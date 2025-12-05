¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¡¢Á´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë°Ç¥Ð¥¤¥È¤äÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖLINE¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÌµÎÁÁêÃÌ»ö¶È¤Ë¶¨ÎÏ
¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§¹¾¸ýÀ¶µ®¡¢¹â»³ÃÒ»Ê¡¢°Ê²¼¡¢Á´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤äÆÃ¼ìº¾µ½¤Î´Ø·¸¤ÇÇº¤ß¤ä¿´ÇÛ»ö¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Î³§ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ë¤è¤ë¡ÖLINE¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÌµÎÁÁêÃÌ»ö¶È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï¡¢Á´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¤ÎË¡¿Í²ñ°÷¤È¤·¤Æ¡¢¸¦½¤¤Î´ë²è¡¦¼Â»Ü¤È¥·¥¹¥Æ¥à¶¨ÎÏ¤ÇÏ¢·È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£°Ç¥Ð¥¤¥È¤äÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖLINE¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÌµÎÁÁêÃÌ»ö¶È¡¡³µÍ×
¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¡§LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤«¤é¼ã¼Ô¤ò¼é¤í¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê±¦µ¤ÎQR¥³ー¥É¤Þ¤¿¤Ï²¼µ¤ÎURL¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://lin.ee/VvMMTJC
Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÁêÃÌ»þ´Ö¡¡¡¡¡§18:00～22:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¢¨´ü´Ö¤ä»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ
¼Â»Ü¶¨ÎÏ¡¡¡¡¡§LINE¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¿´Íý¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡¢Â¾
¼Â»Ü»öÌ³¶É¡¡¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¡¡»öÌ³¶É
LINEID : @smca-y
¡ãËÜÁêÃÌ»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ºòº£¡¢À¸³èº¤µç¤ä¾Íè¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ê¤É¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤¬°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤ÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ªÌ¯¤Ë´«Í¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºá°´¶¤¬Çö¤¤¤Þ¤ÞÈÈºá¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÁêÃÌ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬Äã¤¯¤Þ¤¿¼ã¼Ô¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤°ÂÁ´¤ÊSNS¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁë¸ý¤ò³«Àß¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤«¤éÈÈºá¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òËÜ»ö¶È¤ÎÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Î·¹¸þ¤Ç¤Ï10Âå¡¢20Âå¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤Áë¸ý¤ËÁá´ü¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¡¢Èï³²¤òÌ¤Á³¤ËËÉ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÁêÃÌÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¦°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î¤³¤È¤ÇÇº¤ß¤ä¿´ÇÛ»ö¤ò¤ª¤â¤Á¤ÎÁ´¹ñ¤Î29ºÐ¤Þ¤Ç¼ã¼Ô¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ä¿Æ¸æÍÍ¡¢Í§¿Í¡¢³Ø¹»´Ø·¸¼ÔÅù
¡¦ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤ï¤ì¤ë¤³¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¤Î29ºÐ¤Þ¤Ç¼ã¼Ô¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ä¿Æ¸æÍÍ¡¢Í§¿Í¡¢³Ø¹»´Ø·¸¼ÔÅù
¡ãÁêÃÌ¼ÔÍÍ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÅù¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¦ÁêÃÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈëÌ©¤Ï¼é¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÁë¸ý¤Ë¤Æ¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ÁêÃÌ¼Ô¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤Û¤«¤ÎÁë¸ý¤äµ¡´Ø¤Ê¤É¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã³°¤È¤·¤ÆÁêÃÌ¼Ô¤Î¿ÈÂÎ¤äÀ¸Ì¿¤Ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤Î´Ø·¸µ¡´Ø¤Ë¾ðÊó¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãLINEÁêÃÌ¤ÎÎ®¤ì¡ä
¢£°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://smca.or.jp/¡Ë
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢SNS´ØÏ¢»ö¶È¼Ô¡¢ÅÅÏÃÁêÃÌ»ö¶È¼Ô¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡¢¸¦µæµ¡´Ø¡¢¶µ°÷¤é¤¬Éý¹¤¯Ï¢·È¤·¡¢SNSÁêÃÌ°÷¤Î¥¹¥¥ë¸þ¾å¤Î¸¦½¤¡¦SNSÁêÃÌ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î¸¦µæ¡¦¹âÉÊ¼Á¤ÊSNSÁêÃÌ¤ÎÉáµÚÅù¤òÌÜÅª¤Ë¡¢LINE¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤òÂåÉ½Íý»ö¤È¤·¤Æ¡¢2017Ç¯12·î6Æü¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡¡Á´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ
ÀßÎ©Æü¡¡¡§2017 Ç¯ 12 ·î 6 Æü
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³2-2-15 ¥¦¥£¥óÀÄ»³942
Íý»ö¡¡¡¡¡§ÂåÉ½Íý»ö¡¡Íý»öÄ¹¡¡°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍLINE¤ß¤é¤¤ºâÃÄ¡¡ÀìÌ³Íý»ö ¹¾¸ýÀ¶µ®
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½Íý»ö¡¡»öÌ³ÁíÄ¹ ¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¹â»³ÃÒ»Ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ïÌ³Íý»ö¡¡¥À¥¤¥ä¥ë¡¦¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò º£ÌîÍ³Íü
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ïÌ³Íý»ö¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñ¿´Íý¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡¡ÂåÉ½Íý»ö¡¡ÉâÀ¤ËþÍý»Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Íý»ö¡¡¥¢¥Ç¥£¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹¾¸Í¹À¼ù
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Íý»ö¡¡µþÅÔÂç³Ø¡¡³ØÀ¸Áí¹ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡¡¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡Ê¶µ¼ø¡Ë¡¡¿ù¸¶ÊÝ»Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Íý»ö¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¥Ð¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ã«»³Âç»°Ïº
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Íý»ö¡¡¥¨ー¥¹¥Á¥ã¥¤¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡À¾Ã«²í»Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§SNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¼êË¡¤Î³«È¯¡¢¸¦µæ¡¢ÉáµÚ
