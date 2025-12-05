¡ÚÄÂÂßÊª·ïÆþµï¼Ô324Ì¾¤Î´ÉÍý²ñ¼ÒËþÂÅÙÄ´ºº¡Û8³ä°Ê¾å¤¬´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¨¡¢2³ä¤Ï¼ÂºÝ¤ËÂàµî¤ò·èÃÇ ÀßÈ÷¸Î¾ã¤ÎÂÐ±þÃÙ¤ì¤ÇÈ¾¿ô¶á¤¯¤¬¶ÛµÞ»þ¤ÎÉÔ°Â¤ò·Ð¸³
¡ü 01¡ÃÄÂÂßÊª·ïÆþµï¼Ô¤Î81.7%¤¬´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤ËÉÔËþ¤ò·Ð¸³¡¡¡ÖÀßÈ÷¤Î¸Î¾ã¡¦½¤ÍýÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤µ¡×¡Ê47.5%¡Ë¤¬ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ë
¡ü 02¡Ã´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò»ý¤ÄÆþµï¼Ô¤Î75.9%¤¬Âàµî¤ò¸¡Æ¤¡¡¤¦¤Á20.4%¤Ï¼ÂºÝ¤Ë·ÀÌó¹¹¿·¤»¤º¤ËÂàµî¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë
¡ü 03¡Ã¼¡²óÊª·ïÃµ¤·¤Ç¡Ö´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÉ¾È½¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¿Í¤¬52.1%¤â¡¢¥ªー¥Êー¤Ø¤ÎÉÔËþÅÁÃ£¤Ï20.8%¤ËÎ±¤Þ¤êÏ¢Íí¼êÃÊ¤ÎÉÔÌÀ³Î¤µ¤¬¸²ºß²½
ËÜÄ´ºº¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://assettech.co.jp/download/20251203/
¢£Ä´ºº³µÍ×- Ä´ººÌ¾¾Î¡§ÄÂÂßÊª·ï´ÉÍý²ñ¼Ò¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÆþµï¼Ô°Õ¼±¼ÂÂÖÄ´ºº
- Ä´ººÊýË¡¡§IDEATECH¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ê¥µー¥Á¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥ê¥µ¥Ôー(R)︎¡×¤Î´ë²è¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
- Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î14Æü～Æ±Ç¯11·î17Æü
- Í¸ú²óÅú¡§¸½ºßÄÂÂßÊª·ï¤ËÆþµïÃæ¡¢¤Þ¤¿¤Ï²áµî3Ç¯°ÊÆâ¤ËÄÂÂßÊª·ï¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý324Ì¾
¢¨¹ç·×¤ò100%¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉô¤Î¿ôÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¼¿ô¤Î½èÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î·×»»ÃÍ¤È¤Ï¼ã´³¤Îº¹°Û¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ãÍøÍÑ¾ò·ï¢ä
1¡¡¾ðÊó¤Î½ÐÅµ¸µ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥»¥Ã¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÐÅµ¸µ¤È¤·¤Æ¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://assettech.co.jp/
¢£Ìó8³ä¤¬¡¢ÄÂÂß´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò·Ð¸³¡¢È¾¿ô¶á¤¯¤ÏÊ£¿ô²ó¤ÎÉÔËþÊú¤¨¤ë
¡¡¡ÖQ1. ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÆþµïÃæ¤Þ¤¿¤ÏÆþµï¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÂÂßÊª·ï¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=324¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤âÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤¬23.1%¡¢¡Ö¿ô²óÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤¬46.6%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q1. ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÆþµïÃæ¤Þ¤¿¤ÏÆþµï¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÂÂßÊª·ï¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¦²¿ÅÙ¤âÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡§23.1%
¡¦¿ô²óÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡§46.6%
¡¦1²óÄøÅÙÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡§12.0%
¡¦ÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡§17.6%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§0.6%
¢£´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¡¢Âè1°Ì¡ÖÀßÈ÷¤Î¸Î¾ã¡¦½¤ÍýÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡×¡¢Âè2°Ì¡ÖÏ¢Íí¤·¤Æ¤«¤éÊÖ¿®¡¦ÂÐ±þ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖQ2. Q1¤Ç¡Ö²¿ÅÙ¤âÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¿ô²óÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö1²óÄøÅÙÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=265¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÀßÈ÷¤Î¸Î¾ã¡¦½¤ÍýÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡×¤¬47.5%¡¢¡ÖÏ¢Íí¤·¤Æ¤«¤éÊÖ¿®¡¦ÂÐ±þ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡×¤¬35.8%¡¢¡ÖÏ¢Íí¤·¤Æ¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬28.3%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q2. Q1¤Ç¡Ö²¿ÅÙ¤âÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¿ô²óÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö1²óÄøÅÙÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
¡¦ÀßÈ÷¤Î¸Î¾ã¡¦½¤ÍýÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡§47.5%
¡¦Ï¢Íí¤·¤Æ¤«¤éÊÖ¿®¡¦ÂÐ±þ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡§35.8%
¡¦Ï¢Íí¤·¤Æ¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡§28.3%
