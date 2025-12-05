¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¶¯¿Ù¤Ê´ë¶È¤Å¤¯¤ê¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÀïÎ¬Åª¤Ê·Ð±Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ³×¡¦¿Ê²½¤È¤Ï¡£»ö¶È¾µ·Ñ¤òÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤¿»öÎã¤äÀ®¸ù¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¡Ö»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë·Ð±Ä¥Õ¥©ー¥é¥à～²ñ¼Ò¤Î»×¤¤¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°～¡×
¡¡ÆüËÜ¤Î·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ê¥Ù¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¦Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ã¾¾ ¹§É§¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë14:00～16:40¤Ë¡¢ÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë·Ð±Ä¥Õ¥©ー¥é¥à～²ñ¼Ò¤Î»×¤¤¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°～¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£URL¡§https://eu1.hubs.ly/H0pNk3Q0
¡¡Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÌó336Ëü¼Ò¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬·Ð±Ä¼Ô¤Î¹âÎð²½¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤Î´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢´ë¶È¤¬»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·Ð±Ä¤Î°ú¤·Ñ¤®¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¶¯¿Ù¤Ê´ë¶È¤Å¤¯¤ê¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ·Ð±Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ³×¤·¡¢¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ³ô¼°²ñ¼ÒºÇ¾å¥¤¥ó¥¯¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÎëÌÚ ¼¢Ï¯ »á¤È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒWELLZ UNITED ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°æ¾å ÂçÊå »á¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤òÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢·Ð±Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ³×¤·¤¿»öÎã¤äÀ®¸ù¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ê¥Ù¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô ¼¹¹ÔÌò°÷¡¡ÉÍ²¬ ÍµÌÀ¡¢¥Áー¥Õ¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡¡µÈÅÄ ¾º¸ã¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê·Ð±Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ³×¡¦¿Ê²½¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯Ãµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î´ë¶È·Ð±Ä¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¸«¤È¥Ò¥ó¥È¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
³ô¼°²ñ¼ÒºÇ¾å¥¤¥ó¥¯¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÎëÌÚ ¼¢Ï¯ »á
1998Ç¯4·î¡¢ºÇ¾å¥¤¥ó¥¯¥¹¤ËÆþ¼Ò¡£¼ç¤ËÀ½Â¤Éô¤Ç¿·µ¬ÉôÉÊ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡¢2005Ç¯¤è¤ê¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÉôÉÊ³«È¯¤Î»Ù±ç¤È¤·¤¿¶ÈÌ³¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»îºî¥µー¥Ó¥¹¤Î³¤³°Å¸³«¤Ê¤É¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£2008Ç¯¤ËÀìÌ³¼èÄùÌò¡¢2010Ç¯ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒWELLZ UNITED ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°æ¾å ÂçÊå »á
29ºÐ¤Ç°æ¾å³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¼ÚÆþ¶â20²¯±ß¡¢ºÄÌ³Ä¶²á10²¯±ß¡¢¶âÌµ¤·¡¢¥â¥é¥ëÌµ¤·¡¢¥Ó¥¸¥ç¥óÌµ¤·¤ÎÁÈ¿¥¤ò¼Â¼ÁÌµ¼Ú¶â¡¢¹¬¤»¤ËÆ¯¤¯¼«ÁöÁÈ¿¥¤Ø¤ÈºÆÀ¸¡£2018Ç¯¡ÖµþÅÔ·Ð±ÄÉÊ¼Á¾Þ¡×Í¥½¨¾Þ¡¢2024Ç¯¡Ö³ØÀ¸¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤Æ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë´ë¶È¾Þ¡×Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Öhappy spiral¡×¤ò·Ç¤²¡¢HR»Ù±ç¤äÇÑ¹»³èÍÑ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ê¥Ù¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¼¹¹ÔÌò°÷
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô¡¡ÉÍ²¬ ÍµÌÀ
·Ð±Ä¼Ô¤Î»Ö¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°ÀßÎ©»Ù±ç¡¦¥°¥ëー¥×·Ð±Ä¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡¦»ö¶È¾µ·Ñ·×²èºöÄê¡¦´ë¶ÈºÆÀ¸¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½ÊÌ¡¦¾É¾õÊÌ¤Î²ÝÂê²ò·è¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÈ¿¥·Ð±ÄÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿À©ÅÙÀß·×¡¢¸å·Ñ¼Ô¡¦·Ð±Ä´´Éô°éÀ®¤â¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¡¢¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ê¥Ù¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô ¥Áー¥Õ¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡¡µÈÅÄ ¾º¸Þ
ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤Æ¿·µ¬³«Âó±Ä¶È¤ä±Ä¶È½ê¤Î³«Àß¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢Åö¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤ÆºâÌ³ÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¡¢¡Ö¸ÜµÒ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò¿®¾ò¤Ë¡¢À®Ä¹»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡¦FP1µéÊÝ»ý¡£
¡Ö»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë·Ð±Ä¥Õ¥©ー¥é¥à～²ñ¼Ò¤Î»×¤¤¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°～¡×³«ºÅ³µÍ×
¢£Æü»þ¡§2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë14:00～16:40
¢£¼õ¹ÖÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡ÊZoom¡Ë
¢£»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£¿½¹þÊýË¡¡§²¼µÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://eu1.hubs.ly/H0pNk3Q0
¢£¿½¹þ´ü¸Â¡§2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë13:00¤Þ¤Ç
¢£Ãí°Õ»ö¹à
¡¦¤´Íè¾ì¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ç¤¹ ¡£
¡¦ÄÌ¿®ÎÁ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Wi-Fi´Ä¶¤Ê¤É¹âÂ®ÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤ÊÅÅÇÈ¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ç¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Æ±¶È¼ÔÍÍ¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/58707/table/308_1_cf81c7e159511974bffd1d19ebcdaa3d.jpg?v=202512051157 ]
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¿¥Ê¥Ù¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×¡ÊTCG¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡TCG¤Ï¡¢1957Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤¹¤ëÆüËÜ¤Î·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£¡Ö´ë¶È¤ò°¦¤·¡¢´ë¶È¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ß¡¢´ë¶ÈÈË±É¤ËÊô»Å¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢Ì¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¹×¸¥²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î·èÃÇ¤ò¡¢°¦¤Ç¤µ¤µ¤¨¤ë¡¢À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×8¼Ò¡¢Ìó900Ì¾¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤òÍ¤¹¤ë·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÃæ·ø´ë¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Âç´ë¶È¤«¤éÃæµ¬ÌÏ´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ê·Ð±Ä¼ÔÁØ¡Ë¤ò¼çÍ×¸ÜµÒ¤È¤·¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè18,900¼Ò°Ê¾å¤Î»Ù±ç¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç·Ð±ÄÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤«¤é¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëDX¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÁõ¡¦¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¡¢¥Áー¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê·Ð±Ä¤Î¾åÎ®¤«¤é²¼Î®¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤ò¹ñÆâÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£