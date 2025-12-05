¥Ù¥¤¥¯¤Î¿·¶ÃÏ¤Ø¡¡AMAM DACOTAN¤«¤é¿·¥«¥Õ¥§¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸¡¡¡ÚAMAM DACOTAN cafe&bake¡Û12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÉ½»²Æ»¤Ë¥ªー¥×¥ó
¡¡À¸¥Éー¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¡ÖI'm donut¡©¡Ê¥¢¥¤¥à¥Éー¥Ê¥Ä¡©¡Ë¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òpeace put¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»Ô/ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿»ÒÎÉÂÀ¡Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬È¯¾Í¤Î¥Ùー¥«¥êー¡ÖAMAM DACOTAN¡Ê¥¢¥Þ¥à¥À¥³¥¿¥ó¡Ë¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¥«¥Õ¥§¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAMAM DACOTAN cafe&bake¡Ê¥¢¥Þ¥à¥À¥³¥¿¥ó ¥«¥Õ¥§¥¢¥ó¥É¥Ù¥¤¥¯¡Ë¡×¤ò2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÉ½»²Æ»¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤òÅöÆü¤Ë¾Æ¤¾å¤²¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤¿¤Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹á¤ê¤ä¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ëÌó50¼ïÎà¤Î¥Ù¥¤¥¯¤ò¡¢¥¤ー¥È¥¤¥ó¤Ç¤â¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¯¥Ã¥ー¤ä¥Þ¥Õ¥£¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ù¥¤¥¯¤â¡¢¥¢¥Þ¥à¥À¥³¥¿¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÇºà¤Î½Å¤ÍÊý¡¦¿©´¶¤Îºî¤êÊý¡¦¹á¤ê¤ÎÀ¸¤«¤·Êý¤Ë¤è¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ï¡¢¡ÈÀÐ¤ÎÄ®¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë¥¢¥Þ¥à¥À¥³¥¿¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢ÀÐ¤ÈÌÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¹½À®¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ó¥Á¤ä¥¹¥Äー¥ë¤ÎºÂÌÌ¡¢¥Æー¥Ö¥ëÅ·ÈÄ¤Ë¤ÏÌÚ¹©¿¦¿Í¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤¿¿ùºà¤òºÎÍÑ¡£ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤È¼ê»Å»ö¤¬Â©¤Å¤¯ìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¾Æ¤²Û»Ò¤ä¥Ñ¥ó¤Î¹á¤ê¤ò¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ÃúÇ«¤ÇË¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê
¡¡¥¢¥Þ¥à¥À¥³¥¿¥óÏ»ËÜ¾¾¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¾Æ¤²Û»Ò¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤éÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¾Æ¤²Û»Ò¤ËÆÃ²½¤·¤¿Å¸³«¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¹Ô¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢¥Ù¥¤¥¯¤Î¿·¶ÃÏ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥«¥Õ¥§¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖAMAM DACOTAN cafe&bake¡×¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¾Æ¤²Û»Ò¤ÎÅ¸³«¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥ì¥·¥Ô¤äÀ½Ë¡¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¾å¤²¡¢ÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤ä¥ªー¥Êー¥·¥§¥ÕÊ¿»Ò¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥Ù¥¤¥¯¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅ¹ÊÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¤¥¯¡õ¥×¥ìー¥È¥á¥Ë¥åー¾Ò²ð¡ÊÈ´¿è¡Ë¡¡¢¨¤¹¤Ù¤Æ¥¤ー¥È¥¤¥ó²Á³Ê
ËÜ³ÊÅª¤Ê¾Æ¤²Û»Ò¤òÃæ¿´¤ËÌó50¼ïÎà¤Î¥Ù¥¤¥¯¾¦ÉÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥Ù¥¤¥¯¡Ó
±ü¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤ËÌÀÂÀ¥°¥é¥¿¥ó¥·¥åー¡¢¥é¥à¥ìー¥º¥ó¥±ー¥¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¸¥ã¥ó¥ー¥¯¥Ã¥ー¡¢¥ê¥Ã¥Á¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥±ー¥
ÌÀÂÀ¥°¥é¥¿¥ó¥·¥åー 528±ß
¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¥·¥åーÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢Ê¡²¬»ºÌÀÂÀ»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÀ½ÌÀÂÀ¥Ù¥·¥ã¥á¥ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À°ìÉÊ¡£¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥Ù¥·¥ã¥á¥ë¥½ー¥¹¤ÎÃæ¤ËÌÀÂÀ»Ò¤Î»Ý¤ß¤È¤Û¤É¤è¤¤¿É¤ß¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥à¥ìー¥º¥ó¥±ー¥ 473±ß
¥Õ¥é¥ó¥¹¥¢¥ó¥¶¥¹ÃÏÊýÈ¯¾Í¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÈ¯¹Ú²Û»Ò¡È¥¯¥°¥í¥Õ¡É¤ò¥¢¥Þ¥à¥À¥³¥¿¥ó¤é¤·¤¤¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥±ー¥»ÅÎ©¤Æ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥Ð¥¿ーÀ¸ÃÏ¤Ë¥é¥à¼òÄÒ¤±¥ìー¥º¥ó¤ò¤¿¤Ã¤×¤êº®¤¼¹þ¤ß¡¢¹á¤ê¹â¤¯¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤ò»È¤Ã¤¿·Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¹á¤Ð¤·¤¤¥¯¥ë¥ß¤òº®¤¼¹þ¤ó¤À¡¢ÆÃÀ½¥¯¥êー¥à¤Ç¹ë²Ú¤ËºÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤É¤è¤¤¥³¥¯¤ÈÁÖ¤ä¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë¥¯¥ë¥ß¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤ä¥é¥à¤ÎÍ¾±¤¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÉÊ¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾Æ¤²Û»Ò¡£
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¸¥ã¥ó¥ー¥¯¥Ã¥ー 594±ß
¤¶¤¯¤¶¤¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î¥¯¥Ã¥ー¡£ÂçÎ³¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯º®¤¼¹þ¤ß¡¢¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¿¼¤¤¥³¥¯¤¬¹¤¬¤ë¥Á¥ç¥³¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊ¡£
