¡ØÅ´·ý8¡ÙÂè8ÃÆÄÉ²Ã¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥¢¥ê¥º¡×¤È¿·¥¹¥Æー¥¸¡ÖBAOBAB HORIZON¡×¤¬°ìÈÌ¥¢¥¯¥»¥¹³«»Ï¡ªÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅÃæ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡ØÅ´·ý8¡ÙÂè8ÃÆÄÉ²Ã¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
¡Ö¥ß¥¢¥ê¥º¡×¤ª¤è¤Ó¡¢¿·¥¹¥Æー¥¸¡ÖBAOBAB HORIZON¡×¤Î°ìÈÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤òËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥¢¥ê¥º¡×°ìÈÌ¥¢¥¯¥»¥¹³«»Ï¡ª
Âè8ÃÆÄÉ²Ã¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥¢¥ê¥º¡×¤Ï¡¢ËÜÆü¤è¤ê³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥¢¥ê¥º¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¡ÖÅ´·ý¡×¥·¥êー¥º½é¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë½Ð¿È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£
¥ß¥¢¥ê¥º¤Ï¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤ÎÅÁ¾µ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÈÇò¶ä¤ÎÆ®¿ÀÍÍ¡É¤ÎÎÏ¤ò½É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÈÆ®¿À¤Î»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÅÁÅýÉð½Ñ¤È¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¹¶·â¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ®¿À¤ÎÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Êµ»¤ò¶î»È¤·¤ÆÁê¼ê¤òËÝÏ®¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£
¶áµ÷Î¥Àï¤Ç¤ÎÏ¢Â³¹¶·â¤ä¡¢¥Òー¥È¾õÂÖ¤Ç¤Î¶¯ÎÏ¤Êµ»¤ò»È¤¤¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡ª¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¥È¥ì¥¤¥éー¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾ÜºÙ¤â¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡Ö¥ß¥¢¥ê¥º¡× ¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¥È¥ì¥¤¥éー
https://youtu.be/LClDkp2inug
¡¦¡Ö¥ß¥¢¥ê¥º¡× Dev Talk - Round 1: ¥³¥ó¥»¥×¥È¡õ¥Ç¥¶¥¤¥ó
https://youtu.be/OPr1K_sl2Hs
¡¦¡Ö¥ß¥¢¥ê¥º¡× Dev Talk - Round 2: ¥Ð¥È¥ë¡õ¥¹¥Æー¥¸
https://youtu.be/cwWT9dBegoM
¡¦¡Ö¥ß¥¢¥ê¥º¡× ¥¹¥¿ー¥¿ー¥¬¥¤¥É
https://www.youtube.com/watch?v=6BE5BKRAHQk
¡¦¡Ö¥ß¥¢¥ê¥º¡× ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾ÜºÙ
https://tk8.tekken-official.jp/character/index.php?chara=miary_zo
¡¦¡Ö¥ß¥¢¥ê¥º¡×¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¥È¥ì¥¤¥éー¸ø³«¡ª´°Á´¿·µ¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥ß¥¢¥ê¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë
https://www.tekken-official.jp/tekken_news/?p=1699
¢¨¡Ö¥ß¥¢¥ê¥º¡×¤Î¼èÆÀ¤Ë¤Ï¡Ö¥·ー¥º¥ó2¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡õ¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥¹¡×¡¢¡Ö¥·ー¥º¥ó2¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ñ¥¹¡×¡¢¡ÖÃ±ÂÎDLC¡×¤¤¤º¤ì¤«¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£¿·¥¹¥Æー¥¸¡ÖBAOBAB HORIZON¡×
Âè8ÃÆÄÉ²Ã¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥¢¥ê¥º¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¿·¥¹¥Æー¥¸¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ØÅ´·ý8¡Ù³«È¯¥Áー¥à¤¬¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤Ë¸½ÃÏ¼èºà¤·¡¢¥Ð¥ª¥Ð¥Ö¤ÎÌÚ¤äÅÄ±àÉ÷·Ê¤Ê¤É¤òºÆ¸½¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¤à¤ÈÃë¤«¤éÍ¼Êý¤ËÁ«°Ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»þ´ÖÂÓ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ï¥ª¥¥Ä¥Í¥¶¥ë¤ä¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Ê¤É¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ëÆ°Êª¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Ï¥¹¥Æー¥¸Æâ¤Î¤É¤³¤«¤Ë¿È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡ÖBAOBAB HORIZON¡×¤Î¼èÆÀ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥·ー¥º¥ó2¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡õ¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥¹¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÃ±ÂÎDLC¡×¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥ß¥¢¥ê¥º¡×ÇÛ¿®µÇ°¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æÇÛÉÛÃæ¡ª
