¹âÉÊ¼ÁSSD¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤éº£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡ªÆâÂ¢·¿SSD¤Î¥×¥Á¥»ー¥ë³«ºÅÃæ¡Ú¼§µ¤¸¦µæ½ê/HIDISC¡Û

³ô¼°²ñ¼Ò¼§µ¤¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ã·Æ£Ë®Ç·¡Ë¤Ï¡¢HIDISC¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ìÉô¤ÎSSD¤ò°ú¤Â³¤¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Åª¤ËSSD¤ä¥á¥â¥ê¡ÊDRAM¡Ë¤Î²Á³Ê¾å¾º¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¶¡µëÂÎÀ©¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÊÀ¼ÒÀ½ÉÊ¡ÖÆâÂ¢·¿SSD 1TB/2TB¡×¤ò¡¢Amazon¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖFLASH STORE¡×¤Ë¤ÆÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëSSD¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆâÂ¢·¿SSD 1TB
·¿ÈÖ¡§HDM2P3X4N1T
JAN¡§4984279810989
ÄÌ¾ï²Á³Ê24,150±ß¢ªÆÃÊÌ²Á³Ê14,460±ß
¢§¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZR5T3Q6
ÆâÂ¢·¿SSD 2TB
·¿ÈÖ¡§HDM2P3X4N2T
JAN¡§4984279810996
ÄÌ¾ï²Á³Ê36,800±ß¢ªÆÃÊÌ²Á³Ê28,720±ß
¢§¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZR89LWF
À½ÉÊ»ÅÍÍ[É½: https://prtimes.jp/data/corp/53206/table/67_1_3f2427392cf2d793b7e6c6650707ac03.jpg?v=202512050557 ]
³ô¼°²ñ¼Ò¼§µ¤¸¦µæ½ê¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¼§µ¤¸¦µæ½ê¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÅÅµ¤³¹¤Ç¤¢¤ë½©ÍÕ¸¶¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Õ¥í¥Ã¥Ôー¤ä¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ê¤ÉµÏ¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤äUSB¥á¥â¥ê¡¢½¼ÅÅ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ¤âÅ¸³«¡£¡Ö¼êº¢¤Ç¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤À½ÉÊ¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤Ë±þ¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥Õ¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.mag-labo.com/
¢§¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È FLASH STORE
https://flashstore.jp/
¢§¸ø¼°Amazon FLASH STORE
https://x.gd/nOrdh
¢§¸ø¼°³ÚÅ·¥·¥ç¥Ã¥× FLASH STORE
https://www.rakuten.ne.jp/gold/flashstore/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¼§µ¤¸¦µæ½ê (Magnetic Laboratories Co., Ltd)
ÀßÎ©¡¡ ¡¡¡§1979Ç¯7·î
»ñËÜ¶â ¡¡¡§1²¯±ß
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ã·Æ£Ë®Ç·
½¾¶È°÷¿ô ¡§120Ì¾
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥½¥³¥ó¼þÊÕµ¡´ï¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢¥Çー¥¿Éüµì¡¦¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó
