¡ÚºÇ¿·¡ÛTikTok Shop ÆüËÜ»Ô¾ì 2025Ç¯11·î¥ì¥Ýー¥È¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¯¥È¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹CEO¡§À¾¹¾È¥»Ê¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§6058¡¢°Ê²¼¥Ù¥¯¥È¥ë¡Ë»±²¼¤ÇTikTok¥³¥Þー¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ Í¦µ¤¡¢°Ê²¼¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖFastMoss¡Ê¥Õ¥¡¥¹¥È¥â¥¹¡Ë¡×¤òÍÑ¤¤¤¿2025Ç¯10·î¤ÎºÇ¿·»Ô¾ìÆ°¸þ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØFastMoss¡Ù¤ÏÃæ¹ñ¤ÎËÌµþÍ³Úº£Å·²Êµ»Í¸Â¸ø»Ê¤¬Äó¶¡¤¹¤ëTikTok Shop ¥³¥Þー¥¹Ê¬ÀÏ¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï2025Ç¯7·î16Æü¤ËÆüËÜ½é¤ÎÀµµ¬ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñー¥È¥Êー¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»ÏÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î¤ÎTikTok Shop ºÇ¿·¤ÎÈÎÇäÆ°¸þ¡¢¾¦ÉÊ¥È¥ì¥ó¥ÉÅù¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»²¹Í¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
TikTok Shop ÆüËÜ»Ô¾ì2025Ç¯11·îºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È
¢£ ÆüËÜ»Ô¾ì ÈÎÇäSummary
<¢¨½ÐÅµ¡§ FastMoss ¥«¥Æ¥´¥êー¥Þー¥±¥Ã¥È¥Çー¥¿¡Ê25Ç¯11·î¡Ë >
Åö·î¡Ê11·î¡Ë / Á°·î ¥Çー¥¿Èæ³Ó
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/163027/table/16_1_492124e212c44f766750de4537ab02da.jpg?v=202512051257 ]
¡ÖÆüËÜ»Ô¾ì 25Ç¯11·î ·î´ÖGMV¿ä·×ÃÍ¡§Ìó36.5²¯±ß¡ÊÁ°·î¡§Ìó22.1²¯±ß¡Ë¡×
TikTok ShopÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¿ä·×GMV¤Ï¡¢25Ç¯7·î°Ê¹ß¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 7·î ¡§Ìó4²¯±ß
- 8·î ¡§Ìó12²¯±ß¡ÊÁ°·îÈæÀ®Ä¹Î¨ +201%¡Ë
- 9·î ¡§Ìó20.7²¯±ß¡ÊÁ°·îÈæÀ®Ä¹Î¨ +73%¡Ë
- 10·î ¡§Ìó22.1²¯±ß¡ÊÁ°·îÈæÀ®Ä¹Î¨ +6.8%¡Ë
- 11·î ¡§Ìó36.4²¯±ß¡ÊÁ°·îÈæÀ®Ä¹Î¨ +68.4%¡Ë
¡¡10·î¤ÏÀ®Ä¹Î¨¤¬°ì»þÅª¤ËÆß²½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢11·î¤Ë¤ÏÂçÉý¤Ë²óÉü¤·¡¢ºÆ¤Ó¶¯¤¤À®Ä¹´ðÄ´¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¿ô¤ÎµÞÁý¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¥»ー¥ë¤Ê¤É¤ÎÂç·¿ÈÎÂ¥»Üºö¤¬¡¢À®Ä¹Î¨¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤¿Í×°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿¶ÑÈÎÇäÃ±²Á¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£7·î～10·î¤Ï³µ¤Í2,000±ßÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢10·î¤Î2,123±ß¤«¤é11·î¤Ï2,570±ß¤Ø¤È447±ßÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤â11·î¤Î½ÅÍ×¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆüËÜ»Ô¾ì ¾¦ÉÊ²Á³ÊÂÓÊÌÊ¬ÉÛ¡Ê1SKUÃ±°Ì¤ÎÈÎÇäÃ±²Á¤ÎÊ¬ÉÛ¡Ë
<¢¨¥°¥é¥Õ¡Êº¸¡Ë¡§Á°·î¡¡¡¿¡¡¥°¥é¥Õ¡Ê±¦¡Ë¡§Åö·î¡Ê11·î¡Ë¡×¡¡¢¨½ÐÅµ¡§ FastMoss ¥«¥Æ¥´¥êー¥Þー¥±¥Ã¥È¥Çー¥¿¡Ê25Ç¯11·î¡Ë>
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/163027/table/16_2_a15e2f20814603914e172cb970d32ee9.jpg?v=202512051257 ]
¡¡Åö·î¡Ê11·î¡Ë¤ÈÁ°·î¡Ê10·î¡Ë¤òÈÎÇä²Á³ÊÂÓÊÌ¤ËÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢0～1,500±ß¤ÎÄã～Ãæ²Á³ÊÂÓ¤ÏÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬¤ï¤º¤«¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢1,500±ß°Ê¾å¤ÎÃæ²Á³ÊÂÓ～¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¾¦ÉÊ¤¬Âç¤¤¯¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢
¡¦2,000～3,000±ßÂÓ¡§15.4Ëü¸Ä ¢ª 26.8Ëü¸Ä¡Ê+11.4Ëü¸Ä¡Ë
¡¦3,000～4,000±ßÂÓ¡§7.4Ëü¸Ä ¢ª 13.8Ëü¸Ä¡Ê+6.4Ëü¸Ä¡Ë
¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤Î²Á³ÊÂÓ¤âÂçÉý¤Ë¿ôÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î¤ÏÃæ²Á³ÊÂÓ°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤¬»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸£°ú¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÈÎÇä¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ ÈÎÇä¿ôÎÌ TOP5
<¢¨½ÐÅµ¡§ FastMoss ¥«¥Æ¥´¥êー¥Þー¥±¥Ã¥È¥Çー¥¿¡Ê25Ç¯11·î¡Ë >
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/163027/table/16_3_b30c720cbbd847353ea0f266953f1fad.jpg?v=202512051257 ]
¡¡11·î¤Î¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¡¢Á°·î¤ËÂ³¤¡ÖÈþÍÆ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥±¥¢¡×¤¬ºÇ¤âÂç¤¤Ê¥·¥§¥¢¤ò°Ý»ý¤·¡¢°ú¤Â³¤·øÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿©ÉÊ¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Ï4°Ì¤«¤é2°Ì¤ØÂçÉý¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹¥Ä´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥±ー¥¤ä¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ê¤É¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡¦²Û»ÒÎà¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤ªÊÆ¡Ê¿·ÊÆ¡Ë¡×¡Ö¾¾²°¸ø¼° µÍ¤á¹ç¤ï¤»Ê¡ÂÞ¡×¡Ö³¤Á¯¥®¥Õ¥È¡Ê¤Ä¤Ö³¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¿·¤¿¤Ê¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢¥«¥Æ¥´¥êÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢5°Ì¤«¤é4°Ì¤Ø¾å¾º¤·¤¿¡Ö¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤âÁ°·îÈæ +70.7%¤È¹â¤¤À®Ä¹Î¨¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ö¿©ÉÊ¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¸²Ãø¤Ê¿¤Ó¤ò¸«¤»¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÈÎÇäÎ®Æþ·ÐÏ©
<¢¨½ÐÅµ¡§ FastMoss ¥«¥Æ¥´¥êー¥Þー¥±¥Ã¥È¥Çー¥¿¡Ê25Ç¯11·î¡Ë >
Åö·î¡Ê11·î¡Ë/ Á°·î ¥Çー¥¿Èæ³Ó
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/163027/table/16_4_7d9ac8d9ecdc23da31d2bfcee1076409.jpg?v=202512051257 ]
¢¨ÊäÂ¡§³°Éô¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥·¥çー¥±ー¥¹·ÐÍ³¤ÎÈÎÇä¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ¥«ー¥É¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/163027/table/16_5_21989d3c93d3d2615e5ea9eb2fa9a828.jpg?v=202512051257 ]
¡¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤È¥«¥´ÉÕ¤¥·¥çー¥È¥Ó¥Ç¥ª¤Î2»ØÉ¸¤ÇÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢7·î～10·î¤ËÂ³¤¡¢ÈÎÇä¤Î¼çÎ®¤Ï°ú¤Â³¤¥Ó¥Ç¥ª·ÐÍ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢11·î¤ÎÁ°·îÈæÀ®Ä¹Î¨¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·ÐÍ³¤ÎÈÎÇä¤Ï 25%Áý ¤ÈÂç¤¤¯¿Ä¹¤·¡¢¥Ó¥Ç¥ª·ÐÍ³¤Î 7.9%Áý ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¼Â»ÜÉÑÅÙ¤¬°ÊÁ°¤è¤êÁý²Ã¤·¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬Çä¾åÀ®Ä¹¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖÇä¤ì¶Ú¾¦ÉÊ¡¿Å¹ÊÞ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10
<¢¨½ÐÅµ¡§ FastMoss ÈÎÇä¿ô¥é¥ó¥¥ó¥° / ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê25Ç¯11·î¡Ë >
