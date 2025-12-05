¡Ú¥Ú¥Ã¥È¤È¿Í¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÛÆüËÜ¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¡¢¡ÖÀÅ²¬¸©Æ°Êª°¦¸î¥»¥ó¥¿ー¡×»ÜÀßÆâ¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤ò¼èÆÀ
ÆüËÜ¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡ÊÒ»³ ½Ó¼¡¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©Æ°ÊªÆ°Êª°¦¸î¥»¥ó¥¿ー¡Ø¤·¤Ã¤Ý¤Î¥Ð¥È¥ó¡Ù»ÜÀßÆâ¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢Åö¼Ò¤ÏÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡¦¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¥¨¥ê¥¢¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Ó¥¿¥ï¥ó ¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¨¥ê¥¢¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»ÜÀßÆâ¤ÎÁõ¾þ¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£Íè´Û¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÌ¿¤¬¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ó¥¿¥ï¥ó ¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¨¥ê¥¢¡ÙÆþ¸ý
»ÜÀßÆâ¤ÎÁõ¾þ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ó¥¿¥ï¥ó¤¯¤ó¡×¤È¡Ö¥ß¥ª¤Á¤ã¤ó¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾®¤µ¤ÊÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ú¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¹©É×¤ò»Ü¤·¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤äÍøÍÑ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´²¹¤Þ¤ë»ÜÀß¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ó¥¿¥ï¥ó ¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¨¥ê¥¢¡ÙÆâ¤Î¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥¨¥ê¥¢
11·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿³«½ê¼°¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¿·»ÜÀß¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼°Åµ¸å¤Î»ÜÀß¸«³Ø¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¿¥ï¥ó ¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¨¥ê¥¢¡×¤È¤¤¤¦¿·Ì¾¾Î¤È¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿Áõ¾þ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢º£¸å¤ÎÆ°Êª°¦¸î³èÆ°¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÛ¤¤¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ó¥¿¥ï¥ó¤¯¤ó¡×¤â³«½ê¼°¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¿Í¤¬¶¦¤Ë¾Ð´é¤ÇÊë¤é¤¹¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤Ïº£¸å¤â¡¢Æ°Êª°¦¸î³èÆ°¤Î»Ù±ç¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¡³µÍ×
ÆüËÜ¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤Ï1960Ç¯ÁÏ¶È¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¹ñ»º¤Î¥É¥Ã¥°¥Õー¥É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤ÎºÇÂç¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤ÙÂ³¤±¡¢¸µµ¤¤ÇÄ¹À¸¤¤¹¤ë¡×¤³¤È¡£¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¿©¤Ù·Ñ¤¬¤ì¤ë¾¦ÉÊ¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡ähttps://www.npf.co.jp/