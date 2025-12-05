ºÇÂç10,000±ßÊ¬¤Î¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R) ¡×¤¬Ìã¤¨¤ë¡ª ¡ØMSI¤ÇÂ·¤¨¤è¤¦¡ª¥²ー¥ß¥ó¥°¶¯²½¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤¬¥¹¥¿ー¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¨¥à¥¨¥¹¥¢¥¤¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÂÐ¾Ý¤ÎMSI¥â¥Ë¥¿ー¤òÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢¥ì¥Ó¥åー¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç¤Ç10,000±ßÊ¬¤Î¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R) ¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡¢¡ØMSI¤ÇÂ·¤¨¤è¤¦¡ª¥²ー¥ß¥ó¥°¶¯²½¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎMSIÀ½ÉÊ¤ò½êÍ¡¦¹ØÆþ¤Î¾å¤Ç¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡ÖMPG¡×¥·¥êー¥º¤ÎQD-OLED¥â¥Ë¥¿ーÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥ì¥Ó¥åー¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È10,000±ßÊ¬¤Î¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R) ¡×¡¢¡ÖMAG¡×¥·¥êー¥º¤ÎQD-OLED¥â¥Ë¥¿ーÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Î¾å¡¢¥ì¥Ó¥åー¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È6,000±ßÊ¬¤Î¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R) ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R) ¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÃæ¤«¤éÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡Ö¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×Æâ¤Ç¤ª¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R) ¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ÎÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢ÊÝÍ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆâ¤ÇÊ£¿ô¤Î·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú±þÊç¾ò·ï¡Û
1¡§»ØÄê¤ÎMSIÀ½ÉÊ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò1¤Ä°Ê¾å½êÍ¤Þ¤¿¤Ï¹ØÆþ¡Ê¢¨Ãí1¡Ë
¡Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¡¢¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥«ー¥É¡Ë
¢¨¡Ö½êÍ¡×¤È¤ÏMSI¥á¥ó¥Ðー¥»¥ó¥¿ー¤ËÀ½ÉÊÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¡¢¹ØÆþ¸å¤ËMSI¥á¥ó¥Ðー¥»¥ó¥¿ー¤ËÀ½ÉÊÅÐÏ¿¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ØÄê¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2¡§¡ÖMPG¡×¥·¥êー¥º¤Þ¤¿¤Ï¡ÖMAG¡×¥·¥êー¥º¤ÎQD-OLED¥â¥Ë¥¿ー¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥ì¥Ó¥åー¤òÅê¹Æ
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Û
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÚÂÐ¾Ý¹ØÆþ´ü´Ö¡Û¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¡Û¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊçÊýË¡¡Û
1¡¥»ØÄê¤ÎMSIÀ½ÉÊ¤ò½êÍ¡¢½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¹ØÆþ¡£
2¡¥¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¤ÎQD-OLED¥â¥Ë¥¿ー¤ò¹ØÆþ¡£
3¡¥QD-OLED¥â¥Ë¥¿ー¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÈÎÇäÅ¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¥ì¥Ó¥åー¤òÅê¹Æ¡£(¢¨Ãí2)
4¡¥MSI¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀ½ÉÊÅÐÏ¿¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¥í¥°¥¤¥ó¸å¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤òÅÐÏ¿¡£
5¡¥MSI¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀ½ÉÊÅÐÏ¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊç¥Úー¥¸¤«¤é±þÊç¡£
(¢¨Ãí2)¹ØÆþÀè¤ÎÈÎÇäÅ¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ËÀ½ÉÊ¥ì¥Ó¥åーµ¡Ç½¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢³ÆSNSÅù¤ËÀ½ÉÊ¥ì¥Ó¥åー¤òÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç±þÊç²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢Å¹Æ¬¤Ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿À½ÉÊ¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò³ÆSNSÅù¤ËÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â±þÊçÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ SNS¤ÇËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊçÍÑ¤Ë¥ì¥Ó¥åーÅê¹Æ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢´¶ÁÛ¤ä¼Ì¿¿Åù¤Î¤Û¤«¤ËÅê¹ÆÊ¸Æâ¤ËÉ¬¤º»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#MSI¥ì¥Ó¥åー_PR¡×¤òÆþ¤ì¤Æ¤´Åê¹Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Åê¹Æ»þ¤Ë³ºÅö¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþÀè¤ÎÈÎÇäÅ¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥ì¥Ó¥åーÅê¹Æ¤ò¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡üÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖMPG¡×¥·¥êー¥º¤ª¤è¤Ó¡ÖMAG¡×¥·¥êー¥º¤ÎQD-OLED¥â¥Ë¥¿ー¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¿¤À¤·²¼µ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¯
