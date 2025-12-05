¡Ú¶È³¦½é¡Û¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÏ«Ì³´ÉÍý¤È¿Íºà¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë2·ï¤ÎÆÃµö¤ò¼èÆÀ
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒMatchbox Technologies¡Ê½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£ ÍÎ¾´¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¤ò¿·¤¿¤Ë2·ï¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢£±.Ê£¿ô¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë½¢¶È¼Ô¤Î½¢¶È¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¡¦½¸Ìó¤·¡¢½¢¶È¼Ô¤´¤È¤Ë³äÁýÄÂ¶â¡¦½êÆÀÀÇ¶èÊ¬¡¦ÍµëµÙ²Ë¤ÎÉÕÍ¿¾ò·ï¤Ê¤É¤òÈ½Äê¤¹¤ëµ»½Ñ¡¢£².Ï¢·È¤¹¤ë»ö¶È¼ÔÆ±»Î¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥«ー¤ò¶¦Í¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬´ÊÃ±¤ËÆÈ¼«¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢1Æü¡¦¿ô»þ´ÖÃ±°Ì¤Ç¤Î½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥·¥¹¥Æ¥à¡Ömatchbox¡Ê¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö¼Ò¤Î¼çÍ×¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î´ðÈ×µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¤ò2·ï¼èÆÀ¤·¡¢Åö¼Ò¤ÎÊÝÍÆÃµö¤Ï·×18·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ËýÀ²½¤¹¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê£¿ô¥µー¥Ó¥¹¤ÎÊ»ÍÑ¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊ£»¨²½¤¹¤ëÏ«Ì³´ÉÍý¤Î²ÝÂê¤ØÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ´ðÈ×À°È÷¤ò¡¢¤è¤ê°ìÁØ²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡Åö¼Ò¤Î¼èÆÀºÑ¤ßÆÃµö¤ª¤è¤ÓÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤è¤ê¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃµö¤Ë¤è¤ëµ¡Ç½¤Î¶¯¤ß¡ÊÆÈ¼«µ»½Ñ¤Î¾Ò²ð¡Ë¡§https://business.matchbox.jp/patent
¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÊÃÎºâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¡§https://www.matchboxtech.co.jp/patent
¢£ÆÃµö¼èÆÀ¤ÎÇØ·Ê¡¡ー¡¡ÍøÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¡¢Ï«Ì³´ÉÍý¤ÎÊ£»¨²½¤¬²ÝÂê¤Ë
¡¡¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î¶È³¦¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÍøÍÑ¤Ï³ÈÂç¤·¡¢½¢¶È¼Ô¤¬»Å»ö¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊ£¿ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¿Í¤Î½¢¶È¼Ô¤¬Ê£¿ô¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¤äÊ£¿ô¤Î»ö¶È¼Ô¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È¼Ô¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ï«Æ¯»þ´Ö¤ä½¢¶ÈÆü¿ô¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬ÇÄ°®¤·¤Å¤é¤¤
¡¦³äÁýÄÂ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¾ò·ï¤äÍµëµÙ²Ë¤ÎÉÕÍ¿¾ò·ï¤Ø¤Î³ºÅö²ÄÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤
¡¦½êÆÀÀÇ¤Î·×»»¶èÊ¬¤Ê¤É¡¢ÀÇÌ³¾å¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬Ê£»¨²½
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×´ë¶È¤äÆ±°ì¥¨¥ê¥¢¤Î»ö¶È¼ÔÆ±»Î¤¬¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥«ー¤ò½ÀÆð¤Ë¶¦Í¡¦³èÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¬Àµ¤ÊÏ«Ì³´ÉÍý¤È¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÆÈ¼«µ»½Ñ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¾å½Ò¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¶È¼Ô¤Î²ÝÂê¤ä¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢Ê£¿ô¥µー¥Ó¥¹¤ä»ö¶È¼Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë½¢¶È¼Ô¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ë¶È¤ÈÆ¯¤¼ê¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó2·ï¤ÎÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µá¿Í´ÉÍý¤Î°ì¸µ²½¡ÊATS¡¿¾ðÊó¤Î½¸Ìó¤ÈÏ«Ì³´ÉÍý¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¡ÊÆÃµöÈÖ¹æ:7773756¡Ë
