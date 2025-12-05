¡ÚÍý³ØÎÅË¡»Î¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¸¥à¤¬Ë¡¿Í²½¡ª¡Ö100Ç¯Àè¤âÈþ¤·¤¯Æ°¤±¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×³ô¼°²ñ¼ÒOHANA&Co.¤òÀßÎ©¡Û
¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬¿´¿È¤ÎÄ´ÏÂ¤òÊÝ¤Á¡¢100Ç¯Àè¤âÈþ¤·¤¯Æ°¤±¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡×³ô¼°²ñ¼ÒOHANA&Co.(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿û¸¶ Í´ÂÀ)¤¬2025Ç¯7·î14Æü¤ËÀßÎ©¤·¤¿»ö¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
"Live Beautifully. Move Freely."¡§Èþ¤·¤¯À¸¤¡¢¼«Í³¤ËÆ°¤¯
¡Ò²ñ¼ÒÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê¡Ó
2022Ç¯12·î¤Ë¹¾Åì¶è¤ÇÍ£°ì¤ÎÍý³ØÎÅË¡»Î¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡ØOHANA GYM conditioning studio¡Ù¡£
¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー¤È¤·¤Æ10Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿û¸¶ÂåÉ½¡Ê¸½OHANA&Co.ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬¶ì¼ê¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬¹¥¤¤Ç¤Ê¤¤Êý¡¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«½Å¤¤¹ø¤ò¤¢¤²¤Æ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤ËÆþ²ñ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ò²¿ÅÙ¤â¤ß¤Æ¤¤¿¡×¡¢¤È¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò / ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー / Íý³ØÎÅË¡»Î¡§¿û¸¶ Í´ÂÀ
ºòº£¤Ï¤É¤Î±Ø¤Ë¤â¥¸¥à¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¥¸¥à¿ô¤¬Áý²Ã¤·¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤â24»þ´Ö¥¸¥à¤â²Á³ÊÀïÁè¤¬µ¯¤³¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¿ô¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤ÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¿Í¸ý¤¬½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤â¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤ëÊý¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤ÎÆ¯¤Êý¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤â´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¸¥à¤Îºß¤êÊý¤Ë¤âÌäÂê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ýー¥Ä·ò¹¯»º¶È¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢ËèÇ¯ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æºî¤é¤ì¤¿Îà¤¤¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£
¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤ä¤¹¤¤Æþ¤ê¸ý¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤ËÂ¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï»ö¶È¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Å¸³«¤Î»ÅÊý¤È»×¤¦¤¬¡¢¡Ø¥¸¥à¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¡á·ò¹¯¤Ê¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ÎÍÍ¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÏ¢ÁÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤Ç¤ÏSNS¸ú²Ì¤âÂç¤¤¯¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤È¥à¥¥à¥¥Ü¥Ç¥£¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥çÃ£¤¬Âô»³½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬¶ì¼ê¡¢¹¥¤¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¥¸¥à¤Ç±¿Æ°¤ò¤¹¤ë»ö¤¬¤Û¤É±ó¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
À¤³¦Åª¤Ë¤ß¤Æ¤â¥¹¥Ýー¥Ä¶¥µ»¤Ê¤É¤â´Þ¤á¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¹Í¤¨¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÎ¤«¤é¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÚÈîÂç(¶ÚÆù¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë)¡¢½Å¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë(¶ÚÎÏ¸þ¾å)¡¢¤È¤¤¤¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤Îµ¡Ç½(½ÀÆðÀ¤ä¿´ÇÙµ¡Ç½¡¢»ÑÀª¡¢´¶³Ð¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤Ê¤É)¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¡¦±ÉÍÜ¡¦´Ä¶ÌÌ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤éÂ¿³ÑÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë»þÂå¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¿û¸¶ÂåÉ½¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°»ØÆ³¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢
¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¥¸¥à¤ËÄÌ¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤¤Ä¤«¤Ê¤¤Êý¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¼«¤é¤Î¿ÈÂÎ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¹¹¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·2025Ç¯7·î¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒOHANA¡õCo.¤ÎÀßÎ©¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡Ò¼ÒÌ¾¡ÖOHANA¡õCo.¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡Ó
¡ØOHANA¡Ù¤È¤Ï¡¢±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëOHANA GYM¤È¤¤¤¦¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¼è¤Ã¤¿¥ïー¥É¡£
¥ª¥Ï¥Ê¤È¤Ï¥Ï¥ï¥¤¸ì¤Ç²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤Ê¤É¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤äå«¤òÉ½¸½¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¤µ¤ì¡¢¸¶½»Ì±¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Ã¤È½Å¤¯¿¼¤¤°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¡£
º£¡¢»ä¤¬¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¤Ã¤È»ä¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿§¡¹¤ÊÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ª±¢¡£»äÃ£¥Ò¥È¤Ï¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦½¸ÃÄ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë»ö¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¿¥Û¥â¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»äÃ£¤Ï·Ò¤¬¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¡¢»Å»ö¤ò¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¼þ¤ê¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤È¡¢·ò¹¯¤ò¿Í¤ËÅÁ¤¨»ÞÍÕ¤ÎÍÍ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤ÎÃæ¤Ç·ò¹¯Ê¸²½¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤ÆÌ¾¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Honu(¥¦¥ß¥¬¥á)¡§¹¬¤»¤ò±¿¤Ö¡¢³¤¤Î¼é¤ê¿À / Puamelia¡§ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦
