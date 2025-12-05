SmartHR¡¢¡ÖKING OF TIME ¶ÐÂÕ´ÉÍý¡×¤ÈID´ÉÍýµ¡Ç½¤ÇÏ¢·È³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒSmartHR¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¶Üß· ²í¿Í¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²Èºê ¹¸°ì¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¦¿Í»öµëÍ¿¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖKING OF TIME¡Ê¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥¿¥¤¥à¡Ë¡×¤È¡¢¥¯¥é¥¦¥É¿Í»öÏ«Ì³¥½¥Õ¥È¡ÖSmartHR¡Ê¥¹¥Þー¥È¥¨¥¤¥Á¥¢ー¥ë¡Ë¡×¤Î¡ÖID´ÉÍýµ¡Ç½¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡DX¤Î¿ä¿Ê¤ÇSaaSÍøÍÑ¤¬¹¤¬¤ë°ìÊý¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤¬¼êºî¶È¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤ÎÆþÂà¼Ò¤ä°ÛÆ°¤Î¤¿¤Ó¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤ÎÈÑ»¨¤Êºî¶È¤Ï¡¢Ã´Åö¼Ô¤ÎÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âà¿¦¼Ô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½üÏ³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊóÏ³±Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢SmartHR¤Î¡ÖID´ÉÍýµ¡Ç½¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡ÖKING OF TIME ¶ÐÂÕ´ÉÍý¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖSmartHR¡×¾å¤Î½¾¶È°÷¤ÎÆþÂà¼Ò¤ä°ÛÆ°¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖKING OF TIME ¶ÐÂÕ´ÉÍý¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤ò°ìÍ÷¤Ç³ÎÇ§¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼êºî¶È¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÃª²·¤·¤äÈ¯¹Ô¡¦Ää»ßºî¶È¤ò¡¢¡ÖSmartHR¡×¾å¤ÇÈ´¤±Ï³¤ì¤Ê¤¯¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý¤Î³ÎÇ§Ï³¤ì¤äÂà¿¦¼Ô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îºï½üËº¤ì¤òËÉ¤®¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÂ®¤ä¤«¤Êºï½ü¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤ÏÈÑ»¨¤Ê³ÎÇ§¡¦ÆþÎÏºî¶È¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¤è¤êÀïÎ¬Åª¤Ê¶ÈÌ³¤Ø¤Î½¸Ãæ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡SmartHR¤Ï¡¢¿Í»öÏ«Ì³ÎÎ°è¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤«¤ÄÀµ³Î¤Ê½¾¶È°÷¥Çー¥¿¤ò¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÎÎ°è¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÂ¿ÍÍ¤ÊSaaS¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤È¤Î¶¨¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ªÌä¹ç¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒSmartHR ¡ÖID´ÉÍý¡×Ï¢·È¥Ñー¥È¥Êー»öÌ³¶É
MAIL¡§biz_idp@smarthr.co.jp
¡ÖKING OF TIME¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖKING OF TIME¡×¤Ï¡¢Æ³Æþ´ë¶È¿ô65,000¼Ò°Ê¾å¡¢ÍøÍÑ¼Ô¿ô420Ëü¿Í°Ê¾å¡Ê2025Ç¯10·î1Æü»þÅÀ¡Ë¤ò¸Ø¤ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢No.1¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¥¯¥é¥¦¥É¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¦¿Í»öµëÍ¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡PC¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢IC¥«ー¥É¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¡¢ÆþÂà¼¼Ï¢·È¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊýË¡¤Ç½ÐÂà¶ÐÂÇ¹ï¤¬¤Ç¤¡¢µÙ²Ë¿½ÀÁ¤ä»Ä¶È¾µÇ§¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¡£
