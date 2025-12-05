¡Ú¶å½£ÃÏÊý¸ÂÄê¡ÛÎß·×ÈÎÇä¿ô15Ëü¿©ÆÍÇË¡ª¡Ö¶å½£ÌÍ¤á¤°¤ê¥Õ¥§¥¢¡×Âè4ÃÆ¡ªµÜºê¸©È¯¾Í¤ÎÌÍ¤Î¿©´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö¿ÉÌÍ¡×¤È¼¯»ùÅç¸©¤ÎÏ·ÊÞÌ£Á¹Â¢¤ÎÌ£Á¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Þ¥ë¥ËÌ£Á¹¤éー¤á¤ó´Æ½¤¡Ö¤ß¤½¥éー¥á¥ó¡×¤òÈ¯Çä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙ¸«¸¦²ð¡¢°Ê²¼¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë5¤Ä¤Î¥ー¥ïー¥É¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¶å½£ÌÍ¤á¤°¤ê¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè4ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤ë¤Ã¤È¥×¥ê¤Ã¤ÈÌÍ ¥Ô¥ê¿É¶Ì»Ò¥¹ー¥×¿ÉÌÍ¡×510±ß¡ÊÀÇ¹þ550±ß¡Ë¤È¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥ËÌ£Á¹¤éー¤á¤ó´Æ½¤ ÂçÀ¹¤ß¤½¥éー¥á¥ó¡×593±ß¡ÊÀÇ¹þ640±ß¡Ë¤Î2¼ïÎà¤ò¡¢2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¶å½£ÃÏÊý¡ÊÊ¡²¬¸©¡¦º´²ì¸©¡¦Ä¹ºê¸©¡¦·§ËÜ¸©¡¦ÂçÊ¬¸©¡¦µÜºê¸©¡¦¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤È»³¸ý¸©¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÌó1,500Å¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¶á¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ç¡ÖÌÍ³è¡×¡ªÂè4ÃÆ¤ÏÌÍ¤È¶ñºà¤ä¥¹ー¥×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿2¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¶å½£ÃÏÊý¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ç¤Ï9·î¤è¤ê¡¢¶å½£¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌÍÊ¸²½¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¶å½£ÌÍ¤á¤°¤ê¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î2¼ïÎà¤º¤Ä¡¢³Æ¸©¤ÎÆÃ¿§¤¢¤Õ¤ì¤ëÌÍ¾¦ÉÊ¤ò½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æî¶å½£¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¶å½£Á´ÂÎ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂè4ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤ë¤Ã¤È¥×¥ê¤Ã¤ÈÌÍ ¥Ô¥ê¿É¶Ì»Ò¥¹ー¥×¿ÉÌÍ¡×¤È¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥ËÌ£Á¹¤éー¤á¤ó´Æ½¤ ÂçÀ¹¤ß¤½¥éー¥á¥ó¡×¤Î2¼ïÎà¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¤¢¤ÎÌ£¤ä¡¢Î¹¹Ôµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤´ÅöÃÏÌÍ¤ò¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Þ¥ë¥ËÌ£Á¹¤éー¤á¤ó¡¡ÈÎÇäÀÕÇ¤¼Ô »Í¥ÎµÜ Í³µª»á ¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÁÏ¶È120Ç¯°Ê¾å¡¢ÃÏ¸µ¼¯»ùÅç¡¦»§ËàÀîÆâ¤òÃæ¿´¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¼«¼Ò»Å¹þ¤ß¤Î´Å¤á¤ÎÌ£Á¹¤Ï¡¢¶å½£¤ÎÇþ¤ß¤½Ê¸²½¤È¤È¤â¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂçÀÚ¤ÊÌ£¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤½¤ÎÌ£¤ò¶å½£³ÆÃÏ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¦ÉÊ³«È¯¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¡Ö¥Þ¥ë¥ËÌ£Á¹¤éー¤á¤ó¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÇòÈ±¥Í¥®¤ò¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¶ñºà¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¹ÊÞ¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½é¤á¤Æ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¡¹¤Ë¡¢¡ÖÌ£Á¹Â¢¤¬ºî¤ëÌ£Á¹¤éー¤á¤ó¡×¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡Ë¥Þ¥ë¥ËÌ£Á¹¤éー¤á¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Þ¥ë¥ËÌ£Á¹¤éー¤á¤ó¡Ê±¿±Ä¡§»§ËàÀîÆâÌ£Á¹¾ßÌý³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§¼¯»ùÅç¸©»§ËàÀîÆâ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄ½ê»ËÇ·¡Ë¤Ï¡¢1905Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÌ£Á¹Â¢¤¬¼«¼Ò¤ÇÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿Ì£Á¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥éー¥á¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÌ£Á¹¤éー¤á¤óÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥ËÌ£Á¹¤éー¤á¤ó¡×¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¼¯»ùÅç¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿´Å¤á¤Î¡ÖÇþ¤ß¤½¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÇËÑ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¯»ùÅç¤Ë2Å¹ÊÞ¡¢µÜºê¡¦Ä¹ºê¡¦ÀéÍÕ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì1Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅçÈ¯¤ÎÏ·ÊÞÌ£Á¹Â¢¤¬¡¢Ì£Á¹¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿
