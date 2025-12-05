¡ÖFry to Fly Project¡×¤¬ÅìµþÅÔ¤È¶¦¤Ë3Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ê¼è¤êÁÈ¤àÇÑ¿©ÍÑÌý²ó¼ýÂ¥¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡¡ÖTokyo Fry to Fly Project～Ìý¤Ç¶õÈô¤ÖÂçºîÀï～¡×¤Î³èÆ°¤ò¤´Êó¹ð
¡¡¡ÖFry to Fly Project¡×¡Ê»öÌ³¶É¡áÆü´ø¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢²ÈÄí¤äÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑºÑ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¿©ÍÑÌý¡ÊÇÑ¿©ÍÑÌý¡Ë¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁSAF(Sustainable Aviation Fuel)¤Ç¹Ò¶õµ¡¤¬Èô¤Ö¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢2025Ç¯10·îËö»þÅÀ¤Ç277¤Î´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Fry to Fly Project¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆü´ø¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥³¥¹¥âÀÐÌý³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ü¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ª¤è¤ÓÅìµþÅÔ¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤è¤êÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÇÑ¿©ÍÑÌý²ó¼ý¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë°Ù¤ÎÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖTokyo Fry to Fly Project~Ìý¤Ç¶õÈô¤ÖÂçºîÀï~¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿È¶á¤Ê¹ÔÆ°¤¬Ì¤Íè¤Î¶õ¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÔÌ±¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Èµ¤¤Å¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢²ÈÄí¤äÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¿È¶á¤ÊÀ¸³è¤Î¾ì¤«¤éÇÑ¿©ÍÑÌý¤ò²ó¼ý¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ã±¤Ê¤ë²ó¼ý³èÆ°¤Ë¤È¤Þ¤é¤º¡¢ÅÔÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤·¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î·¼È¯»Üºö¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿ÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¤ä·¼È¯»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò¤´Êó¹ð¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTokyo Fry to Fly Project¡×¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
2024Ç¯3·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¹ñ»ºSAF ¤Î¼èÁÈ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿È¯É½²ñ¡×¤ÎÍÍ»Ò
¡üTokyo Fry to Fly Project ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ
¢£³ÆÃÏ¤ËÇÑ¿©ÍÑÌý²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÔÆâ³Æ½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÇÑ¿©ÍÑÌý²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç»È¤¤½ª¤¨¤¿¿©ÍÑÌý¤ò¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤ËµÍ¤á¤Æ»ý»²¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë²ó¼ý¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÔÌ±¤¬µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë·Á¤Ç³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢3Ç¯´Ö¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÀßÃÖ(°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¤·¡¢Ê»¤»¤Æ²ó¼ýµòÅÀ¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶èÌò½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹
²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÅêÈ¡¤µ¤ì¤¿ÇÑ¿©ÍÑÌý
ÅìÂ¼»³»Ô¤¬¡Ö¤ªÃãÈ¢¡×¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·ÆÈ¼«¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡ã²ó¼ýÀ®²Ì¡ä
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñ»ºSAFÀ½Â¤ÁõÃÖ¤ÇÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2024Ç¯10·î¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÅÔÆâ¤Ç²ó¼ý¤µ¤ì¤¿²ÈÄí·Ï¡¢»ö¶È·Ï¤ÎÇÑ¿©ÍÑÌý¤Ï¤ª¤è¤½124Ëü¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¡¢²ó¼ý¤·¤¿ÇÑ¿©ÍÑÌý¤«¤é¤ª¤è¤½99Ëü¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎSAF¤¬À½Â¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¸ú²Ì¤ÏÌó2,700¥È¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯5·î2Æü¤«¤é10·î31Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤Î³«ºÅ¤ò·Àµ¡¤È¤·¤¿¡Ö²ÈÄí¤ÎÌý ²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤«¤é¤Î»ÈÍÑºÑ¤ßÌý¤Î²ó¼ý¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤ÎÂ¿Âç¤Ê¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó11,300¥ê¥Ã¥È¥ë¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À®²Ì¤Ï¡¢ÅÔÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹ÔÆ°¤¬³Î¼Â¤ËÌ¤Íè¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö»ñ¸»½Û´Ä¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤ò¼«Ê¬»ö¤Ë¤¹¤ë¡× ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖSAF¤¬Ê¬¤«¤ëVR¡×¤ä¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÆ°²è¤ÎÀ©ºî
