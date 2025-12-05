ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎ¹¹ÔÍ½Ìó¥¢¥×¥ê¡Ö¥È¥é¥Ù¥í¥«¡ÊTraveloka¡Ë¡×¡¢au PAY¡Ê¥Í¥Ã¥È»ÙÊ§¤¤¡Ë¤Ç¤Î·èºÑ¤ÇPonta¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂç10¡ó´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò12·î1Æü¤è¤ê³«»Ï¡ª
¹Ò¶õ·ô¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢¶õ¹ÁÁ÷·Þ¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Ê¤É¤ÎÍ½Ìó¤ò¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÎ¹¹ÔÍ½Ìó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥È¥é¥Ù¥í¥«¡ÊTraveloka¡Ë¡×¡ÊÆüËÜË¡¿ÍËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡Öau PAY¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î1Æü～12·î31Æü¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Traveloka¤Çau PAY¡Ê¥Í¥Ã¥È»ÙÊ§¤¤¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¡¢1²ó¤Î·èºÑ¶â³Û¤¬ÀÇ¹þ5,000±ß°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¤ª»ÙÊ§¤¤¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç10¡ó¤ÎPonta¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡¦ÆâÍÆ¡§Traveloka¤Ë¤Æ¡¢1²ó5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¢¨1¤òau PAY¡Ê¥Í¥Ã¥È»ÙÊ§¤¤¡Ë¤Ç·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¤È¤ËPonta¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºÇÂç10¡ó¡Ê20¥Ý¥¤¥ó¥È/200±ß¡Ë´Ô¸µ¡£¢¨2
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü～12·î31Æü
¡¦¾å¸Â¡§1au ID¤¢¤¿¤ê¡¢´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ2,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Þ¤¹¡Ê¥Ùー¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È0.5%¤Ï¾å¸ÂÂÐ¾Ý³°¡Ë
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ»þ´ü¡§2026Ç¯2·îËöº¢¤Þ¤Ç¤Ë´Ô¸µ¡Ê¥Ùー¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï·èºÑ´°Î»¸å4Æü¸å°Ê¹ß¡¢½ç¼¡´Ô¸µ¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¥æー¥¶ー¡§¤¹¤Ù¤Æ¤ÎauPAY¥æー¥¶ー
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§Traveloka¾å¤ÎÁ´¾¦ÉÊ
¡¦ÂÐ¾Ý·èºÑ¡§auPAY¡Ê¥Í¥Ã¥È»ÙÊ§¤¤¡Ë
¡¡¢¨1¡§£±²ó¤Î·èºÑ¶â³Û¤¬5,000±ßÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤ÏËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°
¡¡¢¨2¡§TravelokaÈ¯¹Ô¥¯ー¥Ý¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÏÉÔ²Ä
¢£¥È¥é¥Ù¥í¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥È¥é¥Ù¥í¥«¡ÊTraveloka¡Ë¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó·¿¤ÎÎ¹¹ÔÍ½Ìó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¡¢À¤³¦¿å½à¤ÎÎ¹¹ÔÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2012Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥¿¥¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤Ï1²¯4,000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÎ¹¹Ô¥¢¥×¥ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£ÆüËÜË¡¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡ÖTraveloka Japan ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊTraveloka Japan K.K.¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ù¥í¥«¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¹Ò¶õ·ô¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢³Æ¼ïÂÎ¸³¤ÎÍ½Ìó¤ò¡¢¤è¤ê¥·ー¥à¥ì¥¹¤«¤ÄÄ¾´¶Åª¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¹¹Ô¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»º¶È¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£Î¹¹Ô¼Ô¤¬´ÊÃ±¤ËÎ¹¤ò·×²è¤·¡¢¤è¤êË¤«¤ÊÂÎ¸³¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÌÖÍå¤·¤¿Î¹¹ÔÍ½Ìó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¸ÜµÒÃæ¿´¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¶î»È¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¤³¦¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤êÊý¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤Î¹¹ÔÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥È¥é¥Ù¥í¥«¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§Traveloka Japan³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-2-31 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥Îー¥¹¥¿¥ïー 17³¬
Traveloka¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.traveloka.com/ja-jp