»Ò²ñ¼Ò¤ÎB Corp(TM) Ç§¾Ú¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢ÆüËÜ¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¾Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿³ÆÃÏ°è¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏÆ»¤ÊÇ§¾Ú¼èÆÀ¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë Danone S.A. ¤¬Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëB Corp(TM) Ç§¾Ú¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç§¾Ú¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢½¾¶È°÷¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢´Ä¶¤Þ¤Ç¡¢¼çÍ×Ê¬ÌîÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¥À¥Î¥ó¤Î»ö¶È¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸·³Ê¤ÊÉ¾²Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£B Corp(TM) ¤Ï¡¢¥À¥Î¥ó¤ÎÊÑ³×¤òÂ¥¤¹¿¨ÇÞ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀ°¹ç¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÅª¤Î¤â¤È¤Ç½¾¶È°÷¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¶¯²½¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
B Corp(TM) Ç§¾Ú¼«ÂÎ¤¬¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£²ÝÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë°ìÊý¡¢¥À¥Î¥ó¤¬¡Ö»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤¹²ñ¼Ò¡ÊSociete a Mission¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤ÎË¡ÅªÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢B Corp(TM) ¤¬µá¤á¤ë¸·³Ê¤Ê´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¾å¤Ç¶¯¸Ç¤Ê´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤¬¼Á¤Î¹â¤¤°åÎÅ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÇÀ²È¤ÎºÆÀ¸ÇÀ¶È¤Ø¤Î°Ü¹Ô»Ù±ç¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯ÌÜÉ¸¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡ÊSBTi¡Ë¤Î¿ä¿Ê¡¢¿å¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥Á¥å¥ïー¥É¥·¥Ã¥×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î¶¦Í¡¢»ö¶È¤ò±Ä¤àµòÅÀ¤ÎÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¿¼²½¤Ê¤É¡¢B Corp(TM) ¤Ï¥À¥Î¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥Î¥ó¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë ¥À¥Î¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¤Ï¡¢2020Ç¯5·î¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÂç¼ê¾ÃÈñºâ¥áー¥«ー¤ª¤è¤Ó¿©ÉÊ¶È³¦¤Ç½é¤á¤Æ B Corp(TM) Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢2023Ç¯¤ËºÆÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥Î¥ó¤ª¤è¤Ó¥À¥Î¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ïº£¸å¤âÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¤È¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤Ø¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤ÎÎ¾Î©¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥Î¥ó¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì¡¦¥É¡¦¥µ¥ó¥¿¥Õ¥êー¥¯¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀè¿ÊÅª¤Ê B Corp(TM) ¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¶ÈÀÓ¤ò¾å¤²¤Ä¤Ä¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤¤¤¦¥À¥Î¥ó¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤ÏÅö¼Ò¤Î DNA ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÀáÌÜ¤Ï¡¢ºâÌ³Åª¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñÅª¤Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò»ö¶È¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÅö¼Ò¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î¤¿¤á¤Ë¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥À¥Î¥ó¤Î¥Áー¥à¤Î³×¿·Åª¤Ê»Å»ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥Áー¥à¤Ï¡¢°ÕÍßÅª¤ÊÌÜÉ¸¤òÀä¤¨¤ºÃ£À®¤·¡¢¤½¤Î¿å½à¤ò°ú¤¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
B Corp(TM) Ç§¾Ú¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡¢B Lab ¤Î¥¯¥ì¥¤¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¶¦Æ±ºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥À¥Î¥ó¤Ï B Corp(TM) ¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¹ñÀÒ´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î»î¸³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤é¡¢B Movement Builders ¥°¥ëー¥×¤òÄÌ¤¸¤¿Â¾¼Ò¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¡¢¥À¥Î¥ó¤Ï¹â¤Þ¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÎÉ¤¤²ñ¼Ò¤È¤Ï²¿¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇ§¼±¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥Î¥ó¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤¬¤³¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢½¾Íè¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊýË¡¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥À¥Î¥ó¤Ï°ú¤Â³¤¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò»ö¶È±¿±Ä¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ßÂ³¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¹ñÀÒ´ë¶È¤¬B Corp(TM)¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤ËºÇÅ¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºßB Lab¤È¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£B Lab ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
B Lab ¤Ï¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤òÊÑ³×¤·¤Æ¿Í¡¹¤ÈÃÏµå¤Ë²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹Èó±ÄÍøÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£B Lab ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢·ÐºÑ¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ³×¤ÎÀèÆ³Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤¿¤á¤Î´ð½à¡¢¥Ý¥ê¥·ー¡¢¥Äー¥ë¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£B Lab ¤Ç¤Ï¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê´ë¶È¤ò B Corp(TM) ¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢B Lab ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢103 ¤«¹ñ¤È 164 ¤Î¶È³¦¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢10,000 ¼Ò°Ê¾å¤Î B Corp(TM) Ç§¾Ú´ë¶È¤Ë 1,000,000 ¿Í¤â¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢bcorporation.net ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£B Corp(TM) Ç§¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
B Corp(TM) Ç§¾Ú´ë¶È¡ÊB Corp¡Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ª¤è¤Ó´Ä¶ÌÌ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢Æ©ÌÀÀ¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë B Lab ¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Ç¤¹¡£B Lab ¤Î´ð½à¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡¢¥ê¥µー¥Á¡¢³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Ë´ð¤Å¤¡¢B Corp(TM) Ç§¾Ú¤ÎÍ×·ï¤ä B Lab ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È´ÉÍý¥Äー¥ë¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¡¢B Lab ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¶¦Æ±¹ÔÆ°¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥À¥Î¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.danone.co.jp
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯¥À¥Î¥ó¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¥ë¥ÉÆýÀ½ÉÊ¤È¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÀ½ÉÊ¡×¡Ö¥¦¥©ー¥¿ー¡×¡ÖÀìÌç±ÉÍÜ¿©ÉÊ¡×¤Î3¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¶È³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£55¥«¹ñ°Ê¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ9Ëü6Àé¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢120¤òÄ¶¤¨¤ë»Ô¾ì¤ÇÀ½ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ·ò¹¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤è¤ê·ò¹¯Åª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°û¿©½¬´·¤òÂ¥¤·¡¢±ÉÍÜÌÌ¡¢¼Ò²ñÌÌ¡¢´Ä¶ÌÌ¤ÇÂ¬Äê²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥Î¥ó¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¥À¥Î¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤Î¡Ö¥À¥Î¥ó ¥Ó¥ª¡×¡Ö¥À¥Î¥ó ¥ª¥¤¥³¥¹¡×¡Ö¥À¥Î¥ó¥èー¥°¥ë¥È¡×¡Ö¥Ù¥Óー¥À¥Î¥ó¡×¡Ö¥×¥Á¥À¥Î¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿¢ÊªÀ¿©ÉÊ¡Ê¥ªー¥Ä¥ß¥ë¥¯¡Ë¤Î¡Ö¥¢¥ë¥×¥í¡×¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¥Î¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê¾ÃÈñºâ¥áー¥«ー¤ª¤è¤Ó¿©ÉÊ¶È³¦¤Ç½é¤È¤Ê¤ëB Corp(TM) Ç§¾Ú¤ò2020Ç¯5·î¤Ë¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£B Corp(TM) ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡¢Èó±ÄÍøÃÄÂÎB Lab¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»ö¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÄê¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿´ë¶È¤Î¤ß¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥À¥Î¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎB Corp(TM) Ç§¾Ú¼èÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ï²¼µURL¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.danone.co.jp/impact/bcorp/