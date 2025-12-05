¡Ö»Ù±ç¡×¤«¤é¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤Ø¡£Ê¡»ã¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹ËÜ³Ê¥¹¥¤ー¥Ä¡ØKURUMERU¡Ù¤¬¡¢¤¤¤Ð¤é¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025ÁªÄê
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÀ¬Ê÷²ñ¡ÊËÜÉô¡§°ñ¾ë¸©ÃÞÀ¾»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§ÅÏÊÕÏÂÀ®¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¹©Ë¼¤·¤é¤È¤ê¡×¤Î¾Æ¤²Û»Ò¡ØKURUMERU¡Ê¤¯¤ë¤á¤ë¡Ë¡Ù¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö¤¤¤Ð¤é¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025(https://id-selection.jp/)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÁªÄê¡×¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡»ã»ÜÀß¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¡Ö»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ûÂ¸¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÉÊ¼Á¡×¤Ç¤¹¡£¡ØKURUMERU¡Ù¤Ï¡¢ÁÇºà¡¢À½Ë¡¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÅ¶¨¤Ê¤Ä©Àï¤òÂ³¤±¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó°ñ¾ë¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¸øÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ð¤é¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025 ÁªÄê¥Þー¥¯
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¯¥ë¥ß¤ÈÇ»¸ü¤Ê¼«²ÈÀ½¥¥ã¥é¥á¥ë¤ò¡¢¥Ð¥¿ー¹á¤ëÀ¸ÃÏ¤Ç¶´¤ó¤À¡ØKURUMERU¡Ù¡£´öÅÙ¤â¤Î»îºî¤ò·Ð¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡¢¤Û¤í¶ì¤µ¤È´Å¤µ¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡£
¥·¥§¥Õ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¡¢åÌÌ©¤Ê»Å»ö¤È¡ÖÃé¼Â¤ÊºÆ¸½À¡×
¡ØKURUMERU¡Ù¤Î¹â¤¤ÉÊ¼Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¬Ê÷²ñ¼«Ëý¤Î¥·¥§¥Õ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤È¡¢½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È½ê¤ÇÆ¯¤¯ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤ÎÏ¢·È¤Ç¤¹¡£
¥·¥§¥Õ¤¬Ç®¿´¤Ë¹Í¤¨È´¤¤¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Ï¡¢¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤ê¡¢ÃúÇ«¤Êºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¡£
·è¤á¤é¤ì¤¿¥ëー¥ë¤ò¸·¼é¤·¡¢Æ±¤¸ºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤ÎÆÃÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿¹â¤¤ÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ë¤Ï¡¢À½Â¤¤«¤é¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÉõÆþ¤Þ¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼ÔÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÃúÇ«¤µ¤È¤³¤À¤ï¤ê¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬Ä©¤à¡¢¿¿·õ¾¡Éé¡£¥·¥§¥Õ¤¬»ë³Ð²½¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÆâ¤ÎÀ¼¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê¹âµé¾Æ¤²Û»Ò¡×¤Î³«È¯
¥Ñ¥ó¹©Ë¼¤·¤é¤È¤ê¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¾Æ¤²Û»Ò¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¥Ñ¥ó¤òÆó¼¡²Ã¹©¤·¤¿¥é¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£¼¡¤ËÌÜ»Ø¤¹¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¬Ê÷²ñ¤¬¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÊý¤ËÂ£¤ì¤ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¹âµé¾Æ¤²Û»Ò¡×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¼ÒÆâ¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¬ー¥Ç¥£¥Êー¡×¤È¤¤¤¦¤ª²Û»Ò¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¹âµé²Û»Ò¤Î³«È¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