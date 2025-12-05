Bounce¡¢¸½ÃÏÂÎ¸³·¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ÀìÌçÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¥ë¥È¥é¡×¤ÈÄó·È³«»Ï
Bounce¡¢¸½ÃÏÂÎ¸³·¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ÀìÌçÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¥ë¥È¥é¡×¤ÈÄó·È³«»Ï
À¤³¦4,000ÅÔ»Ô¡¦35,000µòÅÀ°Ê¾å¤ÇÅ¸³«¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â5,000µòÅÀ¡¦650ÅÔ»Ô¤Ë¹¤¬¤ë¼ê²ÙÊªÍÂ¤«¤ê¥µー¥Ó¥¹¡ÖBounce(https://ja.bounce.com/)¡Ê¥Ð¥¦¥ó¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¸½ÃÏÂÎ¸³·¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ÀìÌçÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¥ë¥È¥é¡ÊVELTRA¡Ë¡×¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÄó·È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¥ë¥È¥é¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÂÎ¸³¤òÍ½Ìó¤¹¤ëË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ä¹ñÆâÎ¹¹Ô¼Ô¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¢¥×¥ê¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¼ê²ÙÊªÍÂ¤«¤ê¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¡¢´Ñ¸÷¤ä°ÜÆ°¤ò¡Ö¼ê¤Ö¤é¡×¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¶õ¹Á¤ä¼çÍ×±Ø¤ËÅþÃå¸å¤¹¤°¤Ë²ÙÊª¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Î¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤Ë¤è¤ëº®»¨¤ò´ËÏÂ¤·¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ç¥¹¥àー¥º¤ÊÎ¹¹ÔÂÎ¸³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Äó·È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
Ë¬Æü´Ñ¸÷¼ûÍ×¤¬µÞÂ®¤Ë²óÉü¡¦³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÁ°¤ä¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¸å¤Î²ÙÊª¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ä¡¢Åìµþ±Ø(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo)¡¦½ÂÃ«±Ø(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/shibuya-station)¡¦¿·½É±Ø(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/shinjuku-station)¡¦µþÅÔ±Ø(https://ja.bounce.com/luggage-storage/kyoto/kyoto-station)¡¦ÂçºåÆñÇÈ±Ø(https://ja.bounce.com/luggage-storage/osaka/osaka-namba-station)¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¼þÊÕ¤ÇÉÑÈ¯¤¹¤ë¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«ーÉÔÂ¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Bounce(https://ja.bounce.com/)¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ê¤ÉÁ´¹ñ5,000µòÅÀ°Ê¾å¡¦650ÅÔ»Ô¤Ë¹¤¬¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ù¥ë¥È¥éÍÍ¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Î¹¹ÔÂÎ¸³¤È²ÙÊªÍÂ¤«¤ê¤¬¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¡Ö²ÙÊª¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤Î¹¡×¤ò¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
- ÂÎ¸³Í½Ìó¤ÈÆ±»þ¤Ë²ÙÊªÍÂ¤«¤ê¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¼êÇÛ²ÄÇ½
- ¼çÍ×±Ø¡¦¶õ¹Á¡¦´Ñ¸÷ÃÏ¶á¤¯¤ÎµòÅÀ¤ÇÂç¤¤Ê²ÙÊª¤òÍÂ¤±¤é¤ì¡¢º®»¨¤ò²óÈò
- QR¥³ー¥É¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿ôÉÃ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó²ÄÇ½
- ´°Á´¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ç°Â¿´¡¦ÊØÍø
- Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¤Û¤«11¸À¸ì¡Ë
- 1Í½Ìó¤¢¤¿¤êºÇÂç100Ëü±ß¤ÎÊä½þÀ©ÅÙÉÕ¤