¡¦ÀßÈ÷¤Î¸Î¾ã¡¦½¤Íý¤Î¼Á¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¡§27.5%
¡¦ÂÐ±þ¤¬»öÌ³Åª¤Ç¿Æ¿È¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡§26.0%
¡¦¤³¤Á¤é¤ÎÍ×Ë¾¤äº¤¤ê¤´¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡§21.1%
¡¦ÂÐ±þ¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡§18.1%
¡¦Ã´Åö¼Ô¤ÎÂÖÅÙ¤ä¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡§15.8%
¡¦½¤Íý¡¦ÂÐ±þÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡§10.2%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§4.5%
¡¡ー¼£°Â¤Î°¤¤½»Ì±¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡ーÆþµï»þ¤ÎÀâÌÀ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿
¡¡ー½¤ÍýÂÐ±þ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¹Ô¤°ã¤¤
¡¡ーÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
¡¡ー´ÉÍý²ñ¼Ò¤Î±Ä¶È¼Ö¤¬¼«Ê¬¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡¡ー¾²¤¬Îä¤¿¤¤
¡¡ーÆþµïÁ°¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ã¤Ã¤¿
¡¡ーÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤
¡¡ーÉß¶â¡¢Æü³äÊÝ¸±ÎÁ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡ーÂàµî¤òµÞ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§1.1%
¢£¡ÖÈ¿±þ¤¬ÃÙ¤¯ÂÐ±þ¤âÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¶ÈÌ³Åª¤Ç¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â
¡¡¡ÖQ3. Q2¤Ç¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×°Ê³°¤ò²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£Q2¤Ç²óÅú¤·¤¿°Ê³°¤Ë¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿ÉÔËþ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Í³¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¼«Í³²óÅú¡Ë¡×¡Ên=250¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ç¤Ê²óÅú¤È¤·¤Æ¡¢140·ï¤Î²óÅú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼«Í³²óÅú¡¦°ìÉôÈ´¿è¡ä
¡¦È¿±þ¤¬ÃÙ¤¯ÂÐ±þ¤âÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¦¶ÈÌ³Åª¤Ç¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¹ÔÆ°¤¬°ã¤Ã¤¿¡£
¡¦Ãó¼Ö¾ì¤ò¾¡¼ê¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¡£
¡¦¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¡£Íý²òÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¦Ã´Åö¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦Ã´Åö¼Ô´Ö¤ÇÏÃ¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ÇÌó6³ä¤¬Âàµî¤ò¸¡Æ¤¡¢2³ä¤Ï¼ÂºÝ¤ËÂàµî
¡¡¡ÖQ4. Q1¤Ç¡Ö²¿ÅÙ¤âÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¿ô²óÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö1²óÄøÅÙÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢·ÀÌó¹¹¿·¤ò¤»¤º¤ËÂàµî¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂàµî¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=265¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë·ÀÌó¹¹¿·¤»¤º¤ËÂàµî¤·¤¿¡×¤¬20.4%¡¢¡ÖÂàµî¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¹¹¿·¤·¤¿¡×¤¬38.9%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q4. Q1¤Ç¡Ö²¿ÅÙ¤âÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¿ô²óÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö1²óÄøÅÙÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢·ÀÌó¹¹¿·¤ò¤»¤º¤ËÂàµî¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂàµî¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¦¼ÂºÝ¤Ë·ÀÌó¹¹¿·¤»¤º¤ËÂàµî¤·¤¿¡§20.4%
¡¦Âàµî¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¹¹¿·¤·¤¿¡§38.9%
¡¦°ì»þÅª¤ËÂàµî¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡§16.6%
¡¦Âàµî¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡§22.6%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§1.5%
¢£ÂàµîÍýÍ³¡¢ÌóÈ¾¿ô¤¬¡Ö¶ÛµÞÀ¤Î¹â¤¤ÌäÂê¡ÊÀßÈ÷¸Î¾ã¡¦Áû²»Åù¡Ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È²óÅú
¡¡¡ÖQ5. Q4¤Ç¡Ö¼ÂºÝ¤Ë·ÀÌó¹¹¿·¤»¤º¤ËÂàµî¤·¤¿¡×¡ÖÂàµî¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¹¹¿·¤·¤¿¡×¡Ö°ì»þÅª¤ËÂàµî¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤¬¡¢Âàµî¤ò¹Í¤¨¤ë·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=201¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¶ÛµÞÀ¤Î¹â¤¤ÌäÂê¡ÊÀßÈ÷¸Î¾ã¡¦Áû²»Åù¡Ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤¬48.8%¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤¬33.8%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q5. Q4¤Ç¡Ö¼ÂºÝ¤Ë·ÀÌó¹¹¿·¤»¤º¤ËÂàµî¤·¤¿¡×¡ÖÂàµî¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¹¹¿·¤·¤¿¡×¡Ö°ì»þÅª¤ËÂàµî¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤¬¡¢Âàµî¤ò¹Í¤¨¤ë·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
