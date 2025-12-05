¡ÖSNS¤ÇºÇ¤â»È¤ï¤ì¤ë²ÎÀ¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ Áí¹ç³Ø±à¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßーÂ´¶ÈÀ¸ asmi ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥ß¥Êー³«ºÅ ¸½Ìò¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤¬¸ì¤ë¥Ç¥Ó¥åーÈëÏÃ¤Èºî»ì¡¦ºî¶Ê½Ñ
¡¡¶µ°é»ö¶È¤ò Å¸³« ¤¹¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßー ³ô¼°²ñ¼Ò (ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¿·½É¶è ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º£ËÙ·ò¼£¡Ë¤ÎÁ´ÆüÀ©ÀìÌç¹»¡ÖÁí¹ç³Ø±à ¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖÅö³Ø±à¡×¡Ë¤Ï¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Ç¤¢¤ê¸½Ìò¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î asmi¤ò¥²¥¹¥È¤Ë ·Þ¤¨¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥ß¥Êー¡Ö¸½Ìò¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤¬¸ì¤ë¥Ç¥Ó¥åーÈëÏÃ¤Èºî»ì¡¦ºî¶Ê½Ñ¡×¤ò2025Ç¯12·î14Æü(Æü¡Ë 13:00¤è¤êYouTube LiveÃæ·Ñ¤Ë¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ü¡Ö¥è¥ï¥Í¥Ï¥¡×¤ä¡ÖPAKU¡×¤ÇSNS¤Ë¤ÆÂç¤¤Ê¥Ð¥º¤òµ¯¤³¤·¡¢"SNS¤ÇºÇ¤â»È¤ï¤ì¤ë²ÎÀ¼" ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëasmi¤¬Êì¹»¤ËÍè¹»
¡üÂ´¶ÈÀ¸¤Î asmi¤¬²¸»Õ¤Î¾¾±Ê¿ò¹Ö»Õ¤È°ì½ï¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ä¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¿¼·¡¤ê
¡ü»²²ÃÌµÎÁ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âYouTube Live ¤Ë¤Æ»ëÄ°²ÄÇ½
¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¡§https://ha.athuman.com/event/special_asmi_asmi/index.php
¡ÚËÜ·ï¤Î³µÍ×¡Û
¡¡¶áÇ¯¡¢²»³Ú¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î´¶À¤È¥¹¥¥ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー·¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢Åö³Ø±à¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î°¦¤é¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç¿·À¤Âå¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë asmi¤ò¾·¤¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Îø°¦¤ÎÇº¤ß¤äÆü¾ï¤ÇÃ¯¤·¤â¤¬Êú¤¨¤ëÁÛ¤¤¤ò²Î¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤«¤é¶¦´¶¤ò½¸¤á¤ë asmi¤ÎÀ®¸ù¤ÎÎ¢Â¦¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤¹ºß¹»À¸¡¦¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Ë¡¢Ì´¤ò¸½¼Â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆ»¶Ú¤È¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ®¸ù¤ÎÈëÌ©¤òÄÏ¤à£³¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¹ÖµÁ¡ª¡Û
¡ü¡ÖÌ´¤ò¸½¼Â¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¥Ç¥Ó¥åー¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¡¢ºß³ØÃæ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤±¤ë¡ª
¡¡asmi¤¬ºß³ØÃæ¤Ë¡Ö²¿¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤Ê²áÄø¤È¡¢¾¾±Ê¹Ö»Õ¤Î¡Ö¥×¥í¤È¤·¤ÆÄÌÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦»ØÆ³¼ÔÂ¦¤Î»ëÅÀ¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¡¢À®¸ù¤Ë»ê¤ëÆ»¤Î¤ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üasmiÎ® ºî»ì¡¦ºî¶Ê¥»¥ß¥Êー¡ª
¡¡asmi¤Î¡Öºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¸»¡×¤ä¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ºî¼êË¡¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ó¡¢¼«¿È¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë¤¹¤°¤Ë³è¤«¤»¤ë¡¢¥È¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´¶À¤òÄ¾ÀÜµÛ¼ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü³Ø¤Ó¤ÈÄ©Àï¤òÆ±»þ¤Ë¡ª
¡¡¡ÖSNS¤ÇºÇ¤â»È¤ï¤ì¤ë²ÎÀ¼¡×¤Ç¤¢¤ë asmi¤Ë¡¢ÉáÃÊÊ¹¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤³èÆ°¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥×¥í¤Î»×¹Í¤òÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£ ¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤¿¤«¡×¡¢¡Ö·ã¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤Ê¤É¡¢asmi¤Î´¶À¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹½Ñ¤òµÛ¼ý¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¤Íè¤Î³èÆ°¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ³µÍ×¡Û
¢£Ì¾¾Î¡§¡Ú¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥«¥ì¥Ã¥¸¡Û¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥ß¥Êー¡ª¸½Ìò¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ーasmiÅÐ¾ì¡ª
¢£¼Â»ÜÆü»þ¡§2025Ç¯12·î14Æü (Æü)¡¡13:00～15:00
¢£¥¨¥ó¥È¥êー´ü´Ö: 2025Ç¯12·î12Æü (¶â)¤Þ¤Ç
¢£¾ì½ê¡§YouTube Live¤Ë¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü
¢£ÂÐ¾Ý¡§¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½
¢£»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
¢§¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¡§https://ha.athuman.com/event/special_asmi_asmi/index.php
¢£asmi
¡¡µ¤¤Å¤±¤Ð¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤Ë´ó¤êÅº¤¦²Î¡£Í£°ìÌµÆó¤Î°¦¤é¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç¡¢Îø°¦¤ÎÇº¤ß¤äÆü¾ï¤ÇÃ¯¤·¤â¤¬Êú¤¨¤ëÁÛ¤¤¤ò²Î¤¦¿·À¤Âå¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¤¥³¥ó¡£
¡¡¡ÖPAKU¡×¤äMAISONdes¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡Ö¥è¥ï¥Í¥Ï¥ feat. ÏÂ¤Ì¤«, asmi¡×¤ÇSNS¤ÇÂç¤¤Ê¥Ð¥º¤òµ¯¤³¤·"SNS¤ÇºÇ¤â»È¤ï¤ì¤ë²ÎÀ¼"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¡Ö¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡×¤ä¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÆü¡¹¤Ï²á¤®¤ì¤ÉÈÓ¤¦¤Þ¤·¡×¤ä¡Ö¥«¥Ã¥³¥¦¤Îµö²ÇSeason2¡×¤ÎOP¤òÃ´Åö¡£
¢£ËÜ¿ÍSNS
¢§X¡Êµì:Twitter¡Ëhttps://x.com/asmi__official
¢§Instagram https://www.instagram.com/asmi__official
¢£Áí¹ç³Ø±à¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¤È¤Ï¡¡¡¡https://ha.athuman.com/
¡¡Áí¹ç³Ø±à¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢Á´¹ñ21¹»¼Ë¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥×¥ì¥¤¥ä―¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¢¥²ー¥à¡¢À¼Í¥¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯Åù¤ÎÂ¿´ôÊ¬Ìî¤ËÅÏ¤ê¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡×Ì´¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ëÊ¬Ìî¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿²£ÃÇÅª¤Ê¶µ°é¤ä´ØÏ¢Ê¬Ìî³ØÀ¸¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó³Ø½¬¤Î¤Û¤«¡¢Á´ÆüÀ©¤«¤éÌë´Ö½µËö¹ÖºÂ¤Þ¤Ç¡¢¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÄÌ³Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¾ï¤Ë¶È³¦¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò°Õ¼±¤·¤¿¶µ°é¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤Ç³è¤«¤»¤ë¼ÂÎÏ¤Î°éÀ®¡¢µÚ¤Ó¡¢¡Ö»þÂå¤¬µá¤á¤ë¶µ°é¤Î¥«¥¿¥Á¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¸½Ìò¥×¥í¤ò¹Ö»Õ¤Ë¾·æÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à´ë¶ÈÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤äÄ¹´ü¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¡¢³Æ¼ï¥³¥ó¥Ú¤Ø¤Î»²²Ã¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡ ¡¡https://manabu.athuman.com/
¡¡¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖEdutainment Company¡×¤È¤·¤Æ¡¢1985 Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¡¢»þÂå¤ä¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Ê¤¬¤é800°Ê¾å¤Î¹ÖºÂ¤òÊÔÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤«¤éÃæ¹âÀ¸¡¦Âç³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í¡¦¥·¥Ë¥¢ÁØ¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ª¤±¤ëSTEAM¶µ°é¤ä¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡¢³Ø¤ÓÄ¾¤·¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßーGIGA¥¹¥¯ー¥ë¹½ÁÛ¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢³Ø½¬»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öassist¡×¤ò³«È¯¡£SELFing¥µ¥Ýー¥È¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤È¹Ö»Õ¤¬¡¢¸ÄÊÌ¤Ë³Ø½¬ÌÜÅª¤äÌÜÉ¸¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¿ÊÄ½´ÉÍý¤äÁêÃÌ¤Ê¤É¤Î³Ø½¬¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¾ï¤ËºÇÀèÃ¼¤Î¶µ°é¼êË¡¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢³Ø¤Ó¤Î´î¤Ó¤òÄÉµá¤·¡¢ºÇ¹â¿å½à¤Î¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¶µ°é»ö¶È¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢¿Íºà¡¢²ð¸î¡¢ÊÝ°é¡¢IT¡¢ÈþÍÆ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢2025Ç¯4·î¤ËÁÏ¶È40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£1985Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡Ö°ÙÀ¤°Ù¿Í¡Ê¤¤¤»¤¤¤¤¤¸¤ó¡Ë¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢³Æ»ö¶È¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ï¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¥·¥Ê¥¸ー¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ340µòÅÀ°Ê¾å¡¢³¤³°4¥«¹ñ5Ë¡¿Í¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Î¸å±ç¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.athuman.com/
²ñ¼Ò³µÍ×
¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßー³ô¼°²ñ¼Ò
¡üÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡º£ËÙ¡¡·ò¼£¡¡
¡ü½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É7-5-25 À¾¿·½É¥×¥é¥¤¥à¥¹¥¯¥¨¥¢1³¬
¡ü»ñËÜ¶â ¡§1,000 Ëü±ß ¡üURL ¡§https://manabu.athuman.com/