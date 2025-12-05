¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Valuence INFINITIES¡¢HITOMIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤ÈÀìÂ°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼·ÀÌó¤ª¤è¤Ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë
¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÚÅÄ ¸÷½Ó¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥í¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¡ÖValuence INFINITIES¡Ê¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹ ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¼¥º¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÈWell-being for Everyone¡É ¤Î¼Â¸½¤ò¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢°åÎÅ¡¦ïªµä¡¦ÀÜ¹ü¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Åý¹ç¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒHITOMIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Àô ±Ñ°ì¡Ë¤È¡¢ÀìÂ°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌóÄù·ë¤ÎÇØ·Ê
³ô¼°²ñ¼ÒHITOMIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤Ï¡¢Á´¹ñ50±¡¤ÎReCOREïªµäÀÜ¹ü±¡¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼ÇÉ¸¯¡¢´ë¶È¸þ¤±·ò¹¯·Ð±Ä»Ù±ç¡¢AI¡ß»Ü½Ñ¥Ç¡¼¥¿¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¥×¥é¥¹5¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÁÃÍ¤äÂÎ¸³¡¢ÃÎ¸«¤ò½Û´Ä¤µ¤»¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÖCircular Design Company¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Â¿¹¬´¶¤ä¹âÍÈ´¶¤È¤¤¤Ã¤¿¿´¤ÎË¤«¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2022Ç¯¤è¤êÆüËÜÈ¯¤Î¥×¥í¥À¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÖÂè°ìÀ¸Ì¿ D.LEAGUE¡ÊD¥ê¡¼¥°¡Ë¡×¤Ø»²Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡ÖValuence INFINITIES¡×¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°¤ä±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÂÎ¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î²ÄÇ½À¤Î³«²Ö¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤Ï¡¢¡ÖValuence INFINITIES¡×¤ÎÁÛ¤¤¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒHITOMIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤¬»¿Æ±¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥ó¥µ¡¼¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÆ±ÍÍ¤Ë¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉé²Ù¤¬¹â¤¯¡¢²ø²æ¤äÈèÏ«¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¼Ò¤è¤ê·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¹ñ²È»ñ³ÊÊÝÍ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÁª¼ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤´Äó°Æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢·ÀÌó¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢ReCOREïªµäÀÜ¹ü±¡¤Î¹ñ²È»ñ³ÊÊÝÍ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¢»Ü½Ñ¡¢¿©»ö¡¦À¸³è½¬´·¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼õ¤±¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒHITOMIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤µ¤Þ¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢PURPOSE¤È¤·¤Æ¡ÈWell-being for Everyone¡É¡¢VISION¤È¤·¤Æ¡ÈÅý¹ç°åÎÅ¤Ç·ò¹¯¼÷Ì¿¥×¥é¥¹5¡É¤ò·Ç¤²¡¢Á´¹ñ¤ÇReCOREïªµäÀÜ¹ü±¡¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎValuence INFINITIES¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤·Á¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°åÎÅ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤·Á¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥À¥ó¥¹¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¡¦ÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¹¤Ë¾Ð´é¤äÍ¦µ¤¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤µ¤Þ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÈ¼Áö·¿¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Valuence INFINITIES
BREAKIN'¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡Ë¡¢HIPHOP¡Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆHOUSE¡Ê¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ê¤É³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀº±Ô¤ò½¸¤á¡¢¤½¤ÎÍ»¹ç¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Á¡¼¥à¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìD.LEAGUE°Ê³°¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¥À¥ó¥¹¼çÍ×Âç²ñ¤Ç¤ÎÆþ¾Þ¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¼èÆÀ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¸Ä¡¹¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥¹¥¥ë¤òÉð´ï¤Ë¿¥¤ê¤Ê¤¹SHOWCASE¤ÇÇ¯¡¹À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢24-25 SEASON¤Ç¤ÏÁí¹ç3°Ì¡¢¤µ¤é¤ËºÇÍ¥½¨¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë25-26 SEASON¤ÏSTEEZ¤¬PRODUCER¤È¤Ê¤ê¡¢DIRECTOR¤ËKATSUYA¤ò·Þ¤¨ÂÎÀ©¤ò°ì¿·¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¡¢¸Ä¿Í¤ä¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¸Â³¦¤äÊÉ¤ò¡Ö±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖGoing Beyond¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢CHAMPIONSHIPÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡£
¥Á¡¼¥à¸ø¼°SNS¡§https://linktr.ee/valuence_infinities
¢£³ô¼°²ñ¼ÒHITOMIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º ³µÍ×
¡¦ÀßÎ©¡§2004Ç¯11·î19Æü
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO ¾®Àô ±Ñ°ì
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Âçºå»Ô¹Á¶èÊÛÅ·1ÃúÌÜ2-1 Âçºå¥Ù¥¤¥¿¥ï¡¼¥ª¥Õ¥£¥¹19F
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ïªµäÀÜ¹ü±¡»Ù±ç»ö¶È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼ÇÉ¸¯»ö¶È¡¢FC »ö¶È¡¢ÀÁµáÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹Åù
¡¦URL¡§https://hitomio.co.jp/
¢£¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
¡¦ÀßÎ©¡§2019Ç¯9·î10Æü
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÉÚÅÄ ¸÷½Ó
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³¸ÞÃúÌÜ6ÈÖ19¹æMA5
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡¢µ®¶âÂ°¡¢ÊõÀÐÅù¤ÎÇã¼è¡¦ÈÎÇä
