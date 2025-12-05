¡ÖMURA¡×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥³¥Þー¥¹PRÅê¹Æ¤ò¡È¹ØÆþÂÎ¸³¡É¤Ø¤Ä¤Ê¤°¿·¤¿¤ÊUGC·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄó¶¡
³ô¼°²ñ¼ÒSHINSEKAI Technologies¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç¼Ò Éð¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¸ø¼°¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーµ¯ÅÀ¤Î¹ØÇã¡¦UGC¤òÅý¹ç¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥½ー¥·¥ã¥ë¥³¥Þー¥¹ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ÎÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒGold Star¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÀ¸Ìî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Õú ß×¿¢¡¢°Ê²¼¡§Gold Star¡Ë ¤È ZÀ¤Âå¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡Ö¤ª¤µ¤¡×¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¡Ö3D¥Õ¥ëー¥Ä¥¢¥¤¥¹ ¥³¥é¥Ü¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤ò2025Ç¯12·î1Æü(·î)¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖPRÅê¹Æ ¢ª ¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¹ØÆþ ¢ª ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Åê¹Æ ¢ª UGC½Û´Ä¡×¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤Î¹ØÆþÂÎ¸³¤òÀß·×¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÐÊý¤Ë²ÁÃÍ¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ëÃæÄ¹´üÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
PRÅê¹Æ¤Î¡È°ì²áÀ¡É¤òÄ¶¤¨¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¡Ö¸ÜµÒÂÎ¸³¡×¤Ø³ÈÄ¥
½¾Íè¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢Åê¹ÆÄ¾¸å¤¬¥Ôー¥¯¤È¤Ê¤ëÃ±È¯·¿¤Ç¤¢¤ê¡¢
- Ç§ÃÎ¤Ï¿¤Ó¤ë¤¬¹ØÇã¤Î²ó¼ýÎ¨¤¬Äã¤¤
- UGC¤Ï³È»¶Åª¤ÇÂÎ·Ï²½¤µ¤ì¤Ê¤¤
- ¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤ë
¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢
- PRÅê¹Æ¡ÊÇ®ÎÌ¤ÎºÇÂç²½¡Ë
- ¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ê°Õ¸þ¤ò¡Ö¹ØÆþ¡×¤ËÅ¾´¹¡Ë
- ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£UGC¡ÊÇ®ÎÌ¤ò¡È»ñ»º²½¡É¤·½Û´Ä¡Ë
¤È¤¤¤¦3ÁØ¹½Â¤¤òÅý¹ç¤·¡¢°ì²áÀ¤Î»Üºö¤«¤é»ýÂ³Åª¤Ê¹ØÇã¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥³¥é¥Ü¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Gold Star¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö3D¥Õ¥ëー¥Ä¥¢¥¤¥¹¡×È¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïーÌó300Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¸Ø¤ëZÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡Ö¤ª¤µ¤¡× ¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥³¥é¥Ü¥»¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
3D¥Õ¥ëー¥Ä¥¢¥¤¥¹ ¤ª¤µ¤¥³¥é¥Ü¥»¥Ã¥È¡Ê¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ë
¡¦3D¥Õ¥ëー¥Ä¥¢¥¤¥¹Á´5¼ïÎà ³Æ2¸Ä ·×10¸Ä¥»¥Ã¥È
¡Ê¥¤¥Á¥´¡¿¥ì¥â¥ó¡¿¥Þ¥ó¥´ー¡¿¥â¥â¡¿¥Ö¥É¥¦¡Ë
¡¦¤ª¤µ¤»á À¸¼Ì¿¿5Ëç¥»¥Ã¥ÈÆ±º
ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§¥½¥¦¥ë¥È¥ì¥ó¥º¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥×¥é¥¤¥¹¡Ë
¾¦ÉÊURL¡§https://seoul-trends.com/products/mg51189010018osaki
¡Ö¿ä¤·¡ß¾¦ÉÊ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿ä¤·¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡ßÂÎ¸³¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢UGC¡¦ºÆ¹ØÇã¡¦¥Õ¥¡¥ó²½¤¬Ï¢º¿¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»Üºö¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ
¡È¹ØÆþ¼Ô¤À¤±¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ëUGC¶õ´Ö¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Æ³Àþ
£±.PRÅê¹Æ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤
¤ª¤µ¤¼«¿È¤Ë¤è¤ëPRÅê¹Æ¤ÇºÇ½é¤ÎÇ®ÎÌ¤ò·ÁÀ®¡£
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦¡È¹ÔÆ°¤ÎÌÜÅª¡É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶½Ì£¤«¤é¹ØÆþ¤Ø¤ÎÅ¾´¹Î¨¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
£².¹ØÆþ¼Ô¤Î¤ß¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÇÂÎ¸³¤ò¶¦Í
¾¦ÉÊ¹ØÆþ¼Ô¤Ï¡¢MURA¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÀìÍÑ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¼ÂÊª¤Î¼Ì¿¿¡¦´¶ÁÛ¤òÅê¹Æ¡£
¥ê¥¢¥ë¤ÊUGC¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿·¤·¤¤¹ØÇã°ÕÍß¤ä°Â¿´´¶¤òÂ¾¤Î¥æー¥¶ー¤ØÇÈµÚ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
£³.¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»ñ»º²ÁÃÍ