¡¦¶ÛµÞÀ¤Î¹â¤¤ÌäÂê¡ÊÀßÈ÷¸Î¾ã¡¦Áû²»Åù¡Ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡§48.8%
¡¦¤³¤Á¤é¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡§33.8%
¡¦ÂÐ±þ¤Î¿ÊÄ½¤¬Ê¬¤«¤é¤ºÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡§31.3%
¡¦´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤¿¤«¤é¡§31.3%
¡¦²¿ÅÙÏ¢Íí¤·¤Æ¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡§23.9%
¡¦¤³¤Î¤Þ¤Þ½»¤ßÂ³¤±¤Æ¤âÆ±¤¸ÂÐ±þ¤¬Â³¤¯¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¡§19.4%
¡¦¥È¥é¥Ö¥ë¤¬²ò·è¤µ¤ì¤ºÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤¿¤«¤é¡§15.9%
¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é½»¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡§14.4%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§0.0%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§0.5%
¢£ÄÂÂßÊª·ïÃµ¤·¤Ç8³äÄ¶¤¬¡¢¡Ö´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÉ¾È½¤ò½Å»ë¡×
¡¡¡ÖQ6. ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤òÃµ¤¹ºÝ¤Ë¡¢¤É¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÉ¾È½¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=324¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¤½¤¦»×¤¦¡×¤¬28.4%¡¢¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¤¬54.6%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q6. ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤òÃµ¤¹ºÝ¤Ë¡¢¤É¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÉ¾È½¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¦Èó¾ï¤Ë¤½¤¦»×¤¦¡§28.4%
¡¦¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡§54.6%
¡¦¤¢¤Þ¤ê¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡§9.6%
¡¦Á´¤¯¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡§4.3%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§3.1%
¢£´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ·Ð¸³¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡¢¼¡²óÊª·ïÁª¤Ó¤Ç¡ÖÉ¾È½¡¦¸ý¥³¥ß¤òÄ´¤Ù¤ë¡×¤È²óÅú
¡¡¡ÖQ7. Q1¤Ç¡Ö²¿ÅÙ¤âÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¿ô²óÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö1²óÄøÅÙÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤ËÊª·ï¤òÃµ¤¹ºÝ¤Î¹Í¤¨Êý¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=265¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÉ¾È½¤ä¸ý¥³¥ß¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¬52.1%¡¢¡Ö´ÉÍýÂÎÀ©¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¬37.7%¡¢¡Ö¤É¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÉ¬¤º³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¬29.1%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q7. Q1¤Ç¡Ö²¿ÅÙ¤âÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¿ô²óÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö1²óÄøÅÙÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤ËÊª·ï¤òÃµ¤¹ºÝ¤Î¹Í¤¨Êý¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
¡¦´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÉ¾È½¤ä¸ý¥³¥ß¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡§52.1%
¡¦´ÉÍýÂÎÀ©¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡§37.7%
¡¦¤É¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÉ¬¤º³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡§29.1%
¡¦¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÎÂ®¤µ¤äÂÐ±þ¤ÎÃúÇ«¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡§26.4%
¡¦Â¿¾¯ÄÂÎÁ¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¡¢É¾È½¤ÎÎÉ¤¤´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÊª·ï¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡§9.8%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§0.4%
¡¦ÆÃ¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡§13.2%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§2.6%
¢£ÄÂÂß´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ëµá¤á¤ëÂÐ±þ¡¢¡Ö¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¤Ë¿Æ¿È¤ËÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡×¤¬41.4%¤ÇºÇÂ¿