¡¡ÊÑ·ÁÏ«Æ¯»þ´ÖÀ©¤Ê¤ÉÊ£»¨¤Ê¶ÐÌ³ÂÎ·Ï¤äºÇ¿·¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢´ë¶È¤´¤È¤Î½¢¶È¥ëー¥ë¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±°ìÎÁ¶âÆâ¤Ç¡¢Æþ¼Ò¼êÂ³¤¤ä¿Í»ö¾ðÊó¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¡ÖKING OF TIME ¿Í»öÏ«Ì³¡×¡¢µëÍ¿¡¦¾ÞÍ¿¡¦Ç¯ËöÄ´À°¤Î·×»»¤ò¹Ô¤¦¡ÖKING OF TIME µëÍ¿¡×¡¢¿Í»ö¡¦¶ÐÂÕ¥Çー¥¿¤Î²Ä»ë²½¤ò¹Ô¤¦¡ÖKING OF TIME ¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡×¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¡£³Æµ¡Ç½¤¬¶ÐÂÕ¾ðÊó¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÏ¢·È¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
- KING OF TIME¡§https://www.kingoftime.jp/
¢¨1 ÉÙ»Î¥¥á¥éÁí¸¦¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¿·»Ô¾ì 2025Ç¯ÈÇ¡× ¶ÐÂÕ´ÉÍý¥½¥Õ¥ÈSaaS/PaaS»Ô¾ì ÍøÍÑID¿ô 2024Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ ¥Ù¥ó¥Àー¥·¥§¥¢
¡ÖSmartHR¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖSmartHR¡×¤Ï¡¢Ï«Ì³´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É7Ç¯Ï¢Â³¥·¥§¥¢No.1(¢¨2)¤Î¥¯¥é¥¦¥É¿Í»öÏ«Ì³¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÎÍÑ¾ðÊó¤Î´ÉÍý¤«¤é¸ÛÍÑ·ÀÌó¤äÆþ¼Ò¼êÂ³¤¡¢¶ÐÂÕ¡¦µëÍ¿·×»»¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÏ«Ì³¼êÂ³¤¤ò¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤·¡¢¥Çー¥¿¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖSmartHR¡×¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿½¾¶È°÷¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¿Í»öÉ¾²Á¡×¡Ö½¾¶È°÷¥µー¥Ù¥¤¡×¡ÖÇÛÃÖ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥¹¥¥ë´ÉÍý¡×¤Ê¤É¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤êºÇÅ¬¤Ê¿Í°÷ÇÛÃÖ¤ä¿Íºà°éÀ®¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¥µー¥Ó¥¹¡ÖSmartHR Plus¡×¤Ï³Æ¶ÈÌ³Ê¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê³°Éô¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢¸Ä¼Ò¤´¤È¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤ò¹â¤á¡¢Àµ³ÎÀ¤ä°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿Ï¢·È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖSmartHR¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡ÖHRTech¥¯¥é¥¦¥É»Ô¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤ÈÅ¸Ë¾ 2024Ç¯ÅÙÈÇ¡×Ï«Ì³´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É»Ô¾ì¡¦½Ð²Ù¶â³Û¡Ê2024Ç¯ÅÙ¸«¹þ¡Ë https://mic-r.co.jp/mr/03350/
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º
- ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²Èºê ¹¸°ì
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¦¿Í»öµëÍ¿¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯µÚ¤ÓÄó¶¡
- ÀßÎ©¡§2001Ç¯11·î
- »ñËÜ¶â¡§860,661Àé±ß
- ËÜ¼Ò¡§¢©107-0051 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µÀÖºä1-6-6
- ´ë¶ÈURL¡§https://www.h-t.co.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒSmartHR
- ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¶Üß· ²í¿Í
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥é¥¦¥É¿Í»öÏ«Ì³¥½¥Õ¥È¡ÖSmartHR¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¡¦ÈÎÇä
- ÀßÎ©¡§2013Ç¯1·î23Æü
- »ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
- ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ3-2-1 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÏ»ËÜÌÚ¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ïー
- ´ë¶ÈURL¡§https://smarthr.co.jp/