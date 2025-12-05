À®¿Í¤ÎÃæ¹â¶¯ÅÙ¿ÈÂÎ³èÆ°»þ´Ö¤Ï1Æü56.8Ê¬¡¿·×Â¬µ¡´ï¤òÍÑ¤¤¤¿¹ñÆâ½é¤ÎÁ´¹ñÄ´ºº¤ÎÊó¹ð½ñ¤òÈ¯´©
¡¡ºûÀî¥¹¥Ýー¥ÄºâÃÄ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä¡¢Íý»öÄ¹¡§ÅÏîµ °ìÍø¡Ë¤ÈÌÀ¼£°ÂÅÄ¸üÀ¸»ö¶ÈÃÄ¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§À¸°æ ½ÓÉ×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö³èÆ°ÎÌ·×¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎ³èÆ°¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¼ÂÂÖÇÄ°®Ä´ºº2024¡×¡Ê2024Ç¯11·î¼Â»Ü¡Ë¤ÎÊó¹ð½ñ¤òÈ¯´©¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨Â®ÊóÃÍ¤Ï2025Ç¯3·î¤Ë¤´°ÆÆâºÑ¡£Æó¼¡Ê¬ÀÏ¤ò¼Â»Ü¤·2025Ç¯12·î¤ËÊó¹ð½ñÈ¯¹Ô¡£
¡¡2024Ç¯1·î¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ê°Ê²¼¡¢¸üÏ«¾Ê¡Ë¤Ï¡Ö·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°¡¦±¿Æ°¥¬¥¤¥É2023¡Ê°Ê²¼¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°¥¬¥¤¥É2023¡Ë¡×¤ÎÃæ¤Ç¡Ö·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¿ä¾©¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ¡×¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤«¤ÄÂåÉ½À¤Î¤¢¤ëµÒ´ÑÅª¥Çー¥¿¤¬¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ñÌ±¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÌÀ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤ä³èÆ°¶¯ÅÙ¡¢ºÂ°Ì»þ´Ö¤ò¾ÜºÙ¤ËÂ¬Äê¤Ç¤¤ë¡Ö³èÆ°ÎÌ·×¡×¤òÍÑ¤¤¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ¤ò¼ÂÂ¬¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÁÌäÉ¼¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¼Â»Ü¾õ¶·Åù¤òÄ´ºº¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÈÂÎ³èÆ°¤Î¼ÂÂÖÇÄ°®¤òÌÜ»Ø¤¹¶¦Æ±¸¦µæ¤ò2023Ç¯ÅÙ¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Ç¯ÅÙ¤«¤éµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©200ÃÏÅÀ¡¢5,400¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ËÜÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¡¢ÃË½÷¤äÀ®¿Í¡¦¹âÎð¼Ô¤´¤È¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°¤ÎÆÃÄ§¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¿ÈÂÎ³èÆ°¤È¤Ï
¡Ö°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ëÁ´¤Æ¤ÎÆ°ºî¡×¤ò»Ø¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÎ©¤Á»Å»ö¤ä²È»öÁ´ÈÌ¤Ê¤É¤ÏÄã¶¯ÅÙ¿ÈÂÎ³èÆ°¡¢³¬ÃÊ¾º¹ß¤ä±¿Æ°¡¦¥¹¥Ýー¥ÄÁ´ÈÌ¤ÏÃæ¹â¶¯ÅÙ¿ÈÂÎ³èÆ°¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£
¢§¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.ssf.or.jp/thinktank/health_wellbeing/my-zaidan2024_2.html
¡ãÄ´ºº·ë²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
·×Â¬µ¡´ï¤ÎÂ¬Äê¤Ë¤è¤ë1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÀ®¿Í¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°»þ´Ö¤äºÂ°Ì¹ÔÆ°»þ´Ö¤Ê¤É
¡ü Ãæ¹â¶¯ÅÙ¿ÈÂÎ³èÆ°»þ´Ö¡§Á´ÂÎ56.8Ê¬¡£ÀÊÌ¤Ç¤ÏÃËÀ57.2Ê¬¡¢½÷À56.0Ê¬¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£
¡ü Äã¶¯ÅÙ¿ÈÂÎ³èÆ°»þ´Ö¡§ÃËÀ295.0Ê¬¡Ê4.9»þ´Ö¡Ë¡¢½÷À377.3Ê¬¡Ê6.3»þ´Ö¡Ë¤È½÷À¤¬Ìó80Ê¬Ä¹¤¤¡£
