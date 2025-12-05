MSI¡¢ºÇ¿·¤ÎIntel(R) Core(TM) Ultra 200S¥·¥êー¥º¥×¥í¥»¥Ã¥µーÂÐ±þ¤ÎB860¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥ÈÅëºÜ¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¡ÖPRO B860M-B¡×¤òÈ¯Çä
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¨¥à¥¨¥¹¥¢¥¤¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎIntel(R) Core(TM) Ultra 200S¥·¥êー¥º¥×¥í¥»¥Ã¥µーÂÐ±þ¤ÎB860¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥ÈÅëºÜ¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¡ÖPRO B860M-B¤ò2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ17,980±ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚPRO B860M-B¡Û¡¡ÀÇ¹þ17,980±ß
¢£À½ÉÊURL¡§https://jp.msi.com/Motherboard/PRO-B860M-B
¡ÚPRO B860M-B¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¡Û
¡ü¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ë¥Ðー¤Î¥Òー¥È¥·¥ó¥¯¤òÅëºÜ¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎMicro-ATX¥Þ¥¶ー¥Üー¥É
¡üºÇ¿·¤Î¹âÂ®SSD¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊM.2 Gen5¥¹¥í¥Ã¥È¤òÅëºÜ
¡üºÇ¿·¤Î¹âÀÇ½GPU¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëPCIe 5.0 x 16¥¹¥í¥Ã¥È¤òÅëºÜ
¡üGPU¤ÎÃ¦Ãå¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¥í¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥×¤òÂç·¿²½¤·¤¿EZ PCIe CLIP II¤òÅëºÜ
¡ü5G LAN¤òÅëºÜ¤·¡¢¹âÂ®¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç²÷Å¬¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÎ¸³¤ò¼Â¸½
¡ü¥ê¥¢IO¥·ー¥ë¥É¤ò¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¯
MSI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MSI¤ÏÀ¤³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¶È³¦¤ÈeSports¶È³¦¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ó¥Àー¤Î°ì¼Ò¤Ç¤¹¡£MSI¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³×¿·À¡¢Âî±Û¤·¤¿ÀÇ½¤ÎÄÉµá¡¢¤½¤·¤Æµ»½Ñ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦´ðËÜ¸¶Â§¤ËÂ§¤ê¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥²ー¥Þー¤¬Ç®Ë¾¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÅý¹ç¤·¤¿À½ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°µ¡´ï¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¹¤¤»î¹Ôºø¸í¤«¤é²òÊü¤·¡¢¥²ー¥Þー¤Î¸Â³¦¤ò¤âÄ¶¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤µ¤¨¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦·è°Õ¤Î¤â¤È¡¢MSI¤Ï¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç¤â¥²ー¥ß¥ó¥°¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¡Ö¿¿¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¡ÊTrue Gaming¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡üAll rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.