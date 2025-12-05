¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüËÜ¤Î¿Í»öÉô¼çºÅ¡ÛÆüËÜºÇÂçµé¡Ö£È£Ò¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ 2025-½©-¡×¤Ë½ÐÅ¸
"¶ÈÌ³¤¬¤Ê¤¤"¤«¤é"¶ÈÌ³¤òÁÏ¤ë"¤Ø¡Á¸ÛÍÑÎ¨2.7%»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¼«¼Ò¤é¤·¤¤¶ÈÌ³ÁÏ½Ð¤Î¹Í¤¨Êý¡×¡Á
¾ã³²¼Ô¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤òÃæ¿´¤Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¿ÊÆ£¶Ñ)¤Ï¡¢2025Ç¯11·î27Æü(ÌÚ)¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í»öÉô¼çºÅ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£È£Ò¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ 2025-½©-¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö"¶ÈÌ³¤¬¤Ê¤¤"¤«¤é"¶ÈÌ³¤òÁÏ¤ë"¤Ø¡Á¸ÛÍÑÎ¨2.7%»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ø¼«¼Ò¤é¤·¤¤¶ÈÌ³ÁÏ½Ð¤Î¹Í¤¨Êý¡Ù¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢´ë¶È¤È¤Ê¤ë¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤¬¡¢2026Ç¯7·î¤Ë¹µ¤¨¤¿Ë¡Äê¸ÛÍÑÎ¨2.7%¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¶ÈÌ³ÁÏ½Ð¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
RPA¡¢AI¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¤¬¾Ã¼º¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¹µ¤¨¤ëË¡Äê¸ÛÍÑÎ¨2.7%¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¸ÛÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¶ÈÌ³ÁÏ½Ð¡×¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¿·¤¿¤Ë¶ÈÌ³¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¾¼Ò»öÎã¤â¸ò¤¨²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ö±é¼Ô¤Ï¡¢»ö¶È¥µ¥Ý¡¼¥È¥°¥ë¡¼¥× ¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎºØÆ£ ²íË®¤¬Ì³¤á¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿:
¡ ¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Î¸½¾õ¤È·¹¸þ
¢ ¶ÈÌ³ÁÏ½Ð¸¡Æ¤¤ÎÉ¬Í×À¤È´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý
£ ¶ÈÌ³ÁÏ½Ð¤Î¶ñÂÎÎã
¡¡- ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¶ÈÌ³ÀÚ¤ê½Ð¤·¡×¼êË¡¤«¤é¤ÎÅ¾´¹
¡¡- ¡Ö¼«¼Ò¤é¤·¤¤¶ÈÌ³ÁÏ½Ð¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯
¡¡- °ÂÄêÅª¤Ê¶ÈÌ³ÁÏ½Ð¤ò¼Â»Ü¡¦¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¼Ò»öÎã¤Î¾Ò²ð
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹¥É¾¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹:
¡¡¡¦¡ÖÂçÊÑÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡¦¡ÖÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡×
¡¡¡¦¡Ö¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ°Íý¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡¦¡Ö¶ÈÌ³ÁÏ½Ð¤ÏÊÀ¼Ò¤Ç¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Î¤Ç»²¹Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡¦¡ÖÀÚ¤ê½Ð¤·¶ÈÌ³±¿±Ä¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤òÃÎ¤ì¤¿¡×
¡¡¡¦¡Ö¸ÛÍÑ¥â¥Ç¥ë¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡¦¡Ö¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¼ÂÁ©¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬Íý²ò¤Ç¤¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¶ÈÌ³ÁÏ½Ð¸¡Æ¤¤ÎÉ¬Í×À¤È´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¡×¡Ö¶ÈÌ³ÁÏ½Ð¤Î¶ñÂÎÎã¡×¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Ï¡¢¾ã³²¼ÔºÎÍÑ»Ù±ç¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ20Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢5,000¿Í°Ê¾å¤Î½¢¿¦¡¦Å¾¿¦»Ù±ç¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÎÍÑ¤«¤éÄêÃå¤Þ¤Ç¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º »ö¶È¥µ¥Ý¡¼¥È¥°¥ë¡¼¥× ¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
ºØÆ£ ²íË®(¤µ¤¤¤È¤¦ ¤Þ¤µ¤¯¤Ë)
¾¦¼Ò¤ÇË¡¿Í¸þ¤±¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó±Ä¶È¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥ºÆþ¼Ò¡£ºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢2016Ç¯¤è¤ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ300¼Ò°Ê¾å¤ÎË¡¿Í¸þ¤±¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¡£¸½ºß¤â·¼ÌØ¸¦½¤¤Î¤Û¤«¡¢ºÎÍÑ½àÈ÷ÃÊ³¬¤«¤é¸ÛÍÑ¸å¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¡£
¢§ºØÆ£²íË®¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¤â¤Ã¤È¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¨¡¨¡¾ã¤¬¤¤¼Ô¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤ò¼´¤ËÉÁ¤¯¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÌ¤Íè
https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories/50032
³§ÍÍ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¤ªÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÊÀ¼Ò¼çºÅ¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤â¿ï»þ³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¼çºÅ¡¡¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¡¦ºÎÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¥Ú¡¼¥¸¡¡https://info.atgp.jp/employer/seminar/
¢ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ä
¾ã³²¼ÔÀìÌç¤Î¿Íºà¾Ò²ð²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢2003Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¥µ¥¤¥È¡×¡Ö½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È¡×¡Ö½¢Ï«º¤Æñ¤Ê¾ã³²¼Ô¤Ë¤è¤ëÇÀ¶ÈÀ¸»º»ö¶È¡×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½¢¿¦¤äÅ¾¿¦¤ò¼Â¸½¤·¤¿¾ã³²¼Ô¤Î¿ô¤Ï5,000¿Í°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¡£¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤äÅö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¸¦µæ¡¦È¯¿®¤¹¤ë¡Ö¾ã¤¬¤¤¼ÔÁí¹ç¸¦µæ½ê¡×¡¢Åö»ö¼Ô¤¬È¯¿®¤¹¤ë¾ã³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMedia116¡×¤Ç¤â¾ðÊó¤ò¿ï»þÇÛ¿®Ãæ¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§¢©100-0011 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä® 2-1-1 ÈÓÌî¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 9 ³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿ÊÆ£¡¡¶Ñ¡¡¡¡
ÀßÎ©Æü ¡§2003Ç¯ 4·î
URL¡§http://www.generalpartners.co.jp/ ¡¡
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§¾ã³²¼ÔÀìÌç¤Î¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¡¢µá¿Í¾ðÊó»ö¶È¡¢¶µ°é¡¦¸¦½¤»ö¶È¡¢ÇÀ¶ÈÀ¸»º»ö¶È¡¢Ä´ºº¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¡¤Ê¤É
¡ötalentbook¤Ë¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤äÁÏ¶ÈÈëÏÃ¡¢¼Ò°÷¤Î»Å»ö¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤É¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤ò¹¹¿·Ãæ¡ª
https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡¡Ã´Åö¡§¹Êó¼¼ ¸ÍÅÄ
¢©100-0011 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä® 2-1-1 ÈÓÌî¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 9 ³¬ ¡¡
¡ÚMail¡Ûmedia-pr@generalpartners.co.jp
¡ÚTEL¡Û080-3004-6108¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00-17:00¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÊóÆ»µ¡´Ø¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¸þ¤±¡¡²ñ¼Ò¾Ò²ð»ñÎÁ
https://info.atgp.jp/media-pr?utm_source=pr&utm_medium=prmed