¡¡¡ÖQ8. ¤¢¤Ê¤¿¤¬ÄÂÂßÊª·ï¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ëµá¤á¤ëÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¾å°Ì3¤Ä¤Þ¤Ç²óÅú²Ä¡Ë¡×¡Ên=324¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¤Ë¿Æ¿È¤ËÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡×¤¬41.4%¡¢¡ÖÏ¢Íí¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÖ¿®¡¦ÂÐ±þ¤¬¿×Â®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤¬40.1%¡¢¡ÖÁû²»¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÅ¬ÀÚ¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡×¤¬32.7%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q8. ¤¢¤Ê¤¿¤¬ÄÂÂßÊª·ï¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ëµá¤á¤ëÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¾å°Ì3¤Ä¤Þ¤Ç²óÅú²Ä¡Ë
¡¦¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸»þ¤Ë¿Æ¿È¤ËÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡§41.4%
¡¦Ï¢Íí¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÖ¿®¡¦ÂÐ±þ¤¬¿×Â®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡§40.1%
¡¦Áû²»¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÅ¬ÀÚ¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡§32.7%
¡¦ÀßÈ÷¤Î¸Î¾ã¡¦½¤Íý¤ò¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡§30.9%
¡¦ÂÐ±þ¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡§24.1%
¡¦¶ÛµÞ»þ¤Ç¤âÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤ë¤³¤È¡§15.4%
¡¦Æþµï¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡§12.3%
¡¦ÃúÇ«¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡§12.0%
¡¦ÈñÍÑÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öÁ°¤ËÌÀ³Î¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡§7.7%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§0.3%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§4.0%
¢£´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¡¢3³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¥ªー¥Êー¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤¬ÊýË¡Ê¬¤«¤é¤º¡×Äü¤á¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ
¡¡¡ÖQ9. Q1¤Ç¡Ö²¿ÅÙ¤âÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¿ô²óÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö1²óÄøÅÙÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êª·ï¤Î¥ªー¥Êー¤ËÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=265¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤¬20.8%¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬32.1%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q9. Q1¤Ç¡Ö²¿ÅÙ¤âÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¿ô²óÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö1²óÄøÅÙÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êª·ï¤Î¥ªー¥Êー¤ËÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¦Ä¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡§20.8%
¡¦ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡§32.1%
¡¦ÅÁ¤¨¤Æ¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢ÅÁ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡§18.1%
¡¦¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÁ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡§14.7%
¡¦ÆÃ¤ËÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡§10.2%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§1.1%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§3.0%
¢£Æþµï¼Ô¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂ¾¤ÎÆþµï¼Ô¤âº¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤¬44.5%¤Ç¥È¥Ã¥×
¡¡¡ÖQ10. Q9¤Ç¡ÖÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÅÁ¤¨¤Æ¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢ÅÁ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÁ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¥ªー¥Êー¤ËÅÁ¤¨¤¿¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=227¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂ¾¤ÎÆþµï¼Ô¤âº¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤¬44.5%¡¢¡Ö¥ªー¥Êー¤Ê¤é²þÁ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤¿¤«¤é¡×¤¬35.2%¡¢¡Ö´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ªー¥Êー¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤¬30.4%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q10. Q9¤Ç¡ÖÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÅÁ¤¨¤Æ¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢ÅÁ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÁ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¥ªー¥Êー¤ËÅÁ¤¨¤¿¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë
¡¦¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂ¾¤ÎÆþµï¼Ô¤âº¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡§44.5%
¡¦¥ªー¥Êー¤Ê¤é²þÁ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤¿¤«¤é¡§35.2%
