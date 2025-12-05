¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ü¥ó¥ÉÈ¯¹Ô¤Ë·¸¤ë¾ò·ï·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥µ¥ï¥¤¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ß·°æ¸÷Ïº¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡Ë¤Ë´ð¤Å¤È¯¹Ô¤¹¤ë¹ñÆâ¸øÊç·Á¼°¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ü¥ó¥É¢¨¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¼ÒºÄ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤êÈ¯¹Ô¾ò·ï¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë»ö¶È¤Î»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ëºÄ·ô
£±.ËÜ¼ÒºÄ¤Î³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¥µ¥ï¥¤¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼ÒÂè3²óÌµÃ´ÊÝ¼ÒºÄ¡Ê¼ÒºÄ´Ö¸ÂÄêÆ±½ç°ÌÆÃÌóÉÕ¡Ë¡Ê¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ü¥ó¥É¡Ë
È¯¹Ô³Û¡§75²¯±ß
Ç¯¸Â¡§5Ç¯
ÍøÎ¨¡§1.911%
¾ò·ï·èÄêÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü
Ê§¹þ´üÆü¡§2025Ç¯12·î11Æü
½þ´Ô´üÆü¡§2030Ç¯12·î11Æü
¼ç´´»ö¾Ú·ô²ñ¼Ò¡§£Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂçÏÂ¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÌîÂ¼ëú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
»ñ¶â»ÈÅÓ¡§Åö¼Ò»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÂô°æÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÅêÍ»»ñ»ñ¶â¤Ë½¼Åö¤¹¤ëÍ½Äê¡£Âô°æÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÂèÆó¶å½£¹©¾ì¡ÊÊ¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¡Ë¤Ç·×²èÃæ¤Î¿·¸Ç·ÁºÞÅï¤Ë·¸¤ëÀßÈ÷Åê»ñ»ñ¶â¡Ê¿·µ¬»Ù½ÐµÚ¤Ó´ûÂ¸»Ù½Ð¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡Ë¤Ë½¼Åö¤¹¤ëÍ½Äê¡£
£².¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó
Åö¼Ò¤Ï¡¢¹ñºÝ»ñËÜ»Ô¾ì¶¨²ñ¡ÊICMA¡Ë¤¬Äê¤á¤ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ü¥ó¥É¸¶Â§Åù¤ËÂ§¤êËÜ¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òºöÄê¤·¡¢¾åµ¸¶Â§Åù¤È¤ÎÅ¬³ÊÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿³°ÉôÉ¾²Áµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò³ÊÉÕÅê»ñ¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊR&I¡Ë¤è¤ê¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥µ¥ï¥¤¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô
TEL¡§06-6105-5718
E-mail¡§koho@sawai.co.jp
