°Ç¥Ð¥¤¥È¤äÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤ò»ý¤Ä¼ãÇ¯ÁØ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢ÌµÎÁ¤ÎLINEÁêÃÌ»ö¶È¤ò¼Â»Ü

¡¡°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¹¾¸ý¡¡À¶µ®¡¢¹â»³¡¡ÃÒ»Ê¡¢°Ê²¼¡ÖÁ´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î2¥ö·î´Ö¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤äÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤ò»ý¤Ä¼ãÇ¯ÁØ¤ª¤è¤ÓÊÝ¸î¼ÔÅù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢ÌµÎÁ¤ÎLINEÁêÃÌÁë¸ý¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤«¤é¼ã¼Ô¤ò¼é¤í¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
°Ç¥Ð¥¤¥È¤«¤é¼ã¼Ô¤ò¼é¤í¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¢£LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤«¤é¼ã¼Ô¤ò¼é¤í¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×Í§¤À¤ÁÄÉ²Ã
¡Ê²¼µ¤ÎQR¥³ー¥É¤Þ¤¿¤ÏURL¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
Í§¤À¤ÁÅÐÏ¿QR¥³ー¥É
LINE ID : @smca-y
Í§¤À¤ÁÄÉ²Ã¥ê¥ó¥¯¡§
https://lin.ee/VvMMTJC
´ü´Ö¡§
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÁêÃÌ»þ´Ö¡§18¡§00～22¡§00
¡Ê¢¨´ü´Ö¤ä»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¼çºÅ¡¦¼Â»Ü»öÌ³¶É¡§
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ
¼Â»Ü¶¨ÎÏ¡§
LINE¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¿´Íý¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡¢Â¾
¢£ÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¡¡·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ë2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¤Ç¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤Î³µÍ×¡Êhttps://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/new-topics/251105/01.html¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç§ÃÎ·ï¿ô¡¦Èï³²³Û¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤ÇÂçÉýÁý²Ã¡ÊÇ§ÃÎ·ï¿ôÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¡Ü40.3¡ó¡¢Èï³²³ÛÁ°Ç¯Æ±´üÈæ+133.5¡ó¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯10·î¤«¤éÁ´¹ñ¤Î·Ù»¡¤¬°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ø¤Î±þÊç¼Ô¤é¤Ø¤ÎÊÝ¸îÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤Ã¤¿·ï¿ô¤Î¤¦¤Á¡¢10Âå¡¦20Âå¤¬Ìó7³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³èº¤µç¤ä¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ªÌ¯¤Ê´«Í¶¤Ë¤è¤ê¼«³Ð¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÈÈºá¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¼Ô¤¬°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤àÁ°¤Ë¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¤Ç¤Ï2017Ç¯¤è¤ê¡¢SNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÀ°È÷¤È¡¢SNSÁêÃÌ¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ±þ¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÁêÃÌ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬Äã¤¯¤Þ¤¿¼ã¼Ô¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤°ÂÁ´¤ÊSNS¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁë¸ý¤ò³«Àß¤·¡¢¼ã¼Ô¤¬ÈÈºá¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»î¹ÔÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î·¹¸þ¤Ç¤Ï¡¢10Âå¡¦20Âå¤Î¼ã¼Ô¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤Áë¸ý¤ËÁá´ü¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èï³²¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤«¤é¼ã¼Ô¤ò¼é¤í¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×Äó¶¡³µÍ×
¡¡ÀìÍÑ¤ÎLINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤«¤é¼ã¼Ô¤ò¼é¤í¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁ´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñÅÐÏ¿SNS¥«¥¦¥ó¥»¥éー*¡×¤¬ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¾õ¶·¤ä´¶¾ð¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤¤¡¢¸ÉÆÈ´¶¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ²ÈÂ²¤ä·Ù»¡Åù¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§
- °Ç¥Ð¥¤¥È¤Î¤³¤È¤ÇÇº¤ß¤ä¿´ÇÛ»ö¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÁ´¹ñ¤Î29ºÐ¤Þ¤Ç¼ã¼Ô¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡¢Í§¿Í¡¢³Ø¹»´Ø·¸¼ÔÅù
- ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¤Î29ºÐ¤Þ¤Ç¼ã¼Ô¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡¢Í§¿Í¡¢³Ø¹»´Ø·¸¼ÔÅù