¡¦´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ªー¥Êー¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡§30.4%
¡¦´ÉÍý²ñ¼Ò¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡§22.0%
¡¦Êª·ï¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¡§12.8%
¡¦¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸»×¤¤¤ò¤¹¤ë¿Í¤ò¸º¤é¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡§9.7%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§2.2%
¡¡ー¥ªー¥Êー¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ー¸½Êª¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ªー¥Êー¤¬ÂÐ±þ¤ò½Â¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ªー¥Êー¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¡¡¡¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡ーÅÁ¤¨¤Æ¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡ー´ÉÍý²ñ¼Ò¤è¤êÀè¤Ë¥ªー¥Êー¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¬¥ªー¥Êー¤¬Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ë¸À¤Ã¤¿¤¬¡¡¡¡´ÉÍý²ñ¼Ò¤âÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤¤¡£
¡¡ーÅÁ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§8.8%
¢£¤Þ¤È¤á
º£²ó¤Ï¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤ÎÆþµï¼Ô324Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Æþµï¼Ô¤Î81.7%¤¬´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á75.9%¤¬Âàµî¤ò¸¡Æ¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë20.4%¤¬·ÀÌó¹¹¿·¤»¤º¤ËÂàµî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔËþÆâÍÆ¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀßÈ÷¤Î¸Î¾ã¡¦½¤ÍýÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê47.5%¡Ë¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÏ¢Íí¤·¤Æ¤«¤éÊÖ¿®¡¦ÂÐ±þ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê35.8%¡Ë¡¢¡ÖÏ¢Íí¤·¤Æ¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê28.3%¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£Âàµî¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¶ÛµÞÀ¤Î¹â¤¤ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤¬48.8%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê33.8%¡Ë¡¢¡ÖÂÐ±þ¤Î¿ÊÄ½¤¬Ê¬¤«¤é¤ºÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê31.3%¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔËþ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Æþµï¼Ô¤Î52.1%¤¬¼¡²ó¤ÎÊª·ïÃµ¤·¤Ç´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÉ¾È½¤ä¸ý¥³¥ß¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬Æþµï¼Ô¤ÎÂàµî¤È¤¤¤¦¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÂÂß»Ô¾ì¤¬³èÀ²½¤·¡¢Æþµï¼Ô¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÂÐ±þÉÊ¼Á¤ÏÊª·ï¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¸«¡¢Êª·ï¤ÎÎ©ÃÏ¤äÀßÈ÷¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÆü¾ïÅª¤Ê´ÉÍýÂÐ±þ¤Î¼Á¤¬Æþµï¼Ô¤ÎËþÂÅÙ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¶ÛµÞ»þ¤ÎÂÐ±þ¤ä¿ÊÄ½Êó¹ð¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î²þÁ±¤¬¡¢Æþµï¼Ô¤ÎÄêÃåÎ¨¸þ¾å¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£ÉÔÆ°»º´ÉÍý¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥»¥Ã¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×
ÄÂÂß´ÉÍý¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ªー¥ÊーÍÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¥¢¥»¥Ã¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢Êª·ï¤ÎÄÂÂß´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¼Á¤Î¹â¤¤ÄÂÂß´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¥ªー¥ÊーÍÍ¤äÆþµï¼ÔÍÍ¤ËËþÂÄº¤¡¢ÄÂÂß¶ÈÌ³¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥ªー¥ÊーÍÍ¤ÎÍø±×¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://assettech.co.jp/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§¥¢¥»¥Ã¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡µÜËÜÂÙ¸÷
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©541-0057 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èËÌµ×Êõ»ûÄ®»ÍÃúÌÜ4ÈÖ7¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VPOËÜÄ®¥»¥ó¥È¥é¥ë 9³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¦ÉÔÆ°»ºÄÂÂß´ÉÍý¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÆâÁõ¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÉÔÆ°»ºÇäÇãÃç²ð¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Â»³²ÊÝ¸±ÂåÍý¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦·úÊª´ÉÍý¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦³¤³°ÉÔÆ°»º¶È
URL¡¡¡¡¡§https://assettech.co.jp/