¡¡ÇÑ¿©ÍÑÌý¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì¤ÆSAF¤È¤Ê¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¶õ¹Á¤Þ¤Ç¤Ï¤³¤Ð¤ì¤Æ¹Ò¶õµ¡¤ËµëÌý¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÉáÃÊÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò3D¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëVR¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢SAF¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤¬£±Ê¬¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÆ°²è¤âÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡Êhttps://www.youtube.com/watch?v=t5F5Q0bMac8¡Ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤ËVR¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÆ°²è¤ò¤´Í÷Äº¤¡¢SAF¤Î¤³¤È¤¬ÎÉ¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ª¸ÀÍÕ¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VR¤Ç¤ÏÇÑ¿©ÍÑÌý¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÈô¹Ôµ¡¤ÎÇ³ÎÁ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
VR¤Ï³ÆÃÏ°è¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë
SAF¤È¤Ï²¿¤«¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÇÍý²ò
¢£¡ÖÅÔÌ±»²²Ã¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡Ö¹¾¸ÍÁ°¤¸¤ç¤¦¤´¡×¤ÎÇÛÉÛ
¡¡²ÈÄí¤«¤é¤ÎÇÑ¿©ÍÑÌý²ó¼ý¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅìµþÅÔÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ö¹¾¸ÍÁ°¤¸¤ç¤¦¤´¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¸¤ç¤¦¤´¤Ï¡¢»È¤¤½ª¤¨¤¿Ìý¤ò¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤ëºÝ¤Î¼ê´Ö¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀßÃÖ¾ì½ê¤Ê¤É ¤ÇÇÛÉÛ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤ì¤ÉÌÌÅÝ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢²ÈÄí¤ÎÃæ¤ÇÌý²ó¼ý¤¬¼«Á³¤Ë½¬´·²½¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ã±¤Ê¤ë·¼È¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ»È¤¨¤ë¡É·Á¤Ç¤Î¹©É×¤¬¡¢ÅÔÌ±¤Î¼çÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°ÊÑ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛÉÛ¤·¤¿¡Ö¹¾¸ÍÁ°¤¸¤ç¤¦¤´¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÏ°¡Èþ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¹¾¸ÍÁ°¤¸¤ç¤¦¤´¡×¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤¤¿
¢£´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤È»ÔÌ±¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥Õ¥é¥¤¥¬¥Á¥ã¡×¤ÎÆ³Æþ
¡¡¡ÖTokyo Fry to Fly Project～Ìý¤Ç¶õÈô¤ÖÂçºîÀï～¡×¤Î¾ÝÄ§Åª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥é¥¤¥¬¥Á¥ã¡×¤¬ÅÔÆâ³ÆÃÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥é¥¤¥¬¥Á¥ã¡×¤Ï¡¢ÅÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤¬²ÈÄí¤Ç²ó¼ý¤·¤¿ÇÑ¿©ÍÑÌý¤ò»ý»²¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¡ÖSAF¤¬Ê¬¤«¤ëVR¡×¤òÂÎ¸³Äº¤¯¤È¡¢1²ó¤Þ¤ï¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ä´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¤Î»²²ÃÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥¬¥Á¥ã¤Î·ÊÉÊ¤ÏFry to Fly Project¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬¶¨»¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬»ÔÌ±¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£±©ÅÄ¶õ¹Á¡Ö¶õ¤ÎÆü¡×¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡¢¤¢¤À¤Á¶èÌ±¤Þ¤Ä¤ê¡Ö£Á-£Æ£å£ó£ô£á £²£°£²£µ¡×¡¢ÅìÂ¼»³»Ô¥¨¥³¥é¥¤¥Õ¥Õ¥§¥¢¤Ê¤É¡¢ÅÔÆâ³ÆÃÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤¹ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤äSAF¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¡È³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡É¿¼¤á¤é¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³ÆÃÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÅ¸¡¦»²²Ã