¡»ã¤Î¸½¾ì¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤³¤Ï½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È½ê¡£ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤¬¼çÍ×¤Ê¹©Äø¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥·¥§¥Õ¤Ï»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤ÎÆÃÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¹©Äø¤ò¹©É×¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¾Æ¤²Û»Ò¡ØKURUMERU¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë¡×¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ ¨¡ ¥¢ー¥È¤¬¡¢Ê¡»ã¤È¼Ò²ñ¤Î¶³¦¤òÍÏ¤«¤¹
À¬Ê÷²ñ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¢ー¥È¤ò´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ 1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¡ØKURUMERU¡Ù¤Ç¤â¥¢ー¥È¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë»È¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖNODD¡×¤Ë°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌöÆ°´¶¤¢¤ë³¨¤ÎÉÁ¤¼ê¤Ï¡¢½ÅÅÙ¤ÎÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÀ¸³è²ð¸î¤ÎÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Î¼«Í³¤Ç¡¢´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ÂçÃÀ¤Ê¥¹¥È¥íー¥¯¤È¿§ºÌ¤¬¡¢NODD¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¾¦ÉÊ¤Î´é¤È¤Ê¤ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿£³¼ïÎà¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ËÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤¬ºî¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤ò¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Î³¨¤ÇÊñ¤ß¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¼êÅÚ»º¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÎ®¤ì¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¤ª²Û»Ò¤ÎÈÎÇä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¡»ã¤Î¸½¾ì¤¬ÃÏ°è¤È¶¦¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¡Ö»Ù±ç¤«¤é¶¦ÁÏ¤Ø¡×¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
3¼ïÎà¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òºÎÍÑ¡£¡ÖÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¡×¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¾å¼Á¤Ê¥®¥Õ¥È¡×¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¼ÂÎÏ
¡ØKURUMERU¡Ù¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢Æ±Î½¤Ê¤É¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Øµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¼êÅÚ»º¤òÅÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë30Âå～40Âå¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÊ¡»ã»ÜÀß¤Î¾¦ÉÊ¤À¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤«¤é¡×¡ÖÁÇÅ¨¤À¤«¤é¡×Áª¤Ð¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÌµÅº²Ã¤Î¥¯¥ë¥ß¤ä¼«²ÈÀ½¥¥ã¥é¥á¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥¿ー¡¢À¸¥¯¥êー¥à¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»È¤¤¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¯¥Ã¥ーÀ¸ÃÏ¤ÇÇ»¸ü¤Ê¥¥ã¥é¥á¥ë¤ò¶´¤ß¹þ¤à¡¢¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¡ÖÍèµÒÍÑ¤Î¼êÅÚ»º¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¡×¤È´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÞÀ¾»Ô¤ÎÆ»¤Î±Ø¤ÇÇã¤¨¤ë¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¯¤ë¤á¤ë¡×¤Ë¹þ¤á¤¿¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î´ê¤¤
À¬Ê÷²ñ¤Î»ö¶È½ê·²¡Ê¼êÁ°¡Ë¤È°ñ¾ë¸©ÃÞÀ¾»Ô¤ÎÉ÷·Ê
