baton¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¦vildas¤¬¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÃáÉã»¥½ê34¥ö»û½ä¤ê ¥¹¥Þ¥Û¤Ç³«±¿¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡³ô¼°²ñ¼Òbaton¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò °áÀîÍÎÍ¤¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼Òvildas¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½ ÞÉ¾ÂÀ¬»Ë¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡ÖÃáÉã»¥½ê34¥ö»û½ä¤ê ¥¹¥Þ¥Û¤Ç³«±¿¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃáÉã»¥½ê34¥ö»û½ä¤ê ¥¹¥Þ¥Û¤Ç³«±¿¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¡Ê https://megurally.com/event/chichibu-fudasho-2025 ¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÃáÉãÃÏ°è¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·´Ñ¸÷¸ø¼Ò¡Êºë¶Ì¸©ÃáÉã»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ô À¶ÌîÏÂÉ§¡Ë¤ÈÃáÉã»¥½êÍ¶µÒÂ¥¿Ê¶¨µÄ²ñ¡Êºë¶Ì¸©ÃáÉã»Ô¡¢²ñÄ¹ ¼Æ¸¶¹¬ÊÝ¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¸áºÐÁí³«Ä¢¡Ê¤¦¤Þ¤É¤·¤½¤¦¤«¤¤¤Á¤ç¤¦¡Ë¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÃáÉã»¥½ê¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¹Ô¤¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¸áºÐÁí³«Ä¢¡×¤Ï¡¢12Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¸áºÐ¡Ê¤¦¤Þ¤É¤·¡Ë¤Ë¡¢ÃáÉã»¥½ê34¥ö½ê¤¬°ìÀÆ¤Ë¸æ³«Ä¢¤ò¹Ô¤¦¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯ÅÁÅý¹Ô»ö¡£ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤´Ñ²»ÍÍ¤¬°ìÀÆ¤Ë¸«¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃáÉãÃÏ°è¤¬¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÃáÉã»¥½ê34¥ö»û½ä¤ê ¥¹¥Þ¥Û¤Ç³«±¿¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤Ç¤Ï¡¢³Æ»¥½ê¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¤À¤±¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë½äÎéÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃáÉã»Ô¡¦²£À¥Ä®¡¦³§ÌîÄ®¡¦Ä¹ÆÔÄ®¡¦¾®¼¯ÌîÄ®¤Î1»Ô4Ä®¤Ë¤ï¤¿¤ë87Å¹ÊÞ¤Î±þ±çÅ¹¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢°û¿©Å¹¤äÅÚ»ºÊªÅ¹¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¡¢³ÍÆÀ¥¹¥¿¥ó¥×¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¹ë²Ú·ÊÉÊ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー²èÌÌ¥¤¥áー¥¸
ÆÃÅµ°ìÍ÷
¡¡º£²ó¡¢³ô¼°²ñ¼Òbaton¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼Òvildas¤Ï¡¢ËÜ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤á¤°¥é¥êー¡×¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸áºÐÁí³«Ä¢¡×¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ê https://event.chichibufudasho.com/ ¡Ë¤ÎÀ©ºî¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃáÉã»¥½ê34¥ö»û½ä¤ê ¥¹¥Þ¥Û¤Ç³«±¿¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×³«ºÅ³µÍ×
¡¦Ì¾¾Î¡§ÃáÉã»¥½ê34¥ö»û½ä¤ê ¥¹¥Þ¥Û¤Ç³«±¿¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー
¡¦URL¡§https://megurally.com/event/chichibu-fudasho-2025
¡¦´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦¾ì½ê¡§ÃáÉã»¥½ê ³Æ»û±¡¡Ê34»û¡Ë
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨ÄÌ¿®Èñ¡¦¸òÄÌÈñÅù¤Ï¤´¼«¿È¤Ç¤´ÉéÃ´¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§³Æ»¥½ê¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¼èÆÀ
¡¦ÆÃÅµ¡§ÃáÉãÃÏ°è¤Î87Å¹ÊÞÅù¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ä¥¹¥¿¥ó¥×¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿·ÊÉÊ¤òÄó¶¡
¡¦¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÃáÉã¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·´Ñ¸÷¸ø¼Ò¡¦ÃáÉã»¥½êÍ¶µÒÂ¥¿Ê¶¨µÄ²ñ
¡¦¸å±ç¡§ÃáÉã»Ô¡¦²£À¥Ä®¡¦³§ÌîÄ®¡¦Ä¹ÆÔÄ®¡¦¾®¼¯ÌîÄ®¡¦ÃáÉã¾¦¹©²ñµÄ½ê
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÃáÉãÃÏ°è¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·´Ñ¸÷¸ø¼Ò
¡¡¢©368-0032 ºë¶Ì¸©ÃáÉã»Ô·§ÌÚÄ®9-5
¡¡0494-26-6260¡ÊÊ¿Æü8:30～17:15¡Ë
¢£ÃáÉã»¥½êÍ¶µÒÂ¥¿Ê¶¨µÄ²ñ¡ÊÃáÉã»¥½êÏ¢¹ç²ñ¡Ë
¡¡¢©368-0033 ºë¶Ì¸©ÃáÉã»ÔÌîºäÄ®1-16-15-2³¬
¡¡0494-25-1170¡ÊÊ¿Æü10:00~15:00¡Ë
¡¡chichibukannon@gmail.com
¡¡Ã´Åö: ÀÆÆ£ÍºÂç
³ô¼°²ñ¼Òvildas¤È¤Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Òvildas¤Ï¡¢Web¥¢¥×¥ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Ææ²ò¤¤ä¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Î¥·¥¹¥Æ¥à´ðÈ×¤Î³«È¯¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¥æー¥¶ー¤ÎË¤«¤ÊÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òvildas
ÀßÎ©¡§2024Ç¯4·î
ÂåÉ½¡§ÞÉ¾ÂÀ¬»Ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://vildas.dev/
³ô¼°²ñ¼Òbaton¤È¤Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Òbaton¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë³Ø¤ÖÀ¤³¦¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Í·¤Ó¤È³Ø¤Ó¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¶µ°é¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ò¤é¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òbaton
ÀßÎ©¡§2013Ç¯10·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°áÀîÍÎÍ¤
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://baton8.com/