¡¡¼«¼£ÂÎÅù¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢VR¤ä¥Õ¥é¥¤¥¬¥Á¥ã¡¢¹¾¸ÍÁ°¤¸¤ç¤¦¤´¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÇÑ¿©ÍÑÌý²ó¼ýµÚ¤ÓSAF¤Î¼þÃÎPR¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ 9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±©ÅÄ¶õ¹Á¡Ö¶õ¤ÎÆü¡×¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¤Ç¤Ï¡¢VRÂÎ¸³¤È¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¹Ò¶õ¶É¤Î¥¯¥¤¥º¤Ë²óÅú¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö¥Õ¥é¥¤¥¬¥Á¥ã¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢800²ó°Ê¾å¤Î¥¬¥Á¥ãÂÎ¸³¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÅö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»²²Ã¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÂÎ¸³¼Ô¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤ºÅ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯10·î11Æü¡¦12Æü¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤À¤Á¶èÌ±¤Þ¤Ä¤ê¡ÖA-Festa 2025¡×¤ËµðÂç¥Õ¥é¥¤¥¬¥Á¥ã¤¬½éÅÐ¾ì¡£½éÆü¤Ï±«Å·¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Î¾Æü¤Ç500Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÍè¾ì¼Ô¤¬VRÂÎ¸³¤È¥Õ¥é¥¤¥¬¥Á¥ã¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë10·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢ÅìÂ¼»³»Ô¥¨¥³¥é¥¤¥Õ¥Õ¥§¥¢¤Ø¤â½ÐÅ¸¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤éÇÑ¿©ÍÑÌý¤ò²ó¼ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÆÃÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤Î·ë²Ì¡¢À¤³¦Î¦¾å¤ò·Àµ¡¤È¤·¤¿¡Ö²ÈÄí¤ÎÌý ²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ ¡¢ÅÔÆâÌó80¤«½ê¤ËÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ýµòÅÀ¤òÀßÃÖ¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÅÔÌ±¤ËÇÑ¿©ÍÑÌý¤äSAF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼þÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü10·î22Æü¡¢À®²ÌÊó¹ð²ñ¤ò³«ºÅ
¡¡ËÜÇ¯10·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î3Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÀ®²ÌÊó¹ð²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢³ÆÃÏ°è¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÀ®²Ì¤ä²ó¼ý¼ÂÀÓ¥Çー¥¿¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÔÌ±ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÏ°¡Èþ¤µ¤ó¤ä´Ø·¸¼«¼£ÂÎ¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤¬ÅÐÃÅ¡£ÅÔÌ±¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ°é¤Þ¤ì¤¿»ñ¸»½Û´Ä¤ÎÎØ¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿µÆÃÏ¤µ¤ó¤¬¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ýÊýË¡¤ò¼Â±é¤·¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤ä¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À®²ÌÊó¹ð²ñÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
¡ü¡ÖÅìµþÌý¤Ç¶õÈô¤ÖÂçºîÀï～ Tokyo Fry to Fly Project～¡×¥àー¥Óー¤ò¸ø³«
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅÙTokyo Fry To Fly¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³èÆ°¤òµÏ¿¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¥àー¥ÓーÀ©ºî¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ä²ó¼ý¤µ¤ì¤¿Ìý¤¬¼ÂºÝ¤Ë¶õ¤òÈô¤Ö¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿±ÇÁü¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î5Æü¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡¸ø³«¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ÕµÁ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°²èURL¡§https://youtu.be/ejA0IQC0KU4
¡üº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î´Ä¶°Õ¼±¤ª¤è¤Ó¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÄí¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë»ÈÍÑºÑ¤ß¿©ÍÑÌý¤È¤¤¤¦¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¿È¶á¤Ê»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤¬¼Ò²ñ¤äÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤òÂ¿¤¯¤ÎÅÔÌ±¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢´Ä¶¶µ°é¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ÔÌ±»²²Ã·¿¤Î»ñ¸»½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¡£´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¶¦ÁÏ¤Îµ¡±¿¤ò¹â¤á¤ë·ë²Ì¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â¡ÖFry to Fly Project¡×¤Ï¡¢»ÔÌ±¡¦´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ»ñ¸»½Û´Ä¤ÎÎØ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ¡ÊSAF¡Ë¤ÎÉáµÚ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÄãÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ª¤è¤Ó»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£