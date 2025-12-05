´ü´Ö¸ÂÄê¥ì¥¢¥¬¥Á¥ã¡Ö¶ËÁªÈ´º×¡×³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥Ý¥Î¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÔ»Ò°ÍÃ¶¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ý¥Î¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡×¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥ì¥¢¥¬¥Á¥ã¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶ËÁªÈ´º×¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë11:00¤«¤é³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥¢¥¬¥Á¥ã¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶ËÁªÈ´º×¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³Æ¥ì¥¢¥¬¥Á¥ã¥·¥êー¥º¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬½¸·ë¤·¤¿¡Ö¶ËÁªÈ´º×¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶ËÁªÈ´º×¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¤Î¡Ö¹õ¤Á¤Ó¥Í¥³¥ô¥¡¥ë¥¥êー¡×¤È¡Ö¥Í¥³¼·Ê¡¿À¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¹¥¿ー¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
13¼þÇ¯µÇ°¥¬¥Á¥ã¡Ö¶ËÁªÈ´º×¡×³«ºÅ´ü´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë11:00 ～ 12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë10:59
¤½¤ÎÂ¾¤Î13¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â°ú¤Â³¤³«ºÅÃæ¡ª
¡¦13¼þÇ¯µÇ°¤ÎÄ¶¤ªÆÀ¤Ê¡ÖÂç´¶¼Õ¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤È¡ÖÄ¶¸ÂÄê¥»ー¥ë¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00 ～ 12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:59Í½Äê¡ª
¡¦¥¹¥Æー¥¸¥¯¥ê¥¢¤Ç¤Ë¤ã¤ó¤³¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡ÖÂçµÕ½±¤Î¥á¥¿¥Ã¥¯¥Þ¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡¦Ç÷¤ê¤¯¤ë¶¯Å¨¤¿¤Á¤ò·âÇË¤»¤è¡ª¹ßÎ×º×¥¹¥Æー¥¸¡õ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó³«ºÅ¡ª
¡¦¥¯¥ê¥¢¤Ç¥Í¥³¥«¥ó20¸Ä¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë13¼þÇ¯µÇ°¡Ö¥Ðー¥¹¥Çー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡×¥¹¥Æー¥¸³«ºÅ¡ª
¡¦ºÇ¶¯¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÊÔÀ®¤ÇÏÓ»î¤·¡ª¡Ö¥Í¥³Æ»¾ì¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¥é¥ó¥¥ó¥°¥¹¥Æー¥¸³«ºÅ¡ª
¡¦Ä¶·ã¥ì¥¢°Ê¾å¤¬É¬¤º°ú¤±¤ë¥¬¥Á¥ã¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¬¥Á¥ã¡×¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬ÈÎÇä¡ª
¡¦13¼þÇ¯µÇ°¸ÂÄêEX¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ì¥¢¥¬¥Á¥ã¥Í¥³¡×¤¬¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥Í¥³¥«¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈÎÇä¡ª
¡¦¡Ö¥È¥ì¥Õ¥§¥¹¡ù¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×³«ºÅ¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆüËÜÊÔ¡¢Ì¤ÍèÊÔ¡¢±§ÃèÊÔ¤Î¤ªÊõ½Ð¸½Î¨¤¬ÂçÉýUP¡ª
¡¦¥¬¥Þ¥È¥ÈÃµ¸¡Ââ¤ËXP¤ò¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂ¿¤¯¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¡ÖXPÄ¶¼ý³Ïº×¡×ÅÐ¾ì¡ª
¡¡³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00 ～ 12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:59Í½Äê¡ª
¡¦30Æü´Ö¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¥ì¥¢¥Á¥±10Ëç¡õ¤Ë¤ã¤ó¥Á¥±10Ëç¤ò¥²¥Ã¥È¡ªµÇ°¥í¥°¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
¡¡³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00 ～ 3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë10:59Í½Äê¡ª
¡¦Â¾¤Ë¤â¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤Î¹ðÃÎ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡Ù³µÍ×
¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡Ù¤Ï¡¢iOS¡¦Android¸þ¤±¥¿¥ïー¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¡×¤¿¤Á¤òÊÔÀ®¤·¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤ò¿¯Î¬¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£2012Ç¯¤Î¥ê¥êー¥¹°ÊÍè¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/665_1_6adbb554807a3c560292d6d8a5e308fc.jpg?v=202512051257 ]
¥Ý¥Î¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ý¥Î¥¹¤Ï¡¢1990Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè°ì´Ó¤·¤Æ¥²ー¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Úµá¤á¤é¤ì¤ë¥â¥Î¤ÏÁÏ¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡£¡Û¤ò·Ç¤²¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¥â¥Î¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤·¤«ÁÏ¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò»ä¤¿¤Á¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²ー¥à³«È¯¤ò³Ë¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢ÂåÉ½¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¡Ù¤Ï¡¢Îß·×DL¿ô1²¯1000Ëü²ó¡Ê2025Ç¯9·î¸½ºß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