¡Ö¥ß¥¢¥ê¥º¡×¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ ¡ÖÅ´·ý¡×¥·¥êー¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖTEKKEN OFFICIAL¡×¤Ç¤Ï¡¢
4¤Ä¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦¥ß¥¢¥ê¥º¤ÎÊÉ»æÇÛÉÛ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.tekken-official.jp/tekken_news/?p=1842
¢£¡Ö¥ß¥¢¥ê¥º¡×ÇÛ¿®µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ¡ª
¡Ö¥ß¥¢¥ê¥º¡×ÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ÖÅ´·ý¡×¥·¥êー¥º¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡ª»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢¥ß¥¢¥ê¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¡Ö¥ß¥¢¥ê¥º¡×ÇÛ¿®µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡Û
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)～12·î14Æü(Æü)23:59
¢£»²²ÃÊýË¡¡§
£±.¡Ø¡Ú¸ø¼°¡ÛÅ´·ý8 ¡÷Å´·ý¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È (@TEKKEN_Project)¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー
£².¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥ß¥¢¥ê¥º¤Î¤³¤³¤¬¹¥¤¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¡ª
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ
¥ß¥¢¥ê¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡ÊXL¥µ¥¤¥º¡Ë¡¡20Ì¾ÍÍ
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸
https://tk8.tekken-official.jp/news/251205.php
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥óµ¬Ìó¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾ÞÉÊ¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÅ´·ý8¡Ù¤È¤Ï
6,100ËüËÜ°Ê¾å¤ÎÀ¤³¦Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤ò¸Ø¤ë3DÂÐÀï³ÊÆ®¥²ー¥à¡ÖÅ´·ý¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸Ä¡¹¤ÎÆÃÀ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Òー¥È¡×¤ä¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥ï¥ó¥Ü¥¿¥ó¤Ç½Ð¤»¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¿·Í×ÁÇ¤òÆ³Æþ¡£µ¤·Ú¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÂÐÀï¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤Ï¹âÀººÙ²½¤·¡¢ÌöÆ°¤¹¤ë¶ÚÆù¤Þ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿40Ì¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡¢
ÇË²õ¥®¥ß¥Ã¥¯ËþºÜ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
»°Åç°ìÈ¬¤ÈÉ÷´Ö ¿Î¤Î¿Æ»ÒÂÐ·è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¡¢Á´¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥É¥¹¥Èー¥êー¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤òºîÀ®¤·¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÀï¤¦¿·¥âー¥É¡Ö¥¢ー¥±ー¥É¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤â¸«¤É¤³¤í¡£
e¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤·¤¿Á°ºî¤ËÂ³¤¡¢¡ØÅ´·ý8¡Ù¤Ç¤âÆ±¥·ー¥ó¤ÎÈ¯Å¸¤È¹ñÆâ³°¤Î¥æー¥¶ー¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤òÁÀ¤¦¡£
À½ÉÊ¾ðÊó[É½: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1972_1_a1a5e69eae33f171ef423db666fead4b.jpg?v=202512051257 ]
¢¨°ìÉôÍÎÁ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢Steam¥æー¥¶ー¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³´Ä¶¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀÜÂ³¤Ë´Ø¤ï¤ëÄÌ¿®Èñ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£È¯É½¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÈPlayStation¡É¤ª¤è¤Ó¡ÈPS5¡É¡ÈPS4¡É¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
(C)2025 Valve Corporation. SteamµÚ¤ÓSteam¥í¥´¤Ï¡¢ÊÆ¹ñµÚ¤Ó¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÎValve Corporation¤Î¾¦É¸µÚ¤Ó¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨YouTube¤ÏGoogle LLC¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£