¡¡10·î¤ËÂ³¤¡¢11·î¤Î1°Ì¤Ï¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡ÊÅ¹ÊÞ¡§Cashio¡Ë¡×¤Ç¡¢¿ä·×ÈÎÇä¿ô¤ÏÌó1.2Ëü¸Ä¤Ç¤·¤¿¡£2°Ì¡¦3°Ì¤Ë¤Ï¿©ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤é¡Ö¤ªÊÆ¡ÊÅ¹ÊÞ¡§¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÀ¸Á¯´Û¡Ë¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Å¹ÊÞ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÆ±»þÀÜÂ³¿ô¤¬1Ëü¿Í¶á¤¯¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬ÈÎÇä³ÈÂç¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4°Ì¤Ë¤Ï¡Ö¥¿ー¥á¥ê¥Ã¥¯Àö´éÀÐ¸´¡ÊÅ¹ÊÞ¡§Daisy Jp¡Ë¡×¡¢5°Ì¤Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óC¥µ¥×¥ê¡ÊÅ¹ÊÞ¡§ELLISS-¥¨¥ë¥ê¥¹-¡Ë¡×¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çä¤ì¶Ú¾å°Ì¤Ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¿þÌî¤¬¹¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÃû¸õ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ FastMoss¤ÏTikTok Shop¤ÎÂè»°¼ÔÊ¬ÀÏ¥Äー¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢TikTok Shop¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¼°¥Çー¥¿¤È¤Ï°ìÉô¿ôÃÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¥Äー¥ë¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï¤½¤Î´°Á´À¤äÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´ÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ TikTok ¥³¥Þー¥¹Ê¬ÀÏ¥Äー¥ë ¡ÈFastMoss¡É ¤È¤Ï?
¡¡TikTok ShopÆâ¤Ç¡Ö²¿¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©Ã¯¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¤É¤¦Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡× ¤¬½Ö»þ¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£À¤³¦14¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤·¡¢Îß·×Æ³Æþ¥æー¥¶¤Ï200Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤ËÃæ¹ñ´ë¶È¡Ê±Û¶EC»ö¶È¼Ô¡Ë¤ä¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÏ°è¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢Çä¾å³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬ºöÄê¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊTikTok ShopÆâ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥Çー¥¿»ØÉ¸¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ FastMoss ¥Äー¥ëÆ³Æþ¥×¥é¥ó¤ª¤è¤Ó²Á³Ê
https://www.fastmoss.com/ja/pricing
Basic¡§5,600±ß¡¿·î ~ / Pro¡§7,200±ß¡¿·î ~ ¡¿ Ultimate¡§10,000±ß¡¿·î ~¡¡
¢¨2025Ç¯11·î5Æü»þÅÀ¤ÎÇ¯´Ö·ÀÌó»þ¤Ë¤ª¤±¤ë·î³ÛÃ±²Á
# FastMoss ¹ØÆþÆÃÅµ¡ÊÊÀ¼Ò·ÐÍ³¤Î¤ª¿½¹þ¤Ë¤Æ¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥È¸ø³«³ä°ú²Á³Ê¤è¤ê¹¹¤Ë10¡ó¥ª¥Õ¤ÇÄó¶¡Ãæ¡£
¡¦FastMossÆüËÜ¸ìÍøÍÑ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯ ÌµÎÁ¿ÊÄè
# FastMoss ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÆÃÅµ
¡¦PROÈÇ¤Î¡Ö7Æü´ÖÌµÎÁÍøÍÑÆÃÅµ¡×¤ÎÄó¶¡¡ÊÄÌ¾ï»îÍÑ¤ÏBasicÈÇ¡Ë
https://www.fastmoss.com/dashboard?refCode=LC0801
¢¨¾åµURL¤è¤ê¥µ¥¤¥È¾åÉô¥á¥Ë¥åー¤Î¡ÖÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë³«»Ï¡×¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó²¼¤µ¤¤¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÏ¢·ÈÉÔÍ×¤Î¤Þ¤Þ»îÍÑ²ÄÇ½¡£