¡ÚÆÃµö¤Î³µÍ×¡Û
¡¡ËÜÆÃµö¤Ï¡¢½¢¶È¼Ô¤ÎÊ£¿ô¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Î½¢¶È¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¡¦½¸Ìó¤·¡¢½¢¶È¼Ô¤´¤È¤ËÏ«Ì³¾å¤Î³Æ¼ï¾ò·ï¤Ø¤Î³ºÅöÍÌµ¤òÈ½Äê¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ç¤Êµ¡Ç½¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
£±.Ê£¿ô¥µー¥Ó¥¹¤«¤é¤Î½¢¶È¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¤ª¤è¤Ó½¸Ìó
¡¡»ö¶È¼Ô¤«¤é¤Îµá¿Í¾ðÊó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¢¶È¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë½¢¶È¤·¤¿ºÝ¤Î½¢¶È¾ðÊó¡Ê¶ÐÌ³Æü¡¦¶ÐÌ³»þ´Ö¡¦¶ÐÌ³ÀèÅù¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¼èÆÀ¤·¤¿¾ðÊó¤ò¡¢¥µー¥Ó¥¹²£ÃÇ¤Ç½¢¶È¼Ô¤´¤È¤Ë½¸Ìó¤·¤Þ¤¹¡£
£².Ï«Ì³¾å¤Î½êÄê¾ò·ï¤Ø¤Î³ºÅöÍÌµ¤ÎÈ½Äê
¡¡½¸Ìó¤·¤¿½¢¶È¾ðÊó¤«¤é¡¢½¢¶È¼Ô¤¬°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Þ¤¿¤ÏÊ£¿ô¤Î¾ò·ï¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤òÈ½Äê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³äÁýÄÂ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¾ò·ï
¡¦½êÆÀÀÇ¤Î·×»»¶èÊ¬¤ÎÊÑ¹¹¾ò·ï
¡¦ÍµëµÙ²Ë¤ÎÉÕÍ¿¾ò·ï
¡Ú´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¡Û
¡¡ËÜÆÃµöµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¼ÔÂ¦
¡¦½¢¶È¼Ô¤¬Ê£¿ô¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥µー¥Ó¥¹²£ÃÇ¤Ç¤Î½¢¶È¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¡¢³äÁýÄÂ¶â¤äÍµëµÙ²Ë¤Ê¤É¤òÅ¬ÀÚ¤ËÉÕÍ¿¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Ï«Ì³¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¦¸ÄÊÌ¤ÎExcel´ÉÍý¤ä¼êºî¶È¤Ë¤è¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¸º¤é¤·¡¢Ï«Ì³´ÉÍý¶ÈÌ³¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡£
½¢¶È¼ÔÂ¦
¡¦¼«Ê¬¤Î½¢¶È¼ÂÀÓ¤È¸¢Íø¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¡¢³äÁýÄÂ¶â¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤äÍµë¤Î¸«Íî¤È¤·¤òËÉ¤°¡£
»ö¶È¼ÔÆ±»Î¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥«ー¶¦Í¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¡ÊÆÃµöÈÖ¹æ:7773751¡Ë
¡ÚÆÃµö¤Î³µÍ×¡Û
¡¡ËÜÆÃµö¤Ï¡¢Ï¢·ÈÀßÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î»ö¶È¼Ô´Ö¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥«ー¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íºà¥Çー¥¿¤ò¶¦Í¤·¡¢³Æ»ö¶È¼ÔÀìÍÑ¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ËÊ£À½¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ç¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
£±.»ö¶È¼Ô¤´¤È¤Î¿Íºà¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Î´ÉÍý
¡¡»ö¶È¼Ô¤´¤È¤ËÅÐÏ¿¼Ô¥Çー¥¿¤òÊÝÂ¸¤¹¤ëÀìÍÑ¤Î¿Íºà¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤òÊÝ»ý¤·¡¢³Æ»ö¶È¼Ô¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤¿µá¿Í¤òÅÐÏ¿¼Ô¤ØÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¤«¤é¤Î±þÊç¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢Åö³º»ö¶È¼Ô¤ØÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
£².»ö¶È¼Ô´Ö¤ÎÏ¢·ÈÀßÄê¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±
¡¡¤¢¤ë»ö¶È¼Ô¡ÊÂè1»ö¶È¼Ô¡Ë¤«¤é¡¢ÊÌ¤Î»ö¶È¼Ô¡ÊÂè2»ö¶È¼Ô¡Ë¤È¿Íºà¥Çー¥¿¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ï¢·ÈÀßÄê¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
£³.ÅÐÏ¿¼Ô¥Çー¥¿¤Î¶¦Í¡ÊÏ¢·ÈÀè»ö¶È¼Ô¤Ø¤ÎÉ³ÉÕ¤±¡Ë
¡¡Âè1»ö¶È¼Ô¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íºà¥Çー¥¿¤òÊ£À½¤·¡¢Âè2»ö¶È¼Ô¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ËÉ³¤Å¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¡Û