ÊýË¡¡§
ÀìÍÑ¤ÎLINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤ÎÁêÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÅù¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
ÁêÃÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈëÌ©¤Ï¼é¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÁë¸ý¤Ë¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¤Þ¤·¤¿ÁêÃÌ¼ÔÍÍ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÅù¤ò¡¢Â¾¤ÎÁë¸ý¤äµ¡´Ø¤Ê¤É¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã³°¤È¤·¤ÆÁêÃÌ¼ÔÍÍ¤Î¿ÈÂÎ¤äÀ¸Ì¿¤Ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢ÁêÃÌ¼ÔÍÍ¤ÎÆ±°Õ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤Î´Ø·¸µ¡´Ø¤Ë¾ðÊó¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÃÌ¤ÎÎ®¤ì
¢£Á´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñÅÐÏ¿SNS¥«¥¦¥ó¥»¥éー*¤È¤Ï
¡¡½êÄê¤Î¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢Á´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñÇ§Äê¤ÎSNS¥«¥¦¥ó¥»¥éーÍÜÀ®¹ÖºÂ¤ò¼õ¹Ö¤·¡¢ÅÐÏ¿¤·¤¿¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£SNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎÉáµÚ¤ËºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢°Â¿´¡¢°ÂÁ´¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´Ä¶ºî¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢SNS¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤ÎÇ½ÎÏÍ×·ï¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¤³¤ÎÇ½ÎÏÍ×·ï¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÍÜÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤òÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎSNS¥«¥¦¥ó¥»¥éーÇ§ÄêÅÐÏ¿À©ÅÙ¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤Ï¡¢ÎÑÍý¹ËÎÎ¡¢ÎÑÍýµ¬Äø¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£SNS¤Ï»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¡¢Áê¼ê¤Î¼ÂºÝ¤Î»Ñ¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Â¿¿ô¤Î¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆÃÀ¡¢µ¤·Ú¤µ¤æ¤¨¤ËÈá»´¤Ê»ö·ï¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐÏ¿SNS¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤¬ÎÑÍý¹ËÎÎ¤ò½å¼é¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¼Ò²ñ¤ËÀë¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS¥«¥¦¥ó¥»¥éーÇ§ÄêÅÐÏ¿À©ÅÙ¤È¤Ï
https://smca.or.jp/certification/
¢£ÃÄÂÎ³µÍ×
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ
¡¡º£¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡ÖÅÅÏÃ¡×¤ò»È¤ï¤º¡ÖSNS¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´ûÂ¸¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡ÖÅÅÏÃ¡×¤Ç¤¢¤ê¡ÖSNS¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼ã¼Ô¤ÈÁêÃÌÁë¸ý¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢²þÁ±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2017Ç¯11·î¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿SNS¤Ç¤Î¼«»¦»Ö´ê¼Ô¤Î»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¹ñ¤¬¡ÖSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÃ¯¤â¤¬ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤Áë¸ý¡×¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦³ÕÎ½²ñµÄ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÀ°È÷¤È¤½¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤¬µÞÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢»²²è¤¹¤ë½ôÃÄÂÎ¤¬Ï¢·È¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÁ´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¡×¤ò¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡SNS´ØÏ¢»ö¶È¼Ô¡¢ÅÅÏÃÁêÃÌ»ö¶È¼Ô¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡¢¸¦µæµ¡´Ø¡¢¶µ°÷¤é¤¬Éý¹¤¯Ï¢·È¤·¡¢SNS¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÁêÃÌÁë¸ý¤Î³«Àß¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤è¤ê¡¢¼«»¦¤ä¤¤¤¸¤áÅù¤ÎËÉ»ßÂÐºö¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³èÆ°ÆâÍÆ
¡¦SNSÁêÃÌ°÷¤Î¥¹¥¥ë¸þ¾å¤Î¸¦½¤
¡¦SNSÁêÃÌ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î¸¦µæ
¡¦¹âÉÊ¼Á¤ÊSNSÁêÃÌ¤ÎÉáµÚÅù
ÃÄÂÎÌ¾¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ
ÂåÉ½Íý»ö¡§¹¾¸ý¡¡À¶µ®¡¢¹â»³¡¡ÃÒ»Ê
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³2-2-15-942
URL¡§https://smca.or.jp/