¢¨¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÅì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¾å¾ì ¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§9270 ¡¿ https://www.valuence.inc/¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÃËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ã¡¡
¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó¼¼
TEL¡§03-4580-9983¡¡Mail¡§media@valuence.inc
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Valuence INFINITIES
https://linktr.ee/valuence_infinities
HITOMIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º
https://hitomio.co.jp/
¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌóÄù·ë¤ÎÇØ·Ê
³ô¼°²ñ¼ÒHITOMIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤Ï¡¢Á´¹ñ50±¡¤ÎReCOREïªµäÀÜ¹ü±¡¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼ÇÉ¸¯¡¢´ë¶È¸þ¤±·ò¹¯·Ð±Ä»Ù±ç¡¢AI¡ß»Ü½Ñ¥Ç¡¼¥¿¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¥×¥é¥¹5¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÁÃÍ¤äÂÎ¸³¡¢ÃÎ¸«¤ò½Û´Ä¤µ¤»¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÖCircular Design Company¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Â¿¹¬´¶¤ä¹âÍÈ´¶¤È¤¤¤Ã¤¿¿´¤ÎË¤«¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2022Ç¯¤è¤êÆüËÜÈ¯¤Î¥×¥í¥À¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÖÂè°ìÀ¸Ì¿ D.LEAGUE¡ÊD¥ê¡¼¥°¡Ë¡×¤Ø»²Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡ÖValuence INFINITIES¡×¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°¤ä±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÂÎ¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î²ÄÇ½À¤Î³«²Ö¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤Ï¡¢¡ÖValuence INFINITIES¡×¤ÎÁÛ¤¤¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒHITOMIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤¬»¿Æ±¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥ó¥µ¡¼¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÆ±ÍÍ¤Ë¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉé²Ù¤¬¹â¤¯¡¢²ø²æ¤äÈèÏ«¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¼Ò¤è¤ê·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¹ñ²È»ñ³ÊÊÝÍ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÁª¼ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤´Äó°Æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢·ÀÌó¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢ReCOREïªµäÀÜ¹ü±¡¤Î¹ñ²È»ñ³ÊÊÝÍ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¢»Ü½Ñ¡¢¿©»ö¡¦À¸³è½¬´·¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼õ¤±¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒHITOMIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤µ¤Þ¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢PURPOSE¤È¤·¤Æ¡ÈWell-being for Everyone¡É¡¢VISION¤È¤·¤Æ¡ÈÅý¹ç°åÎÅ¤Ç·ò¹¯¼÷Ì¿¥×¥é¥¹5¡É¤ò·Ç¤²¡¢Á´¹ñ¤ÇReCOREïªµäÀÜ¹ü±¡¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎValuence INFINITIES¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤·Á¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°åÎÅ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤·Á¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥À¥ó¥¹¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¡¦ÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¹¤Ë¾Ð´é¤äÍ¦µ¤¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤µ¤Þ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÈ¼Áö·¿¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Valuence INFINITIES
BREAKIN'¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡Ë¡¢HIPHOP¡Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆHOUSE¡Ê¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ê¤É³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀº±Ô¤ò½¸¤á¡¢¤½¤ÎÍ»¹ç¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Á¡¼¥à¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìD.LEAGUE°Ê³°¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¥À¥ó¥¹¼çÍ×Âç²ñ¤Ç¤ÎÆþ¾Þ¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¼èÆÀ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¸Ä¡¹¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥¹¥¥ë¤òÉð´ï¤Ë¿¥¤ê¤Ê¤¹SHOWCASE¤ÇÇ¯¡¹À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢24-25 SEASON¤Ç¤ÏÁí¹ç3°Ì¡¢¤µ¤é¤ËºÇÍ¥½¨¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë25-26 SEASON¤ÏSTEEZ¤¬PRODUCER¤È¤Ê¤ê¡¢DIRECTOR¤ËKATSUYA¤ò·Þ¤¨ÂÎÀ©¤ò°ì¿·¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¡¢¸Ä¿Í¤ä¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¸Â³¦¤äÊÉ¤ò¡Ö±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖGoing Beyond¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢CHAMPIONSHIPÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡£
¥Á¡¼¥à¸ø¼°SNS¡§https://linktr.ee/valuence_infinities
¢£³ô¼°²ñ¼ÒHITOMIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º ³µÍ×
¡¦ÀßÎ©¡§2004Ç¯11·î19Æü
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO ¾®Àô ±Ñ°ì
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Âçºå»Ô¹Á¶èÊÛÅ·1ÃúÌÜ2-1 Âçºå¥Ù¥¤¥¿¥ï¡¼¥ª¥Õ¥£¥¹19F
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ïªµäÀÜ¹ü±¡»Ù±ç»ö¶È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼ÇÉ¸¯»ö¶È¡¢FC »ö¶È¡¢ÀÁµáÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹Åù
¡¦URL¡§https://hitomio.co.jp/
¢£¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
¡¦ÀßÎ©¡§2019Ç¯9·î10Æü
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÉÚÅÄ ¸÷½Ó
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³¸ÞÃúÌÜ6ÈÖ19¹æMA5
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡¢µ®¶âÂ°¡¢ÊõÀÐÅù¤ÎÇã¼è¡¦ÈÎÇä
¢¨¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÅì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¾å¾ì ¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§9270 ¡¿ https://www.valuence.inc/¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÃËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ã¡¡
¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó¼¼
TEL¡§03-4580-9983¡¡Mail¡§media@valuence.inc
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Valuence INFINITIES
https://linktr.ee/valuence_infinities
HITOMIO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º
https://hitomio.co.jp/