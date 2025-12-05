¡Ú¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ëSIL¡ÛQO¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ò¥Æー¥Þ¤ËÅö»ö¼Ô¤ÈÀ¸³è¼Ô¤Îµ÷Î¥¤ò¤Ä¤Ê¤°Ä´ºº¤ò¼Â»Ü
¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÌä¤¤¤òÃµµæ¤¹¤ë¡¢¥ê¥µー¥Á¤È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëQO³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹±Æ£Í¥¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼¡ÖQO¡×¡Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ëSocial Issue Lab¡Ê°Ê²¼¡¢SIL¡Ë¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤È¡¢Ä´ºº¤òÆ§¤Þ¤¨ÃåÌÜ¤·¤¿À¸³è¼Ô¤ÎÀ¸À¼¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥½ー¥·¥ã¥ë¥ì¥¿ー¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ººÇØ·Ê¡Û
SIL¤Ï¡¢Ä´ºº¤ÎÎÏ¤Ç¼Ò²ñ¤Î¡ÖÀ¼¤Ê¤À¼¡×¤ò½¦¤¤¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÆÏ¤±¤ë¸¦µæµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢QO¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥ê¥µー¥Áµ»½Ñ¤äÃÎ¸«¤ò¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë2023Ç¯¤è¤ê³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥¸¥§¥ó¥Àー¥®¥ã¥Ã¥×¡×¡Ö¿ÌºÒ»Ù±ç¡×¡ÖËÉºÒ¡¦¸ººÒ¡×¡Ö´Ä¶ÌäÂê¤Ë¤ª¤±¤ëÍÉ¤êÌá¤·¡×¡ÖÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡×¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥Æー¥Þ¤ÇÄ´ºº¡¦È¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óSIL¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î65ºÐ°Ê¾å¤ÎÌó5¿Í¤Ë1¿Í*1¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤Î²ÝÂê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤ÏÃ¯¤â¤¬´Ø¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ä¤´ËÜ¿Í¡¦¤´²ÈÂ²¤¬Êú¤¨¤ëÉÔ°Â¤äÉéÃ´¤Ø¤ÎÍý²ò¤Ï½½Ê¬¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ä¥¤¥áー¥¸¡¢¤´ËÜ¿Í¤È¤´²ÈÂ²¤¬Êú¤¨¤ëÉÔ°Â¤ä¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¤È¤ÎÐªÎ¥¤Ê¤É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ò¶²¤ì¤ë¼Ò²ñ¤«¤é¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë¼Ò²ñ¤Ø¸þ¤«¤¦µÄÏÀ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
*1»²¾È¸µ¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙ¤ÎÆ±»þÊó½·²þÄê¤Ë¸þ¤±¤¿°Õ¸«¸ò´¹²ñ¡ÊÂè£²²ó¡Ë»ñÎÁ(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00002.html) Æâ¤Î¡Ö»ñÎÁ-£²»²¹Í£²¡×
¡Ú¼ç¤Ê·ë²ÌÆâÍÆ(°ìÉôÈ´¿è)¡Û
- Ç§ÃÎ¾É¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤Î¼ÂÂÖ¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¿Þ£±¡¤£²
- Ç§ÃÎ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¿Þ£³¡¤4
- Ç§ÃÎ¾É¤Î¤´ËÜ¿Í¤ä¤´²ÈÂ²¤ÎÊú¤¨¤ëÉéÃ´¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¿Þ5¡¤6
- ¤´ËÜ¿Í¡¦¤´²ÈÂ²¤«¤é¸«¤¿Ç§ÃÎ¾É¤È´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¿Þ7
¢£Ä´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ
- Ç§ÃÎ¾É¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤Î¼ÂÂÖ
¡ÖÁá´üÈ¯¸«¤¬ÂçÀÚ¡×¡ÖÅêÌô¼£ÎÅ¤Ç¿Ê¹Ô¤òÃÙ¤é¤»¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÃÎ¤ë¿Í¤Ï3～4³ä¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡È½é´ü¾É¾õ¤ÏÊªËº¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¿Í¤Ï4¿Í¤Ë1¿Í¤ËÎ±¤Þ¤ë¡£
¡¦½é¤á¤Ë¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë»öÊÁ¤ò¤É¤ÎÄøÅÙÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢³Æ¹àÌÜ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÈ¾¿ô°Ê²¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÍ½ËÉ¡¦¼£ÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹àÌÜ¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ÏÁá´üÈ¯¸«¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ê42.3%¡Ë¡×¡ÖÅêÌô¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿Ê¹Ô¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê36.2%¡Ë¡×¡ÖÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¡Ê31.3%¡Ë¡×¤â3～4³ä¤È¡¢ÃÎ¼±¤Î¿»Æ©¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Î½é´ü¾É¾õ¤ÏÊªËº¤ì¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Î¹àÌÜ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢Á´À¤Âå¤Ç¤Ï2³ä¶¯¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢Èæ³ÓÅª¥¹¥³¥¢¤Î¹â¤¤60Âå¡Ê27.7%¡Ë¡¢70Âå¡Ê28.4%¡Ë¤Ç¤â3³ä¤ò¤ï¤º¤«¤Ë²¼²ó¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢²ÃÎð¤È¤Î°ã¤¤¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ú¿Þ1¡Û¡£
¡¦Ç§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤È¤·¤ÆÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¡Öµ²±¾ã³²¡Ê53.8%¡Ë¡×¡Ö×Ñ×Ë¡Ê53.0%¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇŽ¤Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤´ËÜ¿Í¤¬¼«³Ð¤¹¤ë½é´ü¾É¾õ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡Ê20.7%¡Ë¡×¡Ö²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¯¹å¤Ë¤Ê¤ë¡Ê29.0%¡Ë¡×¡Ö³°½Ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤ë¡Ê28.5%¡Ë¡×¤Ï¤¤¤º¤ì¤â2～3³ä¤È¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾É¾õ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇ§ÃÎ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡Ú¿Þ2¡Û¡£
- Ç§ÃÎ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸
¡Ö¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¡×¡ÖÉÝ¤¤¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¾å°Ì¤ËÊÂ¤Ö¡Ê7～8³ä¡Ë
¡È¶²¤ì¡É¤ä¡ÈÃÑ¡É¤¬¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¶¯¤¯»Ä¤ë¡£
¡¦¼¡¤Ë¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ê85.4%¡Ë¡×¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡Ê83.8%¡Ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿ÍÀ¸¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ë¡Ê73.6%¡Ë¡×¤¬7～8³ä¤Ç¾å°Ì¤ËÊÂ¤Ó¡¢¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤äÀäË¾´¶¤Ê¤É¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÊú¤¯¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤µ¤é¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼þ°Ï¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ê47.2%¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤â5³ä¤ËÇ÷¤ê¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ú¿Þ3¡Û¡£
¡¦Ç§ÃÎ¾É¤äÇ§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¤ò¡¢¤Þ¤¿¡¢¤â¤·¤â¼«Ê¬¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤È»×¤¦¤«¤ò¼«Í³²óÅú¤Ç¤â¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤·¤â¤¬¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼õ¤±»ß¤á¤ëÀ¼¤â°ìÉô¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö¥¤¥áー¥¸¤¬¤Ä¤«¤ºÀÜ¤·Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤º¤ÏÇ¤äÄü¤á¤Ë¶á¤¤¿´¾ð¤âÂ¿¤¯³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¼«Ê¬¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Öµ¤¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È³ÎÇ§¤·¤½¤¦¡×¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç´Ø¤ï¤ê¤òÃÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤êŽ¤Ç§ÃÎ¾É¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤äÀäË¾´¶¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ú¿Þ£´¡Û¡£
- Ç§ÃÎ¾É¤Î¤´ËÜ¿Í¤ä¤´²ÈÂ²¤ÎÊú¤¨¤ëÉéÃ´
¤´¼«¿È¤¬Êú¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¶²¤ì¤äÉÔ°Â¡¢¤´²ÈÂ²¤¬Êú¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï³ëÆ£¤äÉÔ°Â¤¬¶¯¤¤
¡¦¤´¼«¿È¤ä¤´²ÈÂ²¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤äÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼«Í³²óÅú¤Ç¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤´ËÜ¿Í¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç´¶¤¸¤ëÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤ÏŽ¤¡Ö¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¡ÖÉÂµ¤¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ø¤Î¶²ÉÝ¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤´²ÈÂ²¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç´¶¤¸¤ëÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤Ï²ð¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤êŽ¤¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤¬¿Ê¤à¤Î¤«¡©ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¡×¡Öº£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤»ö¤Ê¤Î¤«Çº¤à¡×¤Ê¤É¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¤´ËÜ¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¤ÎÉéÃ´¤äÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Ê¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°ÂŽ¤²ð¸î¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ëÆ£¤¹¤ëÀ¼¤Ê¤É¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ú¿Þ5¡Û¡£