Åê¹Æ¤Ï¾¦ÉÊÍý²ò¡¦ÓÏ¹¥¡¦ÂÎ¸³µÏ¿¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¡£
¼¡´ü»Üºö¤Î¥Ò¥ó¥È¡¢CRM¡¢¥ê¥Ôー¥È»Üºö¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Ï¢Æ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡Ö3D¥Õ¥ëー¥Ä¥¢¥¤¥¹ ¤ª¤µ¤¥³¥é¥Ü¥»¥Ã¥È¡×¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Gold Star¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÀìÍÑ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¼Ì¿¿ÉÕ¤¡ÈÇã¤Ã¤¿Êó¹ð¡É¤òÅê¹Æ¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª10Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖGold Star¼Ò ¥»¥ì¥¯¥È¹ë²Ú¥¢¥¤¥¹µÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025/12/1～2026/1/19 23:59
ÅöÁªÈ¯É½¡§2026/1/23
¢§Gold Star¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£URL
https://mura.club/invite?code=BCU9rNlCAV
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¡ÈÅê¹Æ¤Î½Ö´Ö¡É¤ËÊÄ¤¸¤º¡¢¹ØÆþ¡¦¶¦Í¡¦ºÆ¹ØÇã¤Ø³ÈÄ¥¤µ¤»¤ë½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¥áー¥«ー¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤ÉÊ£¿ôÎÎ°è¤ËÅ¸³«¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£UGC¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¡¦CRM¡¦¥ê¥Ôー¥ÈÀß·×¤È¤¤¤Ã¤¿Çä¾å¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥³¥Þー¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È´ë¶È¤¬¶¦Æ±´ë²è¤¹¤ë¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥»¥Ã¥È¤ä¡¢¥¯¥íー¥º¥ÉEC¡ÖMURA¥âー¥ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¹ØÇã¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µ¯ÅÀ¤ÎÈÎÇäÆ³Àþ¡É¤ò¹½ÃÛ¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È´ë¶È¤ÎÁÐÊý¤Ë²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¿·¤·¤¤¥½ー¥·¥ã¥ë¥³¥Þー¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ý¤ª¤µ¤¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
TGC 2025 A/W¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂ¾¡¢
º£Ç¯¤Î24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÌö¤ò¸«¤»SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤âÌó300Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë¡¢¹¥´¶ÅÙÈ´·²¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡£
¢£MURA¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Ï
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¡ÖMURA¡Ê¥àー¥é¡Ë¡×¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¹½ÃÛ¤«¤é±¿±Ä¡¢¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£SNSÅê¹Æ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¦¥ì¥Ó¥åー¡¦¶¦Æ±¹ØÆþ¤ÇUGC¤ò¼«Á³¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»²²Ã¤¬¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë´ðÈ×¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
MURA¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÆÃÄ§¡§
¥æー¥¶ー¤Î¹ÔÆ°¤ò²Ê³Ø¤·¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä²ÝÂê¤ò²Ä»ë²½¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤ÆCX¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ÜµÒ¤È¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¡¢¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¸úÎ¨¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ÆÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥æー¥¶ー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿±Ä¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSHINSEKAI Technologies¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒSHINSEKAI Technologies
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ£¸ÃúÌÜ£¸ー£±£µ ¥«ー¥Ëー¥×¥ì¥¤¥¹¸ÞÈ¿ÅÄ 5F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Âç¼ÒÉð
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://shinsekai-technologies.co.jp/
¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡§https://twitter.com/SHINSEKAI_JP
MURA¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://shinsekai-technologies.co.jp/service
¥·¥ó¥»¥«¥¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÍýÏÀ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹·²¡ÖMURA¡Ê¥àー¥é¡Ë¡×¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é´ë¶È¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÎÏ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒSHINSEKAI Technologies¹ÊóÃ´Åö
pr@shinsekai-technologies.co.jp