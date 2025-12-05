¹âÉÊ¼ÁSSD¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤éº£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡ªÆâÂ¢·¿SSD¤Î¥×¥Á¥»ー¥ë³«ºÅÃæ¡Ú¼§µ¤¸¦µæ½ê/HIDISC¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¼§µ¤¸¦µæ½ê

³ô¼°²ñ¼Ò¼§µ¤¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ã·Æ£Ë®Ç·¡Ë¤Ï¡¢HIDISC¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ìÉô¤ÎSSD¤ò°ú¤­Â³¤­¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Åª¤ËSSD¤ä¥á¥â¥ê¡ÊDRAM¡Ë¤Î²Á³Ê¾å¾º¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¶¡µëÂÎÀ©¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£






º£²ó¤Ï¡¢ÊÀ¼ÒÀ½ÉÊ¡ÖÆâÂ¢·¿SSD 1TB/2TB¡×¤ò¡¢Amazon¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖFLASH STORE¡×¤Ë¤ÆÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


º£¸å¤â²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëSSD¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£




ÆâÂ¢·¿SSD 1TB

·¿ÈÖ¡§HDM2P3X4N1T


JAN¡§4984279810989


ÄÌ¾ï²Á³Ê24,150±ß¢ªÆÃÊÌ²Á³Ê14,460±ß


¢§¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é


https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZR5T3Q6






ÆâÂ¢·¿SSD 2TB

·¿ÈÖ¡§HDM2P3X4N2T


JAN¡§4984279810996


ÄÌ¾ï²Á³Ê36,800±ß¢ªÆÃÊÌ²Á³Ê28,720±ß


¢§¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é


https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZR89LWF






À½ÉÊ»ÅÍÍ

[É½: https://prtimes.jp/data/corp/53206/table/67_1_3f2427392cf2d793b7e6c6650707ac03.jpg?v=202512050557 ]

³ô¼°²ñ¼Ò¼§µ¤¸¦µæ½ê¤È¤Ï


³ô¼°²ñ¼Ò¼§µ¤¸¦µæ½ê¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÅÅµ¤³¹¤Ç¤¢¤ë½©ÍÕ¸¶¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Õ¥í¥Ã¥Ôー¤ä¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ê¤Éµ­Ï¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤äUSB¥á¥â¥ê¡¢½¼ÅÅ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ¤âÅ¸³«¡£¡Ö¼êº¢¤Ç¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤À½ÉÊ¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤Ë±þ¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥Õ¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£



¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È


https://www.mag-labo.com/


¢§¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È FLASH STORE


https://flashstore.jp/


¢§¸ø¼°Amazon FLASH STORE


https://x.gd/nOrdh


¢§¸ø¼°³ÚÅ·¥·¥ç¥Ã¥× FLASH STORE


https://www.rakuten.ne.jp/gold/flashstore/



²ñ¼Ò³µÍ×


²ñ¼ÒÌ¾ ¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¼§µ¤¸¦µæ½ê (Magnetic Laboratories Co., Ltd)


ÀßÎ©¡¡ ¡¡¡§1979Ç¯7·î


»ñËÜ¶â ¡¡¡§1²¯±ß


ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ã·Æ£Ë®Ç·


½¾¶È°÷¿ô ¡§120Ì¾


»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥½¥³¥ó¼þÊÕµ¡´ï¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢¥Çー¥¿Éüµì¡¦¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó


HP¡§https://www.mag-labo.com/