¤ª¤è»áÉÁ¤­²¼¤í¤·¡ª¥»¥¬ ¥é¥Ã¥­ー¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¡ÖHATSUNE MIKU Digital Stars¡×¤¬ËÜÆüÈÎÇä³«»Ï

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´9Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö


¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥»¥¬ ¥é¥Ã¥­ー¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÖHATSUNE MIKU Digital Stars¡×¤ò2025Ç¯12·î5Æü11»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡¡¥»¥¬ ¥é¥Ã¥­ー¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÖHATSUNE MIKU Digital Stars¡×¤Ï¡¢²»³Ú¤ò¼´¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥«¥ë¥Á¥ãー¥ß¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖDigital Stars¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤Ç¤¹¡£




¡¡¡È²»³Ú¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ª¤è¤µ¤ó¤ËDJ¤È¥À¥ó¥µー¤ËÊ±¤·¤¿¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤òÉÁ¤­²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¾þ¤ë¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤äB2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡¢²»³Ú¥Æー¥Þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎCDÉ÷¥¢¥¯¥ê¥ë¥­ー¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É¡¢ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¾ÞÉÊ¤òÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤¯¤¸¤ò°ú¤¯¤¿¤Ó¤ËÃêÁª¤Ç¡ÖBIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤¬Åö¤¿¤ë¡¢W¥é¥Ã¥­ー¾Þ¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£




¡¡¥»¥¬ ¥é¥Ã¥­ー¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ¤Î¤Û¤«¥­¥ã¥ê¥¢·èºÑ¤äAmazon Pay¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¡¢PayPay¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑÊýË¡¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥ÉÅù¤Ç¤â¤¯¤¸¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢¤¯¤¸½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¡¡¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ª¼ê¸µ¤Ë¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£




¡ã¾ÞÉÊ¥¤¥áー¥¸¡ä



¢¥A¾Þ¡§¥¯¥ê¥¢¥Ñ¥Í¥ë

¢¥B¾Þ¡§B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー


¢¥C¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É

¢¥D¾Þ¡§¥¯¥ê¥¢¥Þ¥ë¥Á¥Ýー¥Á


¢¥E¾Þ¡§CDÉ÷¥¢¥¯¥ê¥ë¥­ー¥Û¥ë¥Àー

¢¥F¾Þ¡§BIG´Ì¥Ð¥Ã¥¸


¢¥W¥é¥Ã¥­ー¾Þ¡§BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É

¢¨¼ÂºÝ¤Î¾ÞÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹




¡ã¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡ä


¤ª¤è¡Ê¸ø¼°X¡§https://x.com/ohyg3 )




¡ãÀ½ÉÊ³µÍ×¡ä




¢¡Ì¾¾Î¡§¥»¥¬ ¥é¥Ã¥­ー¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÖHATSUNE MIKU Digital Stars¡×


¢¡¤¯¤¸ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü11:00～2026Ç¯1·î5Æü23:59


¢¡¾ÞÉÊ°ìÍ÷¡§


A¾Þ¡§¥¯¥ê¥¢¥Ñ¥Í¥ë


B¾Þ¡§B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー


C¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É


D¾Þ¡§¥¯¥ê¥¢¥Þ¥ë¥Á¥Ýー¥Á


E¾Þ¡§CDÉ÷¥¢¥¯¥ê¥ë¥­ー¥Û¥ë¥Àー


F¾Þ¡§BIG´Ì¥Ð¥Ã¥¸


W¥é¥Ã¥­ー¾Þ¡§BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É


¢¡²Á³Ê¡§1²ó770±ß(ÀÇ¹þ) + Á÷ÎÁ660±ß (ÀÇ¹þ¡¦½é²ó¹ØÆþ»þ¤Î¤ßÁ÷ÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹)


¢¡¸¢ÍøÉ½µ­¡§Art by ¤ª¤è (C) CFM


¢¡URL¡§https://www.segaluckykujionline.net/kuji/digitalstars.club




¢¡¡Ö¥»¥¬ ¥é¥Ã¥­ー¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤È¤Ï


¡Ö¥»¥¬ ¥é¥Ã¥­ー¤¯¤¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç°ú¤±¤ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¼ê·Ú¤Ë¤¯¤¸¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ÅöÁª¤·¤¿¾ÞÉÊ¤Ï¡¢¸åÆü¤´¼«Âð¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£