¡ü ºÂ°Ì¹ÔÆ°»þ´Ö¡§ÃËÀ542.0Ê¬¡Ê9.0»þ´Ö¡Ë¡¢½÷À523.8Ê¬¡Ê8.7»þ´Ö¡Ë¤È¡¢ÃËÀ¤¬Ìó20Ê¬Ä¹¤¤¡£
¡ü Êâ¿ô¡§ÃËÀ7,368Êâ¡¢½÷À6,693Êâ¤È¡¢ÃËÀ¤¬Ìó670ÊâÂ¿¤¤¡£
¡ü ¿ä¾©¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ¤ÎÃ£À®Î¨¡§±¿Æ°¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡Ö¼Â»Ü¼Ô¡×60.7¡ó¡¢¡ÖÈó¼Â»Ü¼Ô¡×40.5¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ã¸¦µæÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡ÚºûÀî¥¹¥Ýー¥ÄºâÃÄ¡¡¥·¥Ë¥¢À¯ºö¥ª¥Õ¥£¥µー ¾¾²¼ Í³µ¨¡Û
¡¡ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤ÆÁ´¹ñ¤Ë³èÆ°ÎÌ·×¤ò°ìÀÆ¤ËÇÛÉÛ¤·¡¢1,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÊý¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢Â°À¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎ³èÆ°¤ÎÆÃÄ§¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ãæ¹â¶¯ÅÙ¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ¤Ï¡¢±¿Æ°¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¼Â»Ü¼Ô¤¬Èó¼Â»Ü¼Ô¤è¤êÂ¿¤¯¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï¼Â»Ü¼Ô¤ÈÈó¼Â»Ü¼Ô¤È¤ÎÃ£À®Î¨¤Îº¹¤¬½÷À¤è¤ê¤âÂç¤¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÀ®¿ÍÃËÀ¤Ç¤Ï¡¢Èó¼Â»Ü¼Ô¤ÎÃ£À®Î¨¤¬¤Û¤«¤ÎÂ°À¤ÈÈæ¤Ù¤ÆºÇ¤âÄã¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¿Æ°¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³ä¹ç¤ÏÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°»þ´Ö¤Ï½÷À¤è¤êÃ»¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬º£¤è¤ê¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢ËÜÄ´ºº·ë²Ì¤È2025Ç¯ÅÙ¤Î·ë²Ì¤È¤òÅý¹ç¤·¡¢¤è¤êÁ´¹ñÂåÉ½ÃÍ¤Ë¶á¤¤¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±Á´ÂÎ¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ¤ÎÄì¾å¤²¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ë¤¬É¬Í×¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢À¯ºö·ÁÀ®¤Ë»ñ¤¹¤ëÊó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄ¸üÀ¸»ö¶ÈÃÄ ÂÎÎÏ°å³Ø¸¦µæ½ê¡¡Éû¼çÇ¤¸¦µæ°÷ Àî¾å ÎÊ»Ò¡Û
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ë¤òµÒ´ÑÅª¤ËÄêÎÌ¤·¤¿Á´¹ñµ¬ÌÏ¤ÎÄ´ºº¤Ï¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁ´¹ñÄ´ºº¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿ºûÀî¥¹¥Ýー¥ÄºâÃÄ¤È¡¢³èÆ°ÎÌ·×¤òÍÑ¤¤¤¿¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ¤ÎµÒ´ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¥¹¥¥ë¤òÍ¤¹¤ëÂÎÎÏ°å³Ø¸¦µæ½ê¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢ËÜË®¤Ç½é¤á¤ÆÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤ÎÌµºî°ÙÃê½ÐÄ´ºº¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Ãæ¹â¶¯ÅÙ¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°»þ´Ö¤ÏÃË½÷¤Ç¤Û¤ÜÆ±Åù¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢Äã¶¯ÅÙ¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°»þ´Ö¤Ï½÷À¤¬ÃËÀ¤è¤ê¤â1Æü¤¢¤¿¤êÌó80Ê¬Ä¹¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤Ï¡¢1Êâ¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤ÊÆ°¤¤òÄ¹»þ´Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢Êâ¿ô¤À¤±¤Ç¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤ò¼¨¤¹µ®½Å¤Ê¥Çー¥¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ¤âÆ±µ¬ÌÏ¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿ÈÂÎ³èÆ°¼ÂÂÖÄ´ºº¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë»ñ¤¹¤ë¸¦µæ³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ç¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¡ä