¥ê¥Ã¥Á¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥±ー¥ 495±ß
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Ç»¸ü¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥±ー¥¡£À¸ÃÏ¤Ë¤â¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¯¥êー¥à¤ò½Å¤Í¡¢¤µ¤é¤ËºÕ¤¤¤¿¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ò»¶¤é¤·¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¹á¤ê¤È»Ý¤ß¤¬¹¤¬¤ë¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ìÉÊ¡£
<À¸¥Ù¥¤¥¯>
Ãæ±û¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤ËÀ¸¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¡¢¥·¥åー¥¯¥ëー¥éー¥«¥¹¥¿ー¥É¡¢¥×¥ê¥ó¥¢¥é¥âー¥É¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀ¸¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§
À¸¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é 605±ß
¤·¤Ã¤È¤êÇ»¸ü¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¤ÎÃæ¿´¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢»Å¾å¤²¤Ë±ð¤ä¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿ìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤È¤í¤±¤ë¥Á¥ç¥³¤È¹á¤Ð¤·¤¤¾Æ¤À¸ÃÏ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢°ì¸ý¤´¤È¤Ë¿¼¤¤¥³¥¯¤¬¹¤¬¤ë¥¢¥Þ¥à¥À¥³¥¿¥óÎ®¤ÎÀ¸¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¡£
¥·¥åー¥¯¥ëー¥éー¥«¥¹¥¿ー¥É 506±ß
¥·¥åーÀ¸ÃÏ¤Î¥¨¥¢¥êー¤Ê·Ú¤µ¤È¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ëー¥éー¤Î¤µ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥·¥åーÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¼«²ÈÀ½¥«¥¹¥¿ー¥É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¡£Íñ¤Î¥³¥¯¤È¥Ð¥¿ー¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ç·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡¢¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥·¥åー¥¯¥êー¥à¡£
¥×¥ê¥ó¥¢¥é¥âー¥É 792±ß
±Ñ¹ñ¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¡È¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¥±ー¥¡É¤òÍ·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¥Ð¥¿ー¤¬¹á¤ëÀ¸ÃÏ¤Î¾å¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê¥×¥ê¥ó¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥¯¥êー¥à¤ò½Å¤Í¡¢¥Á¥§¥êー¤ò¾þ¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¡¢¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤°¦¤é¤·¤µ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä¡¢¤Ò¤È¸ý¤Ç¿´¤¬¤Û¤É¤±¤ë¥Ç¥¶ー¥È¡£
¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀ¸¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ 847±ß
¥Ð¥Ê¥Ê¤Î·Á¤ò¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¯¥êー¥à¤ò½Å¤Í¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÈé¤Þ¤Ç´Ý¤´¤È»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿¿¼¤¤´Å¤ß¤È¹á¤ê¡¢¥Ð¥¿ー¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¡¢¥Á¥ç¥³¤Î¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤Ë¡£Âç¿Í¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥¢¥Þ¥à¥À¥³¥¿¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿Ê²½·Ï¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¡£
¡Ò¥×¥ìー¥È¡Ó
¾Æ¤²Û»Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢»þ´ÖÂÓ¤´¤È¤ËÆâÍÆ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ìー¥È¤ÎÍÑ°Õ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥âー¥Ë¥ó¥°¥×¥ìー¥È
¡¦9:00～10:30
¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤
¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê
¤¿¤Þ¤´¥É¥Ã¥°¤ä¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡¢µ¨Àá¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿°ìÉÊ¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ä«¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥×¥ìー¥È¤òÍÑ°Õ¡£
¥À¥³¥¿¥ó¥×¥ìー¥È
¡¦11:00～15:00(14:30 L.O)
¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤
¹á¤êË¤«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Éー¥Ê¥Ä¤òÅº¤¨¤¿¡¢¤Ò¤È»®¤Ç¤¤¤í¤¤¤í³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤Ê¥×¥ìー¥È¤òÄó¶¡¡£¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¤ÎÆÃÀ½¥Ðー¥¬ー¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ñ¥ó¤òÃæ¿´¤ËÂ¿ºÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥ìー¥È¥á¥Ë¥åー¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ªー¥×¥óÅö½é¤ÏÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ³µÍ×
AMAM DACOTAN cafe&bake
(¥¢¥Þ¥à¥À¥³¥¿¥ó ¥«¥Õ¥§¥¢¥ó¥É¥Ù¥¤¥¯) É½»²Æ»
¡¦½»¡¡¡¡½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-6-23
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00(18:00 L.O)
¡¦Äê µÙ Æü ¡§ÉÔÄêµÙ
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§É½»²Æ»±ØB2½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
¡¦ÀÊ¡¡¡¡¿ô¡§Ìó40ÀÊ
¡¦Instagram¡§@dacotan.cafe.bake
¡Êhttps://www.instagram.com/dacotan.cafe.bake/¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Òpeace put
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿»ÒÎÉÂÀ
¡¦½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èºùºä1-5-15
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©¡¢¾®Çä¶È
¡¦WEB¥µ¥¤¥È¡§https://peaceput.com/