¡üÂÐ¾Ý¹ØÆþÀè
¡¦¥¢¥×¥é¥¤¥É
¡¦¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó
¡¦¥±ー¥º¥Ç¥ó¥
¡¦¥Î¥¸¥Þ
¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¡Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à¡Ë
¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¥·¥ç¥Ã¥× ¥¢ー¥¯
¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¥·¥ç¥Ã¥× DO-MU
¡¦¥Ñ¥ïー¥Ç¥Ý
¡¦¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é.com
¡¦¥³¥¸¥Þ¥Í¥Ã¥È
¡¦¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥× ¥É¥Ã¥È¥³¥à
¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢
¡¦¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é
¡¦Amazon.co.jp
¡¦DMMÄÌÈÎ
¡¦Joshin Web
¡¦NTT¥É¥³¥â¡Êd¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ë
¡¦PC¥ï¥ó¥º
¡¦TSUKUMO
¡¦ZOA
¡¦³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーDeal
¡¦MSI¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡ü±þÊçÊýË¡
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¤«¤é¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼µ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¤è¤êÀ½ÉÊÅÐÏ¿¤Î¾å¡¢¥ì¥Ó¥åー¤òÅê¹Æ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸
https://jp.msi.com/Promotion/Gaming-Enhancement
¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î±þÊçÊýË¡¡¢¾ÜºÙ¤Ê¤É¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÃí°Õ»ö¹à
¢¨»ØÄê´ü´ÖÃæ¤Ë¹ØÆþ¡¢±þÊç¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¼õÉÕ´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ï¤´±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±þÊç¤ÏMSI¥á¥ó¥Ðー¥»¥ó¥¿ー¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤´¤È¤Ë£±²ó¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊçÆâÍÆ¤Î¿³ºº¤Ë¤Ï14±Ä¶ÈÆü¤Û¤É¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Îºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R) ¡×¤Î¡Ö¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ë¤Ï¸ò´¹´ü¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay(R) ¡×¤ÎÊÖµÑ¡¢´¹¶â¡¢ºÆÈ¯¹Ô¤ÏÃ×¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÉÊ¤äÃæ¸ÅÉÊ(¥ê¥Õ¥¡ー¥Ó¥Ã¥·¥åÉÊ¡Ë¡¢ÊÂ¹ÔÍ¢ÆþÉÊ¡¢Å¸¼¨ÉÊ¤Ê¤É°ìÉô¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ðÊó¤ËÉÔÈ÷¤â¤·¤¯¤Ïµõµ¶¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢±þÊçÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
MSI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MSI¤ÏÀ¤³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¶È³¦¤ÈeSports¶È³¦¤«¤éºÇ¤â¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëPC¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î³ÆÈÎÇäÅ¹¤ÇPCËÜÂÎ¡¢PC¥Ñー¥Ä¡¢PC¼þÊÕµ¡´ï¤ò¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤¬¤´¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦Å¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¤ä¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤È¤¤¤Ã¤¿¥²ー¥ß¥ó¥°À½ÉÊ¡¢
¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥«ー¥É¤ä¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¤È¤¤¤Ã¤¿PC¥Ñー¥Ä¤ÇÂ¿¿ô¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇÀèÃ¼¤Î³×¿·Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢ºÇ¹â¤Î¥æー¥¶ー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ëPC¡¢PC¼þÊÕµ¡´ï¤ò¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤ØÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òMSI¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·î²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