¡Ö¤É¤¦¤»Ç§ÃÎ¾É¤À¤«¤é¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×
·è¤á¤Ä¤±¤äÊÐ¸«¤¬¡¢ËÜ¿Í¡¦²ÈÂ²ÁÐÊý¤Î¸ÉÎ©¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë
¡¦¤´¼«¿È¤ä¤´²ÈÂ²¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤Ë´Ø¤·¤Æ¼þ¤ê¤ÎÊý¤«¤é¤µ¤ì¤Æ·ù¤À¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤»Ç§ÃÎ¾É¤À¤«¤é¡×¤Ê¤É¤Î·è¤á¤Ä¤±¤Î¸ÀÆ°¤ä¡Ö¤â¤Ã¤È¤¢¤¢¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌµÀÕÇ¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¸«¤é¤ì¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÍý²òÉÔÂ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¦Êý¤Þ¤¿¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Î¸ÉÎ©¤äÉéÃ´¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ú¿Þ6¡Û¡£
- ¤´ËÜ¿Í¡¦¤´²ÈÂ²¤«¤é¸«¤¿Ç§ÃÎ¾É¤È´Ø·¸¤ÎÊÑ²½
¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ä²ÈÂ²´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö²ð¸î¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×ÉÔ°Â¡Ê8³ä¶¯¡Ë
¡Ö¼þ°Ï¤«¤é½½Ê¬¤ÊÍý²ò¤ä¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¼þ°Ï¤ÎÍý²òÉÔÂ¤Î³ä¹ç¤âÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë
¡¦¤´²ÈÂ²¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤òÃÊ¡¹¤ÈËº¤ì¤Æ¤¤¤¯ÉÔ°Â¡Ê77.7%¡Ë¡×¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÈèÏ«´¶¡Ê76.6%¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â´¶¤äŽ¤¡Ö²ð¸î¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê83.9%¡Ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ä¼ñÌ£¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¡Ê74.8%¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ð¸î¤¬¤´¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ëÉéÃ´¤¬7³ä¤òÄ¶¤¨¡¢¤´²ÈÂ²¤ÎÊú¤¨¤ëÉÔ°Â¤äÉéÃ´¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤Þ¤¿¡Ö¼þ°Ï¤«¤é½½Ê¬¤ÊÍý²ò¤ä¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ê53.6%¡Ë¡×¡Ö²ÈÂ²¤¬²ð¸î¤ò¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¡Ê52.6%¡Ë¡×¤Ê¤É¼þ°Ï¤ÎÍý²òÉÔÂ¤âÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ú¿Þ7¡Û¡£
¥½ー¥·¥ã¥ë¥ì¥¿ー
Ç§ÃÎ¾É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤ä¶²¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÃ¯¤«¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬´Ø¤ï¤êÆÀ¤ëÆü¾ï¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥ì¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Åö»ö¼Ô¤ä²ÈÂ²¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Êë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ø¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¥½ー¥·¥ã¥ë¥ì¥¿ー¤Ï¤³¤Á¤é¡§ ¥½ー¥·¥ã¥ë¥ì¥¿ー¡Ê1.10MB¡Ë(https://stg.q4one.co.jp/news/pdf/%E3%80%90SIL_%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%80%91%20%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%AC%E3%82%BF%E3%83%BC_%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E3%82%92%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8.pdf)
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§Á´¹ñ¤Î20-79ºÐ ¢¨Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Ï½ü¤¯
²óÅú¼Ô¿ô¡¡¡§£±.À¸³è¼Ô°ìÈÌ ¡§ 2,000¿Í
£².¤´ËÜ¿Í¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Þ¤¿¤Ï·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã³²¤ÎÊý ¡§ 111¿Í
£³.Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÂ²¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Þ¤¿¤Ï·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã³²¤ÎÊý ¡§ 274¿Í
³äÉÕÊýË¡¡¡¡§£±.À¸³è¼Ô°ìÈÌ ¡§ ÎáÏÂ2Ç¯¹ñÀªÄ´ºº¤ÎÀÇ¯Âå¹½À®Èæ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³äÉÕ¤·Ž¤À¤¤ÎÃæ¤Î½Ì¿Þ¤òºÆ¸½
Ä´ººÊýË¡¡¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á
Ä´ºº´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë～10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Ä´ºº´ë²è¡¡¡§QO³ô¼°²ñ¼Ò
Ä´ºº°ÑÂ÷Àè¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë
Ä´ººÆâÍÆ¡¡¡§¡¦À¸³è¼Ô¤ÈÇ§ÃÎ¾É¤Îµ÷Î¥
¡¦À¸³è¼Ô¤ÎÊú¤¯Ç§ÃÎ¾É¤Ø¤Î¥¤¥áー¥¸
¡¦Ç§ÃÎ¾É¤Î¤´ËÜ¿Í¤ä¤´²ÈÂ²¤ÎÊú¤¨¤ëÉéÃ´
¡¦¤´ËÜ¿Í¤ä¤´²ÈÂ²¤«¤é¸«¤¿Ç§ÃÎ¾É¤È´Ø·¸¤ÎÊÑ²½
