¡ÚLENDEX¡Û¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

¤³¤ÎÅÙ¡¢Í»»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡ÊLENDEX¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLENDEX¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÂ¼ ÃÒ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò2025Ç¯12·î4Æü¤Ë³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
LENDEX_¥íー¥ó¥Õ¥¡¥ó¥É1722¹æ
LENDEX_ÉÔÆ°»ºÃ´ÊÝÉÕ¤¥íー¥ó¥Õ¥¡¥ó¥É1723¹æ
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ
ÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÅê»ñ¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Åê»ñ¶â³Û¤Î¹ç·×³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆAmazon¥®¥Õ¥È·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú ÂÐ ¾Ý ¥Õ¥¡¥ó¥É ¡Û
¡¡¥íー¥ó¥Õ¥¡¥ó¥É1722¹æ¡¡https://lendex.jp/main/fund_detail/1888/
¡¡ÉÔÆ°»ºÃ´ÊÝÉÕ¤¥íー¥ó¥Õ¥¡¥ó¥É1723¹æ¡¡https://lendex.jp/main/fund_detail/1889/
¡Ú ÂÐ ¾Ý ¶â ³Û ¡Û
¡¡1,000,000±ß～4,000,000±ß°Ê²¼¡§Amazon¥®¥Õ¥È·ô10,000±ß
¡¡4,000,001±ß～8,000,000±ß°Ê²¼¡§Amazon¥®¥Õ¥È·ô20,000±ß
¡¡8,000,001±ß～10,000,000±ß°Ê²¼¡§Amazon¥®¥Õ¥È·ô50,000±ß
¡¡10,000,001±ß°Ê¾å¡§Amazon¥®¥Õ¥È·ô100,000±ß
¡Ú Ãí °Õ »ö ¹à ¡Û
¢¨ÂÐ¾Ý¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅê»ñ¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¾ì¹ç¡ÊÉÔÀ®Î©´Þ¤à¡Ë¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Î»þ´ü¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿Åê»ñ¿½ÀÁ³Û¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅê»ñ¹ç·×³Û¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨´ü´ÖÃæ¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅê»ñ¿½¹þ¶â³Û¤ÎÁí³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨´û¤Ë¾åµ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÅê»ñÄº¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon¥®¥Õ¥È·ô¤Ï¡¢2026Ç¯2·î²¼½Ü¤Ë¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊÍ½Äê¤Î°ÙÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¨¥®¥Õ¥È·ô¤ÏÅê»ñ»þÅÀ¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢Amazon¤è¤êÄ¾ÀÜÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥É¥á¥¤¥óÀßÄê¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¥áー¥ë¤Ç¤Î¤ß¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@lendex.jp
Åê»ñ¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Ãí°Õ
¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://lendex.jp/)¤Î²¼Éô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅê»ñ¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Ãí°Õ¡×¤Ï¡¢Åö¼ÒµÚ¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒLENDEXLOAN¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÍ»»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë·¸¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÆÃ¤Ë¤´Î±°Õ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤½ÅÍ×¤Ê»ö¹à¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÅê»ñ¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Ãí°Õ¡×¤ÎÆâÍÆ¤ò»öÁ°¤Ë¤´Íý²ò¤Î¾å¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¼è°ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖÅê»ñ¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Ãí°Õ¡×¤Î»ö¹à¤ÏÅö¼Ò¤¬°·¤¦Æ¿Ì¾ÁÈ¹ç·ÀÌó¤ËÈ¼¤¦Åµ·¿Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯Åù¤ò´Ê·é¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö³º½ñÌÌ¤Ï¡¢·ÀÌóÄù·ëÁ°¤Ë¸òÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢½½Ê¬¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Í»»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹(LENDEX)
LENDEX_¥í¥´
¤³¤ì¤«¤éÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Í»»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Êhttps://lendex.jp/¡Ë¤Ç¤¹¡£
Í»»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤Ï¡¢Í»»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¼Ô¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤Ë»ñ¶â¤ÎÊç½¸¤ò¹Ô¤¤¡¢½¸¤á¤¿½Ð»ñ¶â¤ò´ë¶È¤ËÂß¤·ÉÕ¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Ê£¿ô¤ÎÅê»ñ²ÈÍÍ¤«¤é¾®¸ý¤Ç»ñ¶â¤ò½¸¤áÂç¸ý»ñ¶â¤ËÂå¤¨¤ÆÍ»»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂßÉÕ¶âÍø¤òÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤ËÊ¬ÇÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶Ï¤«¤Ê¶â³Û¤«¤éÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï2Ëü±ß¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅê»ñ°Æ·ï¤ÏÇ¯´Ö´üÂÔÍø²ó¤ê6～10¡ó¡ÊÀÇ°úÁ°¡Ë¤ÇËè·îÄê´üÅª¤ÊÊ¬ÇÛ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Í»»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶È³¦¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¿å½à¤Ç¤¢¤ëÇ¯Íø4～5¡ó¤ò¾å²ó¤ëÍø²ó¤ê¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤ÎÊý¤ËÂç¤¤ÊÍø±×¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¾¯³Û¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ëÍ»»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