¥í¥´¥Þー¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥ß¥¬¥á¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Ï¹¬±¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ºÒ¤¤¤«¤é¿Í¡¹¤ò¼é¤ë¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ê¿ÏÂ¤äÄ¹¼÷¤Î¾ÝÄ§¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ÃÍå¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥×¥ë¥á¥ê¥¢¤È¤¤¤¦²Ö¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥í¥´¥Þー¥¯¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢OHANA&Co.¤Î²¹¤«¤ÊÁÛ¤¤¤¬Ä¾¤°¤ËÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒVMV¡ÓVision
Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬¿´¿È¤ÎÄ´ÏÂ¤òÊÝ¤Á¡¢100Ç¯Àè¤âÈþ¤·¤¯Æ°¤±¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½
Mission
Íý³ØÎÅË¡»Î¤ÎÀìÌçÀ¤Ë´ð¤Å¤¯¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¤é·ò¹¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤ë¡È¿´¤È¿ÈÂÎ¤ÎÅÚÂæ¡É¤òÃÛ¤¯
Values
£±.À¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡§º¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤Èµ»½Ñ¤ò¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÆÏ¤±¤ë
£².ÀìÌçÀ¤òËá¤Â³¤±¤ë¤³¤È¡§¤ªµÒÍÍ¤Î¿®Íê¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³Ø¤Ó¤È¼ÂÁ©¤ò½Å¤ÍÂ³¤±¤ë
£³.°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¡§²è°ìÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¡Èº£¡É¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤ò¹Í¤¨¤ë
£´.¼«Î©¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¡§¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¼«¤éÆ°¤±¤ëÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë
£µ.Â³¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤³¤È¡§°ì»þÅª¤Ê¸ú²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¬´·²½¤·¤ä¤¹¤¤¥±¥¢¤ÈÆ°¤¤Î½¬´·¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡¡
¾åµVMV¤¬OHANA&Co.¤Î¥³¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¤Æ¤Î»ö¶È¤¬¤³¤³¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤òº£¸å¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Òº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Ó
¸½ºß¤Ï¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤Î±¿±Ä¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ÎÅ¸Ë¾¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¼èÁÈ¤òÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥«¥Ð¥êー»ÜÀß¤ÎÀßÎ©
ÈèÏ«²óÉü¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë»ö¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡ÖÃÃ¤¨¤Ê¤¤¥¸¥à¡×¤Î³«Àß
´ë¶ÈÍÍ¤Ø¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿Ê»ö¶È
´ë¶ÈÍÍ¤Ø¤Î½ÐÄ¥¥ª¥Õ¥£¥¹¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¢·ò¹¯Áý¿Ê¥»¥ß¥Êー¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î³«ºÅ
¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤ÎÂ¿Å¹ÊÞÅ¸³«
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë·ò¹¯¤ÎÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯
Î¹¹Ô¡ß¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ ¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¿ä¿Ê»ö¶È
Æü¾ï¤«¤é°ìÊâÎ¥¤ì¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»ö¤Ç¿´¿È¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥ê¥È¥êー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò·×²èÃæ
¡Ò²ñ¼Ò³µÍ×¡Ó
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒOHANA&Co.
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿û¸¶ Í´ÂÀ(¤¹¤¬¤ï¤é ¤æ¤¦¤¿)
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¿¼Àî1-4-8¥¢¥ë¥È¿¼Àî2F
»ñËÜ¶â¡§300Ëü±ß
URL¡§https://ohanagym.jp¡¡¢¨±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥à
E-Mail¡§ohana@condi-ohana.com
»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤Î±¿±Ä
¡¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î±¿±Ä
¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î±¿±Ä
¡¦·ò¹¯¥µ¥Ýー¥È»ö¶È
¡¦·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥»¥ß¥Êー¤Î´ë²èµÚ¤Ó±¿±Ä
¡¦·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¢À©ºîµÚ¤ÓÈÎÇä
¡¦·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¡¦°õºþÊª¤Î´ë²è¡¢À©ºî¡¢½ÐÈÇ¤ª¤è¤ÓÈÎÇä
¡¦·ò¹¯¿©ÉÊ¡¦±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ¤ÎÈÎÇä
¡¦¾åµ¤ËÉíÂÓ´ØÏ¢¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î»ö¶È
¡Ò¤ªÃÎ¤é¤»¡Ó
▪︎·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿Ê»ö¶È¤Ç¤Ï½¾¶È°÷ÍÍ¤Ø·ò¹¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤´ë¶ÈÍÍ¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡ª
¤Þ¤º¤Ï´ë¶ÈÍÍ¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡©¤´ÁêÃÌ¤Î¾å¡¢½ÐÄ¥¥ª¥Õ¥£¥¹¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤â¤·¤¯¤Ï·ò¹¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¥Æー¥Þ¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤ë´ë¶ÈÍÍ¡¢¿Í»ö¡¦ÁíÌ³ÉôÍÍ¤Ê¤É¤Î¤´°ÍÍê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
▪︎»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢OHANA&Co.¤Î»ö¶È¤Ë¤´¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢À§Èó¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£°ì½ï¤Ë·ò¹¯»ö¶È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï²¼µ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤è¤ê¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
E-mail¡§ohana@condi-ohana.com