¡¡ËÜÆÃµöµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¼ÔÂ¦
¡¦¥°¥ëー¥×´ë¶È¤äÆ±°ì¾¦¶È»ÜÀßÆâ¡¦Æ±°ì¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÎÊ£¿ôÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¡¢Ï¢·È¤¹¤ë»ö¶È¼ÔÆ±»Î¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥«ー¤ò¶¦Í¤·¡¢ÈË´×¤Ë±þ¤¸¤ÆÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤òÊä¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¦¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥ïー¥«ー¤ò¾Ò²ð¡¦¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÎÍÑ¤ä¶µ°é¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¡£
½¢¶È¼ÔÂ¦
¡¦°ìÅÙ¤ÎÅÐÏ¿¤Ë¤è¤ê¡¢Ï¢·ÈÀè¤Î»ö¶È¼Ô¤«¤é¤âµá¿Í¤Î°ÆÆâ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡¦É¾²Á¤ä¼ÂÀÓ¤¬¼¡¤Î»ö¶È¼Ô¤Ç¤Î½¢¶È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ¯¤¯µ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¢£ATS¡ÊºÎÍÑ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Î´ðÈ×ÆÃµö¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿ä¿Ê
¡¡Åö¼Ò¤Ï2025Ç¯5·î¤Ë¡¢¡ÖATS¡ÊºÎÍÑ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤³¤ÎÆÃµö¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤¬´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ÇºîÀ®¤·¤¿µá¿Í¤ò¡¢·ÇºÜ¤·¤¿¤¤Ê£¿ô¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì³ç¤Ç·ÇºÜ¤·¡¢µá¿Í¤ª¤è¤Ó±þÊç¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Î´ðÈ×ÆÃµö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¼èÆÀ¤·¤¿¡Öµá¿Í´ÉÍý¤Î°ì¸µ²½¡ÊATS¡¿¾ðÊó¤Î½¸Ìó¤ÈÏ«Ì³´ÉÍý¡Ë¡×¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ëÆÃµö¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤Î¡ÖATS¡ÊºÎÍÑ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹³Æ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢·È´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅö¼Ò¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë9ÉÜ¸©58»ÔÄ®Â¼¤Î½¢¶È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Îµá¿Í·ÇºÜ¤Î³ÈÂç¡×¡ÖÅö¼Ò¤ÎÏ«Æ¯¼ÔÊÝ¸î¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÆÃµö¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉÊ¼Á¤È°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÆÃµö¼èÆÀ¤òµ¡¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ï¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡¡ÖATS¡ÊºÎÍÑ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤è¤ê¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000126.000068701.html
¡¡»ä¤¿¤Á¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬½ÀÆð¤ËÆ¯¤±¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢ÆÃµöµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï«Æ¯¼ÔÊÝ¸î¤È»ö¶È¼Ô¤ÎË¡Îá½å¼é»Ù±ç¤ÎÎ¾Î©¤òÅ°Äì¤·¡¢Ï«Æ¯¼Ô¡¦»ö¶È¼Ô¤È¤â¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ÝÂê²ò·è¤ò¤ª¹Í¤¨¤Î»ö¶È¼ÔÍÍ
¡¡Ê£¿ô¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëÏ«Ì³´ÉÍý²ÝÂê¤Ç¤ªÇº¤ß¤Î»ö¶È¼ÔÍÍ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿Í¼êÉÔÂ²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯³èÍÑ¤ò¤´¸¡Æ¤¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ï¢·È¤ò¤ª¹Í¤¨¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯»ö¶È¼ÔÍÍ
¡¡¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ç¡¢Ï¢·È¤Ë¤è¤ëÃÏÊýµá¿Í¿ôÁý²Ã¤äÅö¼ÒÆÃµö¤Ë¤´´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒMatchbox Technologies¡¡·Ð±Ä´ë²è¥Áー¥à
¥áー¥ë: keiei-k@matchbox.jp