1. ¸üÏ«¾Ê¡¦¿ä¾©¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ¤ÎÃ£À®Î¨¤Ï 47.9%¡ÊºÆ·Ç¡Ë
¿ÈÂÎ³èÆ°¥¬¥¤¥É2023¡×¤Ç¿ä¾©¤¹¤ë3¥á¥Ã¥Ä°Ê¾å¤Î¶¯ÅÙ¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ
¡ü À®¿Í¡Ê20-64ºÐ¡Ë¡§1Æü60Ê¬°Ê¾å¡Ê¡á1ÆüÌó8,000Êâ°Ê¾å¡á½µ23¥á¥Ã¥Ä¡¦»þ°Ê¾å¡Ë
¡ü ¹âÎð¼Ô¡Ê65ºÐ°Ê¾å¡Ë¡§1Æü40Ê¬°Ê¾å¡Ê¡á1ÆüÌó6,000Êâ°Ê¾å¡á½µ15¥á¥Ã¥Ä¡¦»þ°Ê¾å¡Ë
¡¡
ËÜÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¿ä¾©¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ¤òËþ¤¿¤¹¼Ô¤Î³ä¹ç¡ÊÃ£À®Î¨¡Ë¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç47.9¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ç¯ÎðÁØÊÌ¤Ç¤Ï¡¢20-64ºÐ¤ÎÀ®¿Í¤¬45.7¡ó¡¢65-79ºÐ¤Î¹âÎð¼Ô¤¬57.1¡ó¡¢ÀÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ç¤ÏÀ®¿Í47.2¡ó¡¢¹âÎð¼Ô52.3¡ó¡¢½÷À¤Ç¤ÏÀ®¿Í44.6¡ó¡¢¹âÎð¼Ô62.4¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢À®¿Í¤ÇÃ£À®Î¨¤¬¤è¤êÄã¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2. 1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°»þ´Ö¡¦Êâ¿ô¡¦ºÂ°Ì¹ÔÆ°»þ´Ö
¡¡1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÄã¶¯ÅÙ¿ÈÂÎ³èÆ°¡ÊLPA¡Ë»þ´Ö¡¢Ãæ¹â¶¯ÅÙ¿ÈÂÎ³èÆ°¡ÊMVPA¡Ë»þ´Ö¡¢ºÂ°Ì¹ÔÆ°»þ´Ö¡¢Êâ¿ô¤ÎÃæ±ûÃÍ¤ò¼¨¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£
¡¡À®¿Í¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°»þ´Ö¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÏLPA»þ´Ö295.0Ê¬¡¢MVPA»þ´Ö57.2Ê¬¡¢½÷À¤ÏLPA»þ´Ö377.3Ê¬¡¢MVPA»þ´Ö56.0Ê¬¤È¡¢LPA»þ´Ö¤Ï½÷À¤¬ÃËÀ¤è¤êÌó80Ê¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£ºÂ°Ì¹ÔÆ°»þ´Ö¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬542.0Ê¬¡¢½÷À¤Ï523.8Ê¬¤È¡¢ÃËÀ¤¬½÷À¤è¤êÌó20Ê¬Ä¹¤¤¡£Êâ¿ô¤ÏÃËÀ¤¬7,368Êâ¡¢½÷À¤¬6,693Êâ¤ÈÃËÀ¤¬Ìó670ÊâÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÎð¼Ô¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°»þ´Ö¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬LPA»þ´Ö300.5Ê¬¡¢MVPA»þ´Ö41.7Ê¬¡¢½÷À¤ÏLPA»þ´Ö395.0Ê¬¡¢MVPA»þ´Ö47.0Ê¬¤È¡¢MVPA»þ´Ö¤ÏÌó5Ê¬¡¢LPA»þ´Ö¤ÏÌó90Ê¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½÷À¤¬ÃËÀ¤è¤êÄ¹¤¤¡£ºÂ°Ì¹ÔÆ°»þ´Ö¤Ï¡¢ÃËÀ550.9Ê¬¡¢½÷À488.8Ê¬¤ÈÃËÀ¤¬Ìó60Ê¬Ä¹¤¯¡¢Êâ¿ô¤ÏÃËÀ5,525Êâ¡¢½÷À5,315Êâ¤ÈÃËÀ¤¬Ìó200ÊâÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¿Þ£±¡¥³Æ¹ÔÆ°¤ÎÃæ±ûÃÍ
¿ôÃÍ¤Ï¸¦µæÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ë1Æü¤Î³èÆ°ÎÌ¤ÎÃæ±ûÃÍ¤ò¼¨¤¹¡£
¢¨Ãæ±ûÃÍ¤ÈÊ¿¶ÑÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÒÃæ±ûÃÍ¡Ó¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Çー¥¿¤Î¿ôÃÍ¤ò¾®¤µ¤¤¤Û¤¦¤«¤é½ç¤ËÊÂ¤Ù¤¿ºÝ¡¢Ãæ±û¤Ë¤¢¤ë¥Çー¥¿¤ÎÃÍ¡£¡ÒÊ¿¶ÑÃÍ¡Ó¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Çー¥¿¤ÎÃÍ¤òÂ¤·¹ç¤ï¤»¤¿¹ç·×¤ò¥Çー¥¿¤Î¸Ä¿ô¤Ç³ä¤Ã¤¿ÃÍ¡£º£²ó¤Ï¡¢Â¾¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¶ËÃ¼¤Ë¾®¤µ¤ÊÃÍ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶ËÃ¼¤ËÂç¤¤ÊÃÍ¡Ê³°¤ìÃÍ¡Ë¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¡¢Ãæ±ûÃÍ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£
