¥®¥Ö¥êー¡¢À¸À®AI¡¦AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àMANA Studio¤Ë¤Æ¿·¤¿¤Ë5¼ï¤ÎLLM¥â¥Ç¥ë¤òÄÉ²Ã
À¸À®AI¡¦AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î³«È¯¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ëÁÈ¿¥¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Ö¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°æ¼ê¹â»Ö¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¤ËÅö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀ¸À®AI¡¦AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMANA Studio¡Ê¥Þ¥Ê ¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢ÊÆOpenAI¼Ò¤¬2025Ç¯11·î13Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡ÖGPT-5.1¡×¡¢ÊÆGoogle¼Ò¤¬2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡ÖGemini 3¡×¤ª¤è¤Ó¡¢ÊÆAnthropic¼Ò¤¬2025Ç¯11·î25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡ÖClaude Opus 4.5¡×¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂÐ±þ¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖMANA Studio¡×¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜÆü¤è¤êMANA Studio¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëLLM¤Ë¡ÖGPT-5.1¡×¡ÖGPT-5.1 Thinking¡×¡ÖGemini 3 Pro Preview¡×¡ÖClaude Opus 4.5¡×¡ÖClaude Opus 4.5 Reasoning¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸½¹Ô¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Î¤Þ¤Þ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ËÈ¼¤¤½¾Íè¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï°Ê²¼¤Ë¼«Æ°¤ÇÃÖ¤´¹¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/2454/table/364_1_b45dc1bd6ba83b269a13b0163a9da93d.jpg?v=202512051257 ]
GPT-5.1¥·¥êー¥º¤Î¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://openai.com/index/gpt-5-1-for-developers/
Gemini 3¤Î¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://ai.google.dev/gemini-api/docs/gemini-3?hl=ja&thinking=high(https://ai.google.dev/gemini-api/docs/gemini-3?hl=ja&thinking=high)
Claude Opus 4.5¤Î¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.anthropic.com/news/claude-opus-4-5
¢£À¸À®AI¡¦AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMANA Studio¡Ê¥Þ¥Ê ¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡×
¡ÖMANA Studio¡×¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿ÁàºîÀ¤È¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤·¤¿À¸À®AI‧AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ë¥ÁLLMµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎºÇ¿·LLM¤ÎÃæ¤«¤é¶ÈÌ³¥·ー¥ó¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÁªÂò²ÄÇ½¡£LLM¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿ºÝ¤â¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ñÏÃ¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÉ¸½à¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ðÈ×¤Ë¤è¤ê¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥æー¥¶ー¥Çー¥¿ÊÝ¸î¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó»Ö¸þ·¿¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖMANA Buddy¡Ê¥Þ¥Ê ¥Ð¥Ç¥£¡Ë¡×
ÆÃÄê¤Î¶ÈÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÁêËÀ¤Î¤è¤¦¤ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖBuddy¡×¤ò¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËºîÀ®¡¢³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ê£»¨¤ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³«È¯¥Äー¥ë¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢¡ÖMANA Buddy¡×¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤äÊ£»¨¤ÊÀßÄê¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢Ã¯¤â¤¬Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Ç¹âÀÇ½¤ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òºîÀ®‧³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊUI/UX¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖMANA Studio¡×Web¥Úー¥¸¡§
https://gomana.ai/product/mana-studio/
