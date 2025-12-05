¥Ê¥ë¥ß¥ä¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¡Öminimal/¥ß¥Ë¥Þ¥ë¡×¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò±þ±ç¡ª±þÊç¼ÔÁ´°÷ÆÃÅµÉÕ¤¤Ç¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¡¦web¤Ë¤Æ¤´±þÊç¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ë¥ß¥ä¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ô¢µþ ¹É±§¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë»Ò¤É¤âÉþ¥Ö¥é¥ó¥É¡Öminimal¡Ê¥ß¥Ë¥Þ¥ë¡Ë¡×¤¬¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÁª¹Í¤ÇÁª¤Ð¤ìºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Î¾¦ÉÊ¤äPOP¡¢SNS¡¢web¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£±þÊçÊýË¡¤Ï¡ÒÅ¹ÊÞ¡Ó¡Òweb¡Ó¤Î2ÄÌ¤ê¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë±þÊçÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òÁß¤Î©¤Æ¡¢¼«¸ÊÉ½¸½ÎÏ¤ò°é¤ß¡¢¿Æ»Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡©¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´±þÊçÊýË¡
¡ÒÅ¹ÊÞ¡Ó¡Òweb¡Ó¤Î2ÄÌ¤ê¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Î±þÊç¤Ë¤â¤´±þÊçÆÃÅµ¤¬Á´°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÅ¹ÊÞ¤«¤é¤Î¤´±þÊç
±þÊçÍÑ»æ¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
É¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤·¤¿±þÊçÍÑ»æ¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ª²ñ·×¤ò\200¤ªÃÍ°ú¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡üweb¤«¤é¤Î¤´±þÊç
±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´±þÊç´°Î»¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¸åÆü¥Ê¥ë¥ß¥ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò200pt¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤´±þÊç¥Õ¥©ー¥à :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZynC_CVei3n5lXBChM7ef88JmQYgJEJ3nPc2Gux5h4JJweQ/viewform
¡ªº£¤¹¤°±þÊç¤¹¤ë¡ª
¢¨¥Ê¥ë¥ß¥ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¿ÊÄè¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥ë¥ß¥ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥ë¥ß¥ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.narumiya-online.jp/shop/pages/welcome.aspx)¤«¤é¡£
¤´±þÊç¸å¤ÎÎ®¤ì
¸·Àµ¤Ê¤ë¿³ºº¤Î¾å¡¢¾å°Ì3Ì¾¤Þ¤Ç¤òÁª½Ð¡ª
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¡¢¸åÆü¥Ê¥ë¥ß¥ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò5,000pt¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£
¾å°Ì3Ì¾¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¸ø¼°Instagram¤ÎÅê¹Æ¤Ç³§¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ½ªºÎÍÑ1Ì¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¹Ê¤ê¡¢·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
minimal¡Ê¥ß¥Ë¥Þ¥ë¡Ë¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡ª
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡ª¥¥ß¤ÎËèÆü¤ò¤â¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ë! !
»Ò¤É¤âÉþ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ò¥ß¥Ë¥Þ¥ë¡Ó¤Ï¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¿´¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
½÷¤Î»Ò¤âÃË¤Î»Ò¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆPOP¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤´±þÊç¾ò·ï
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ò¤´°¦¹¥¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¿¤Á¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï±þÊç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Æ±°Õ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª°ì¿Í²¿ÅÀ¤Ç¤â¤´±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Í¡¦Æ°Êª¡¦ÁÛÁü¾å¤ÎÀ¸¤ÊªÅù¤ÏÉÔÌä¤Ç¤¹¡£
Ì¤È¯É½¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡ÊÂè»°¼Ô¤ÎÃøºî¸¢¤ò¿¯³²¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ë¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Æー¥Þ¤äÀ³Ê¡¢ÇØ·Ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤Á¤é¤â¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÁª¹Í¡¢Áª¹Í·ë²Ì¤ÎÏ¢Íí¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Î¤ßÍøÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ãøºî¸¢¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
±þÊçÄº¤¤¤¿¾å°Ì3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö³ººîÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë
°ìÀÚ¤ÎÃøºî¸¢¡ÊÃøºî¸¢Ë¡Âè27¾òµÚ¤ÓÂè28¾ò¤Î¸¢Íø¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò¡¢¼çºÅ¼Ô¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ë¥ß¥ä¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤ËÌµ½þ¤Ç¾ùÅÏ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊç¼Ô¤ÏÃøºî¼Ô¿Í³Ê¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÊÌÅÓ¡¢Ãøºî¸¢¾ùÅÏ¹ç°Õ½ñ¤ò¤´Äù·ë¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¿³ºº¤Î·ë²Ì»ß¤à¤òÆÀ¤ººÎÍÑºîÉÊ¤¬Ìµ¤·¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Îµ¯ÍÑ¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´Æ±°Õ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Òminimal¡Ó¡Ê¥ß¥Ë¥Þ¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ï²÷Å¬¤Êµ¡Ç½À¤Î¤¢¤ëÁÇºà¡¦ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§»È¤¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà´¶¤ä¿§¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÉÒ´¶¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¿§¤äÊÁ¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§ 3-10ºÐ Girls¡¦Boys / 90-140cm¡¡
¢¨90cm¤Ï°ìÉô¾¦ÉÊ¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ê¥ë¥ß¥ä¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ê¥ë¥ß¥ä¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç¸ø±à¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ Ô¢µþ¹É±§¡Ë¤Ï¡¢¿·À¸»ù¡¦¥Ù¥Óー¡¦¥¥Ã¥º¤«¤é¥¸¥å¥Ë¥¢¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥×¥Æ¥£¥Þ¥¤¥ó¡×¡Ö¥é¥Ö¥È¥¥·¥Ã¥¯¡×¡Ö¥á¥¾ ¥Ô¥¢¥Î¡×¤Ê¤ÉÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡¦¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î°Û¤Ê¤ë26¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢¹ñÆâºÇÂç¼ê¤Î»Ò¤É¤âÉþ¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊºÇ¿·¥¥Ã¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 40th Anniversary -
2025Ç¯¥Ê¥ë¥ß¥ä¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï»Ò¤É¤âÉþ»ö¶È40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