3. ³èÆ°ÎÌ·×ÁõÃåÃæ¤Î±¿Æ°¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¼Â»Ü¤ÎÍÌµ
¡¡³èÆ°ÎÌ·×ÁõÃåÃæ¤Î±¿Æ°¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¼Â»Ü¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤ë1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ¿ä¾©´ð½à¤ÎÃ£À®Î¨¤ò¼¨¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢±¿Æ°¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡Ö¼Â»Ü¼Ô¡×60.7¡ó¡¢¡ÖÈó¼Â»Ü¼Ô¡×40.5¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À®¿Í¡¦¹âÎð¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃË½÷ÊÌ¤ÎÃ£À®Î¨¤ò¤ß¤ë¤È¡¢À®¿Í¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö¼Â»Ü¼Ô¡×62.7¡ó¡¢¡ÖÈó¼Â»Ü¼Ô¡×37.0¡ó¡¢À®¿Í¤Î½÷À¤Ï¡Ö¼Â»Ü¼Ô¡×54.2¡ó¡¢¡ÖÈó¼Â»Ü¼Ô¡×40.9¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¼Â»Ü¼Ô¡×¤Ç¤ÏÃËÀ¡¢¡ÖÈó¼Â»Ü¼Ô¡×¤Ç¤Ï½÷À¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¹âÎð¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö¼Â»Ü¼Ô¡×62.5¡ó¡¢¡ÖÈó¼Â»Ü¼Ô¡×37.8¡ó¡¢¹âÎð¼Ô¤Î½÷À¤Ï¡Ö¼Â»Ü¼Ô¡×70.8¡ó¡¢¡ÖÈó¼Â»Ü¼Ô¡×55.8¡ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼Â»Ü¼Ô¤¬Èó¼Â»Ü¼Ô¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤Ç¤ÏÀ®¿Í¡¦¹âÎð¼Ô¤È¤â¤Ë25¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄøÅÙ¡¢½÷À¤Ç¤ÏÀ®¿Í¡¦¹âÎð¼Ô¤È¤â¤Ë15¥Ý¥¤¥ó¥È¤Û¤É¡ÖÈó¼Â»Ü¼Ô¡×¤è¤ê¡Ö¼Â»Ü¼Ô¡×¤¬¹â¤¯¡¢³èÆ°ÎÌ·×ÁõÃåÃæ¤Î±¿Æ°¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¼Â»Ü¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤ëÃ£À®Î¨¤Îº¹¤ÏÃËÀ¤Ç¤è¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£½÷À¤ÏÃËÀ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤Ê¤É¤ÎÆü¾ïÀ¸³èÆ°ºî¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë±¿Æ°¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¼Â»Ü¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤ëÃ£À®Î¨¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£
¿Þ2. ³èÆ°ÎÌ·×ÁõÃåÃæ¤Î±¿Æ°¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¼Â»Ü¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤ëÃ£À®Î¨¡ÊÁ´ÂÎ¡¢À®¿Í¡¦¹âÎð¼ÔÊÌ¡¢À®¿Í¡¦¹âÎð¼Ô¡ßÀÊÌ¡Ë
ºûÀî¥¹¥Ýー¥ÄºâÃÄ¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥Õ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¡Ê2018～2024¡Ë¤è¤êºî
¢£³èÆ°ÎÌ·×
¡¡ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢»°¼´²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µー¤¬Æþ¤Ã¤¿³èÆ°ÎÌ·×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°¤òµÒ´ÑÅª¤ËÂ¬Äê¤¹¤ë¡£¹ø¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿ÈÂÎ³èÆ°¥Çー¥¿¤ò1Ê¬¤´¤È¤ËµÏ¿¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ¤äÊâ¿ô¤¬Â¬Äê²ÄÇ½¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òËÜ³ÊÅª¤ËÂ¬Äê¡¦Ê¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤ÏµÙÆü¤ò´Þ¤á¤¿1½µ´Ö¡¢½¢¿²»þ¤äÆþÍá»þ¤Ê¤É¤ò½ü¤ÁõÃå¤¹¤ë¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ÁØ²½ÆóÃÊÌµºî°ÙÃê½ÐË¡¤òÍÑ¤¤¤ÆÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤éÃê½Ð¤µ¤ì¤¿200ÃÏÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëËþ20ºÐ°Ê¾å80ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÃË½÷5,400¿Í