CEO¥³¥á¥ó¥È¡ÊBounceÁÏ¶È¼Ô / CEO Cody Candee¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ù¥ë¥È¥éÍÍ¤È¤ÎÄó·È¤ò¼Â¸½¤·¡¢¡ØÎ¹¤ÎËÜ¼Á¤ÏÊ¸²½¸òÎ®¤Ë¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ù¥ë¥È¥éÍÍ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¡¢Bounce(https://ja.bounce.com/)¤Î¡Ø²ÙÊª¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤Î¹¡Ù¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÁ°¤ä¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¸å¤ËÂç¤¤Ê¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ´Ñ¸÷¤ä°ÜÆ°¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÉÔÊØ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿²ÙÊª¤ÎÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¼ê¤Ö¤é¤Ç¥Ù¥ë¥È¥é¤ÎÂÎ¸³¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Bounce(https://ja.bounce.com/)¤Ïº£¸å¤â¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥æー¥¶ー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ¼«Í³¤ËÎ¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Bounce(https://ja.bounce.com/)¤Ç¤Ï¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤Ë¡Ö¼ê¤Ö¤é´Ñ¸÷¡×¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢Î¹¹ÔÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢Ã»´ü½ÉÇñ»ÜÀß¡¢¥ê¥Æー¥ë¡¦°û¿©»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥ÈÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ®¼Ò¤Î¥æー¥¶ー¤ä¤ªµÒÍÍ¤ËBounce(https://ja.bounce.com/)¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À®²ÌÊó½··¿¤Ç¤Î¼ý±×µ¡²ñ¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ë¬Æü´Ñ¸÷¼ûÍ×¤ä¹ñÆâÎ¹¹Ô¼ûÍ×¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤ë¤¤¤Þ¡¢¤¼¤ÒBounce(https://ja.bounce.com/)¤Î¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤â¤Ë¡Ö²ÙÊª¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤Î¹¡×¤òÁ´¹ñ¤Ø¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://ja.bounce.com/ls/affiliates
¾¯¤·¤Ç¤â¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤´µ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡§supply@usebounce.com
Bounce¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖBounce(https://ja.bounce.com/)¡Ê¥Ð¥¦¥ó¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢Î¹¹ÔÃæ¤ä³°½ÐÀè¤Ç²ÙÊª¤ò°ì»þÅª¤ËÍÂ¤±¤¿¤¤Êý¤È¡¢¶õ¤¥¹¥Úー¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤¤Å¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ò¤Ä¤Ê¤°À¤³¦ºÇÂç¢¨¤Î¼ê²ÙÊªÍÂ¤«¤ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£2019Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏËÌÊÆ¡¦¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¤³¦4,000°Ê¾å¤ÎÅÔ»Ô¡¦35,000¥ö½êÄ¶¤ÇÅ¸³«¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÅìµþ¡¦Âçºå¡¦µþÅÔ¤Ê¤É¼çÍ×´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¤«¤éÃÏÊýÅÔ»Ô¤Þ¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡Ãæ¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ja.bounce.com(https://ja.bounce.com/)
¢¨¡ÖÀ¤³¦ºÇÂç¡×¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬2025Ç¯7·î»þÅÀ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿ÆÈ¼«Ä´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¡Û¹ñÆâ³°¤Î¼çÍ×¤Ê¼ê²ÙÊªÍÂ¤«¤ê»ö¶È¼Ô
¡ÚÈæ³Ó¹àÌÜ¡ÛµòÅÀ¿ô¡¦Å¸³«ÅÔ»Ô¿ô¡¦Å¸³«¹ñ¿ô
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡Û³Æ¼Ò¤Î¸ø³«¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼«¼ÒÄ´ºº¡Ê2025Ç¯7·î¼Â»Ü¡Ë
¥Ù¥ë¥È¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ù¥ë¥È¥é¤ÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñÆâ¤«¤é³¤³°¡¢Î¹¹ÔÁ°¤«¤éÎ¹¹Ô¸å¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤«¤é¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¿´¤æ¤µ¤Ö¤ëÂÎ¸³¡×¤Ë½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¥Ä¥¢ー¿ô¡§Ìó20,000¥Ä¥¢ー / ¸½ÃÏ¥Ä¥¢ーºÅ¹Ô²ñ¼Ò¿ô(À¤³¦)¡§Ìó8,000¼Ò
¼è¤ê°·¤¤¹ñ¿ô¡§150¥«¹ñ / ²ñ°÷¡§Ìó260Ëü¿Í / »²²ÃÂÎ¸³ÃÌ¡§Ìó610,000·ï
URL¡§https://www.veltra.com/jp/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§Bounce Japan ¹çÆ±²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©150-6139 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-24-12 ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ WeWork 39³¬
ÀßÎ©¡§2019Ç¯
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ja.bounce.com/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§press-jp@bounce.com