¡Ömatchbox¡Ê¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î´ÉÍýÆâÀ½²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥»¥ë¥Õ¥½ー¥·¥ó¥°(R)︎·¿¤ÎHR¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¸½Ìò½¾¶È°÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡ÊÂà¿¦¼Ô¡Ë¤äÅÐÏ¿À©¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢°ìÅÙ¸ÛÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥«ー¤Ê¤É¤ò¡¢´ë¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«È¯¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥àÆâ¤Ë¥á¥ó¥ÐーÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼ÒÆÈ¼«¤Î¿Íºà¥×ー¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ºÎÍÑ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ä¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÎÍÑ¤«¤éµëÍ¿Ï«Ì³¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¤Æ¤Î¹©Äø¤ò¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÊÃ±¤Ë°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£»ö¶È½êÂ¦¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Íºà¤òÁªÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢µá¿¦¼ÔÂ¦¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¤·¤ÆµÙ¶È¼êÅö¤Î»Ùµë¤ä´ë¶È¤Ø¤ÎÍ¿¿®Ä´ºº¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢´ë¶ÈÂ¦¤ÈÆ¯¤¼ê¤ÎÁÐÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥§¥¢¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢´ë¶È¤ÈÆ¯¤¼ê¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤¬½ÀÆð¤ËÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://business.matchbox.jp
¡ÖMatchbox Technologies¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¸ÛÍÑ¼ç¤â½¾¶È°÷¤âÌµÍý¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤±¤ë¥»¥«¥¤¡×¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¡¢¡Ö´ë¶È¤Î½ÀÆð¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÊú¤¨¤ë¿Íºà²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2020Ç¯¤«¤é¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬´ÊÃ±¤ËÆÈ¼«¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢1ÆüÃ±°Ì¡¦¿ô»þ´Ö¤Ç¤Î½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¥·¥¹¥Æ¥à¡Ömatchbox¡×¤ÎÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë10,846¤Î»ö¶È½ê¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·³ã¸©¤äÂçºåÉÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë9ÉÜ¸©58»ÔÄ®Â¼¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎÆÈ¼«¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»ñËÜÎÏ¤Îº¹¤Ë¤è¤ë¶¥Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¡×¤ËÃíÎÏ¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ÃÎºâÀïÎ¬¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ª¤è¤Ó¥»¥ë¥Õ¥½ー¥·¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¤ò¹ñÆâ³°¤Ë40·ï°Ê¾å½Ð´ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ðËÜÆÃµö¤ò´Þ¤à18·ï¤ÎÆÃµö¤ò¼èÆÀºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£Matchbox Technologies¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î½ÀÆðÀ¤È¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Íºà¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¹½ÃÛ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ò¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤½¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤È¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò½å¼é¤·¤¿°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥Úー¥¸¡§https://www.matchboxtech.co.jp/about-us
¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×´ØÏ¢¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¡§https://b.mxbx.jp/matchbox_newsletter_ss