¾¦ÉÊÌ¾¡ØKURUMERU¡Ù¤Ï¡¢À¬Ê÷²ñ¤Î¿¦°÷¤¬½Ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢Æó¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¡¢ÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÌµÅº²Ã¥¯¥ë¥ß¤È¼«²ÈÀ½¥¥ã¥é¥á¥ë¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¤³¤Î¤ª²Û»Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºî¤Ã¤¿¿Í¡¢Â£¤ë¿Í¡¢¼õ¤±¼è¤ë¿Í¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ç¡Ö¤¯¤ë¤á¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¡Ö¤¤¤Ð¤é¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025¡×ÁªÄê¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î»Å»ö¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÉÊ¼Á¤È¤¤¤¦µÒ´ÑÅª¤Ê´ð½à¤Ë¤ª¤±¤ë¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÃÞÀ¾»Ô¤ÎÃÏ¤«¤é¡Ö»Ù±ç¤«¤é¶¦ÁÏ¤Ø¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§KURUMERU¡Ê¤¯¤ë¤á¤ë¡Ë
²Á³Ê¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¸µ¡§¥Ñ¥ó¹©Ë¼¤·¤é¤È¤ê¡¡¢©308-0067 °ñ¾ë¸©ÃÞÀ¾»Ô¾åÊ¿ÄÍ591-1
¼è°·Å¹¡§¥Ñ¥ó¹©Ë¼¤·¤é¤È¤êÅ¹Æ¬¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×(https://my-site-103881-105257-shiratori.square.site/)¡¢Æ»¤Î±Ø¥°¥é¥ó¥Æ¥é¥¹ÃÞÀ¾¡¢ÃÞÀ¾»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ
Ë¡¿Í³µÍ×
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í À¬Ê÷²ñ¡Ê¤»¤¤¤Û¤¦¤«¤¤¡Ë
ËÜÉô½êºßÃÏ¡§¢©308-0067¡¡°ñ¾ë¸©ÃÞÀ¾»Ô¾åÊ¿ÄÍ590-1
ÀßÎ©¡§1986Ç¯ Íý»öÄ¹¡§ÅÏÊÕÏÂÀ®
°ñ¾ë¸©ÃÞÀ¾»Ô¾åÊ¿ÄÍÃÏ¶è¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¾ã¤¬¤¤¡¦¹âÎð¡¦»ùÆ¸¡¦ÁêÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÎÎ°è¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¡»ã¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡¿ÍÍýÇ°¡ÖºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡×¤Î¤â¤È¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¼«¸Ê¼Â¸½¤ÈÃÏ°è¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://seihoukai-group.jp/¡Ë¤Ç¤ÏºÇ¿·¾ðÊó¤ä¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¤ò¿ï»þÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹
¾ã³²¼Ô»Ù±ç»ÜÀß ¥Ô¥¢¤·¤é¤È¤ê¡§À¸³è²ð¸î¡¿»ÜÀßÆþ½ê»Ù±ç¡¿Ã»´üÆþ½ê¡¿¶¦Æ±À¸³è±ç½õ¡¿ÆüÃæ°ì»þ»Ù±ç¡¿Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹
¾ã³²»ù¡¦¼ÔÄÌ½ê»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー ¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È¥Ò¥é¥½¥ë¡§À¸³è²ð¸î¡¿½¢Ï«°Ü¹Ô¡¿½¢Ï«ÄêÃå¡¿½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿¡¿»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡¿Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡¿ÊÝ°é½êÅùË¬Ìä
¥Ñ¥ó¹©Ë¼¤·¤é¤È¤ê¡¿CAFE¥é¥Ñ¥ó¡§½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿¡Ê¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È¥Ò¥é¥½¥ë¡Ë¡¿À¸³è²ð¸î¡Ê¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È¥Ò¥é¥½¥ë¡¢¥Ô¥¢¤·¤é¤È¤ê¡Ë
ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à ¤·¤é¤È¤ê¡§ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à¡¿Ã»´üÆþ½ê ¶õ¾²ÍøÍÑ·¿¡¿ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹
¤·¤é¤È¤ê¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥Ç¥¤¡§¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡¿Ã»´üÆþ½ê¡¿²ð¸îÍ½ËÉ¡¦Æü¾ïÀ¸³è»Ù±çÁí¹ç»ö¶È
Áí¹çÁêÃÌ»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー ¤·¤é¤È¤ê¡§ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤·¤é¤È¤ê¡¿¤·¤é¤È¤ê»ØÄêµïÂð²ð¸î»Ù±ç»ö¶È½ê¡¿ÁêÃÌ»Ù±ç»ö¶È½ê¤·¤é¤È¤ê¡¿»ö¶È½êÆâÊÝ°é»ÜÀß¤¯¤ì¤è¤ó¥Ï¥¦¥¹¡¿²ð¸îÍ½ËÉµòÅÀ¡¿ºßÂð²ð¸î»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー
ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー ¤¨¤¬¤ª
À¸³è²ð¸î ¥¢¥ë¥»
¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à ¥¢¥È¥ì
