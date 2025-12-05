¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À©ºî¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»Ô¾ì¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤È3D¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë27²¯5000ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À©ºî¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»Ô¾ì¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ÊÅ¸¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î°µÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Äー¥ë¤Î¿Ê²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢²ÃÂ®Åª¤ÊÊÑ³×´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¶È³¦Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2021Ç¯¤Ë16²¯7,880ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2027Ç¯¤Ë¤Ï27²¯5,340ËüÊÆ¥É¥ë¤ËµÞÁý¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¤«¤é2027Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ï8.9%¤È¤¤¤¦¹â¤¤Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤¬¼«Æ°²½¡¢3D¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Äー¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤ÎÀ©ºî´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÈµÞÂ®¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É³Æ¼Ò¤¬¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤ÎÃ»½Ì¡¢ÀºÅÙ¸þ¾å¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸»º¥×¥í¥»¥¹¤ÎÆ³Æþ¤ò¶¥¤¦Ãæ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À©ºî¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ï¸½Âå¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤¬¼ûÍ×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë
À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥áー¥«ー¡¢¤½¤·¤ÆÁ¡°Ý¥áー¥«ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥É¤Ç¼êºî¶È¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ 3D CADÀß·×¡¢¥Ñ¥¿ー¥ó¥á¥¤¥¥ó¥°¤Î¼«Æ°²½¡¢À¸ÃÏ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅý¹ç¤·¤¿¥Äー¥ë¤Ï¡¢À½ÉÊ³«È¯¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÃ»½Ì¤È»îºî¥³¥¹¥È¤ÎºÇ¾®²½¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤¬¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¤ª¤è¤ÓÊ¬»¶·¿¹½Â¤¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥ê¥âー¥È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¼ûÍ×¤âµÞÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥ÉÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥Ñ¥¿ー¥ó¥áー¥«ー¡¢¤½¤·¤Æ¥áー¥«ー¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÏ¢·È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁèÀïÎ¬¤òÊÑ³×¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3D¤ª¤è¤Ó¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ÎÂæÆ¬¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¸£°ú
ºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÀ®Ä¹Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢3D¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÏÊªÍýÅª¤Ê¥µ¥ó¥×¥ë¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¤Ë¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡¢¥É¥ìー¥×À¡¢¼Á´¶¡¢Æ°¤¤ò»ë³Ð²½¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ºàÎÁ¤ÎÌµÂÌ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢»Ô¾ìÅêÆþ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥çー¥ëー¥à¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Äー¥ë¤ÎÈôÌöÅª¤Ê¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¡¢¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¼«Æ°À¸À®¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÊÁÇºàÁªÄê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¸úÎ¨Åª¤ÊÀ¸»º¤¬Æ³Æþ¤òÂ¥¿Ê
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬À¤³¦Åª¤Ë½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÁÇºà¤Î»ÈÍÑ¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢Æó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Çー¥¿Ê¬ÀÏµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿À¸»º´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¹â¤¤À½Â¤¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÇÑ´þÊª¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢´Ä¶´ð½à¤Ø¤Î½àµò¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