Ä´ººÊýË¡¡§Í¹Á÷Ë¡
ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤ÏÅÚ¡¦ÆüÍËÆü¤ò´Þ¤á¤¿¹ç·×7Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°ÎÌ·×¤ÎÁõÃå¤ò°ÍÍê¤·¡¢Â¬Äê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿±¿Æ°¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤äÀ¸³è½¬´·Åù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼ÁÌäÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£
Ä´ºº»þ´ü¡§2024Ç¯11·î
¼ç¤ÊÄ´ºº¹àÌÜ¡§
1) ³èÆ°ÎÌ·×¤Ë¤è¤ëÂ¬Äê: ¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ¡ÊÄã¶¯ÅÙ¡¦Ãæ¹â¶¯ÅÙ¡Ë¡¢Êâ¿ô¡¢ºÂ°Ì¹ÔÆ°»þ´Ö ¤Ê¤É
2) ¼ÁÌäÉ¼¤Ë¤è¤ëÄ´ºº: ±¿Æ°¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¼Â»Ü¾õ¶·¡¢±¿Æ°¡¦¥¹¥Ýー¥Ä³èÆ°Îò¡¢·ò¹¯Ç§¼±¡¢À¸³è½¬´·¡¢´ðËÜÂ°À ¤Ê¤É
²ó¼ý¾õ¶·¡§²òÀÏÂÐ¾Ý¼Ô¿ô1,105Ì¾¡ÊÍ¸ú²ó¼ýÎ¨20.5¡ó¡Ë¢¨1Æü10»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÁõÃåÆü¤¬4Æü°Ê¾å
¸¦µæÀÕÇ¤¼Ô¡§
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍºûÀî¥¹¥Ýー¥ÄºâÃÄ¡¡¥·¥Ë¥¢À¯ºö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡µÈÅÄ ÃÒÉ§
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÌÀ¼£°ÂÅÄ¸üÀ¸»ö¶ÈÃÄ ÂÎÎÏ°å³Ø¸¦µæ½ê Éû½êÄ¹¡¿¾åÀÊ¸¦µæ°÷¡¡¹ÃÈå Íµ»Ò
¸¦µæÃ´Åö¼Ô¡§
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ºûÀî¥¹¥Ýー¥ÄºâÃÄ¡¡¥·¥Ë¥¢À¯ºö¥ª¥Õ¥£¥µー¡¡¾¾²¼ Í³µ¨
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÌÀ¼£°ÂÅÄ¸üÀ¸»ö¶ÈÃÄ ÂÎÎÏ°å³Ø¸¦µæ½ê ¡¡¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡¡Àî¾å ÎÊ»Ò
¢£ºûÀî¥¹¥Ýー¥ÄºâÃÄ¡Ö¹ÔÆ°¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡×
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ºûÀî¥¹¥Ýー¥ÄºâÃÄ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥¨¥Ö¥ê¥ï¥ó¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬ÌîÀìÌç¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£¹ñ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ëÄó¸ÀºöÄê¤ä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæÄ´ºº¡¢¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¡¦È¯¿®¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¦Æ±¼ÂÁ©¸¦µæ¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
Íý»öÄ¹ ¡§ ÅÏîµ °ìÍø
½êºßÃÏ ¡§ ¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä1-2-2 ÆüËÜºâÃÄ¥Ó¥ë3³¬
ÀßÎ© ¡§ 1991Ç¯3·î
ÌÜÅª ¡§ ¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥¨¥Ö¥ê¥ï¥ó¤Î¿ä¿Ê
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦À¸³¶¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤Î¤¿¤á¤Î¸¦µæÄ´ºº
¡¦À¸³¶¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È»ö¶È
¡¦À¸³¶¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤Î¤¿¤á¤Î¹Êó³èÆ°
URL ¡§ https://www.ssf.or.jp/