Ì£¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¥Þ¥ë¥ËÌ£Á¹¤éー¤á¤ó ËÜÅ¹
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¤Ä¤ë¤Ã¤È¥×¥ê¤Ã¤ÈÌÍ ¥Ô¥ê¿É¶Ì»Ò¥¹ー¥×¿ÉÌÍ
¡Ú²Á³Ê¡Û510±ß¡ÊÀÇ¹þ550±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡Û¶å½£ÃÏÊý¡ÊÊ¡²¬¸©¡¢º´²ì¸©¡¢Ä¹ºê¸©¡¢·§ËÜ¸©¡¢ÂçÊ¬¸©¡¢µÜºê¸©¡¢¼¯»ùÅç¸©¡Ë¡¢»³¸ý¸©¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë
¡ÚÆâÍÆ¡ÛÀ¸ÃÏ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡¢¤Ä¤ë¤ß¤È¤×¤ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÌÍ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌÍ¤Ë¡¢ÆÚ¥ß¥ó¥Á¤ä¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿·Ü¥¬¥é¥Ùー¥¹¤Î¥¹ー¥×¤È¡¢¶Ì»Ò¤¢¤ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Þ¥ë¥ËÌ£Á¹¤éー¤á¤ó´Æ½¤ ÂçÀ¹¤ß¤½¥éー¥á¥ó
¡Ú²Á³Ê¡Û593±ß¡ÊÀÇ¹þ640±ß¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡Û¶å½£ÃÏÊý¡ÊÊ¡²¬¸©¡¢º´²ì¸©¡¢Ä¹ºê¸©¡¢·§ËÜ¸©¡¢ÂçÊ¬¸©¡¢µÜºê¸©¡¢¼¯»ùÅç¸©¡Ë¡¢»³¸ý¸©¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë
¡ÚÆâÍÆ¡Û¥Þ¥ë¥ËÇþ¹íÀ¸Ì£Á¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹ー¥×¤Ë¤Á¤Â¤ìÌÍ¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¶ñºà¤Ë¤Ï¡¢ÇòÈ±¥Í¥®¡¢¤â¤ä¤·¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥á¥ó¥Þ¡¢Æù¤½¤Ü¤í¡¢²Ö¤«¤Ä¤ª¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÌÍÎÌ¤Ï300g¤È¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÂçÀ¹¤ê»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·Ú¸ºÀÇÎ¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ8¡ó¤Ë¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ü´Ö¸ÂÄê¡ªÂÐ¾Ý¤Î°ûÎÁ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È100±ßÁêÅö¤ò´Ô¸µ¡ª
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö¶å½£ÌÍ¤á¤°¤ê¥Õ¥§¥¢¡×ÂÐ¾Ý¤ÎÄ´ÍýÌÍ¤È°ËÆ£±à¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã Ç»¤¯¹á¤ë¤Û¤¦¤¸Ãã 600ml¡×¤ò¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥¢¥×¥ê¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×¤òÄó¼¨¤·¤Æ¡¢¥»¥Ã¥È¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È100±ßÁêÅö¤ò´Ô¸µ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë～1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¡¡
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§°ËÆ£±à¡Ö¤ª～¤¤¤ªÃã Ç»¤¯¹á¤ë¤Û¤¦¤¸Ãã 600ml¡×
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°ìÉô¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤ÏÉÊÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¶å½£ÃÏÊý¸ÂÄê¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ°²è¤ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÅ¹Æâ¤ÇÊü±Ç¡ª
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÅ¹ÊÞÆâ¤ËÂç²èÌÌ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¡ÖFamilyMartVision¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¹¹ð¤ä¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¾ðÊó¡¢¥¢ー¥È¡¢¥Ë¥åー¥¹¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ö¶å½£ÌÍ¤á¤°¤ê¥Õ¥§¥¢¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¡×¤ä¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¡×¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¶å½£ÃÏÊýÁ´¸©(²Æì¸©¤ò½ü¤¯)¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·¼È¯Æ°²è¡Ê15ÉÃ¡Ë¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¼è¤êÁÈ¤ß¾ÜºÙ¡ä
¡¡Êü±Ç´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë～12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡11:00～17:59¡¢18:00～23:59
¡¡Æ°²èÉÃ¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§15ÉÃ¡Ê¾åµ´ü´Ö¡¢1»þ´Ö¤Ë6²óÊü±Ç¡Ë
¡¡Êü±ÇÅ¹ÊÞ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¶å½£ÃÏÊý(²Æì¸©¤ò½ü¤¯)¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸ÀßÃÖÅ¹ÊÞÌó1,072Å¹
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡×¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊØÍø¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å
¡ã»²¹Í¾ðÊó¡ä
¡Ú¶å½£ÃÏÊý¸ÂÄê¡Û¶å½£³Æ¸©¤ÎÆÃ¿§¤Î¤¢¤ëÌÍ¤¬Ëè·îÅÐ¾ì¡ª¡Ö¶å½£ÌÍ¤á¤°¤ê¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¡ª
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001928.000046210.html