¥á¥È¥ÝÂç´¶¼Õº×¡ªÃêÁª¤ÇÁí³Û£±£°£°Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª

¡¡ÅìµþÃÏ²¼Å´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¡¼ÒÄ¹¡§¾®ºä¡¡¾´ÍÎ¡¢°Ê²¼¡ÖÅìµþ¥á¥È¥í¡×¡Ë¤Ï¡¢¥á¥È¥í¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥é¥Ö¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥á¥È¥Ý¡×¡Ë¤Î²ñ°÷¿ô¤¬£±£°£°Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢Æüº¢¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥á¥È¥Ý²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£µÆü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é£²£°£²£¶Ç¯£±·î£³£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥á¥È¥ÝÂç´¶¼Õº×¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥á¥È¥ÝÂç´¶¼Õº×¡×¤Ç¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£²·îÃæ¤Ë¥á¥È¥Ý¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëPASMO¤Î¥Á¥ãー¥¸»Ä³Û¤Ç¡¢Åö¼ÒÀþ¤ò£´²ó°Ê¾å¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥á¥È¥Ý²ñ°÷¤Î¤¦¤Á¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥êー¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç£²¡¤£²£°£°Ì¾ÍÍ¤Ë¥á¥È¥ÝÁí³Û£±£°£°Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍºÇÂç£±£°,£°£°£°¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃêÁª¤Î±þÊç¸ý¿ô¤Ï¥á¥È¥Ý¤Î²ñ°÷¥é¥ó¥¯¤Ë±þ¤¸¤Æ²Ã»»¤µ¤ì¡¢¾å°Ì¥é¥ó¥¯¤ÎÊý¤Û¤ÉÅöÁª¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ°÷¥é¥ó¥¯¤Ï£²£°£²£µÇ¯£±£²·î¤Î¤´ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë´ð¤Å¤¯£²£°£²£¶Ç¯£±·î¤Î¥é¥ó¥¯¤ÇÈ½Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥á¥È¥Ý¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¡¢¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤ªÆÀ¤Ê¾è¼Ö¤È¤ª½Ð¤«¤±¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Ö¥á¥È¥ÝÂç´¶¼Õº×¡×´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÊ£¿ô³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç½ç¼¡¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥á¥È¥ÝÂç´¶¼Õº×¡×¼Â»Ü³µÍ×
£±¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ
¡Ê£±¡Ë³«ºÅ´ü´Ö
£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£µÆü¡Ê¶â¡Ë¡¡～¡¡£²£°£²£¶Ç¯£±·î£³£±Æü¡ÊÅÚ)
¡Ê£²¡Ë¼Â»ÜÆâÍÆ
¥¢ ¥á¥È¥ÝÁí³Û£±£°£°Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥¤ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢Â¾¤Ë¤â¤ªÆÀ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÊ£¿ô¼Â»ÜÍ½Äê¡¡
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ç¼¡¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¡¥á¥È¥ÝÁí³Û£±£°£°Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë±þÊç¾ò·ï
¥¢ £²£°£²£µÇ¯£±£²·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥á¥È¥Ý¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¥¤ £²£°£²£µÇ¯£±£²·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥á¥È¥Ý¤ËPASMO¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¢¨¤¹¤Ç¤Ë¥á¥È¥Ý²ñ°÷¤ÇPASMO¤ò¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¾åµ¥¢¡¢¥¤¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¦ £²£°£²£µÇ¯£±£²·î£µÆü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£³£±Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¥á¥È¥Ý¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëPASMO¤Î¥Á¥ãー¥¸»Ä³Û¤Ç¡¢Åö¼ÒÀþ¤ò£´²ó°Ê¾åÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¢¨Äê´ü¾è¼Ö·ô¤ä´ë²è¾è¼Ö·ô¡¢µÙÆü¥á¥È¥íÊüÂê¤Ç¤Î¤´¾è¼Ö¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Äê´ü¾è¼Ö·ô¶è´Ö¤«¤é¾è¤ê±Û¤·¤ÆPASMO¤Î¥Á¥ãー¥¸»Ä³Û¤Ç¤´¾è¼Ö¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾®»ù±¿ÄÂ¤Ç¤Î¾è¼Ö¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨£±£²·î£µÆü¡Ê¶â¡Ë½éÅÅ～£±£²·î£³£±Æü¡Ê¿å¡Ë½ªÅÅ¤Î¾è¼Ö¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥¨ ±þÊç´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¢¨¥¨¥ó¥È¥êーÁ°¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¾è¼ÖÊ¬¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê https://www.event-metro.jp/metpo/1million ¡Ë¡¡
¡Ê£²¡Ë¾ÞÉÊ
ÃêÁª¤Ç£²¡¤£²£°£°Ì¾ÍÍ¤Ë¥á¥È¥ÝÁí³Û£±£°£°Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ú£±Åù¾Þ¡Û¡¡£±£°,£°£°£°¥Ý¥¤¥ó¥È ¡Ê£´£°Ì¾ÍÍ¡Ë
¡Ú£²Åù¾Þ¡Û¡¡£µ,£°£°£°¥Ý¥¤¥ó¥È ¡Ê£¶£°Ì¾ÍÍ¡Ë
¡Ú£³Åù¾Þ¡Û¡¡£±,£°£°£°¥Ý¥¤¥ó¥È ¡Ê£±£°£°Ì¾ÍÍ¡Ë
¡Ú£´Åù¾Þ¡Û¡¡£±£°£°¥Ý¥¤¥ó¥È ¡Ê£²,£°£°£°Ì¾ÍÍ¡Ë
¢¨¿ÊÄè¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¥Á¥ãー¥¸ÀìÍÑ¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë±þÊç¸ý¿ô
£²£°£²£µÇ¯£±£²·î¤Î¤´ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë´ð¤Å¤¯£²£°£²£¶Ç¯£±·î¤Î²ñ°÷¥é¥ó¥¯¤Ë±þ¤¸¤Æ±þÊç¸ý¿ô¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥¯ÊÌ¤Î±þÊç¸ý¿ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ì¥®¥å¥éー¥é¥ó¥¯¡Û £±¸ý
¡Ú¥·¥ë¥Ðー¥é¥ó¥¯¡Û¡¡ £²¸ý
¡Ú¥´ー¥ë¥É¥é¥ó¥¯¡Û¡¡ £³¸ý
¡Ú¥×¥é¥Á¥Ê¥é¥ó¥¯¡Û¡¡ £µ¸ý
¡Ê£´¡Ë±þÊç´ü´Ö
£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£µÆü¡Ê¶â¡Ë¡¡～¡¡£²£°£²£¶Ç¯£±·î£³£±Æü¡ÊÅÚ)
¡Ê£µ¡ËÅöÁª¼Ô¤ÎÈ¯É½
£²£°£²£¶Ç¯£³·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¿ÊÄè¤ò¤â¤Ã¤ÆÅöÁª¤Î¤´°ÆÆâ¤ËÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£¶¡ËÃí°Õ»ö¹à
¥¢ ¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ£±²ó¤´ËÜ¿Í¤Î¤ß¥¨¥ó¥È¥êー¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¤ ÅöÁª¤Ï¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ë¤Ä¤£±²ó¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¾ÞÉÊ¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¦ ÅöÁª¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÁª·ë²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¨ ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¸å¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¥á¥È¥Ý¤òÂà²ñ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤ÏÌµ¸ú¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¸å¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄè¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËPASMO¡¡IDÈÖ¹æ¤ò²ò½ü¡¦ÊÑ¹¹¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥« ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊçµ¬Ìó¡¢¥á¥È¥Ý²ñ°÷µ¬Ìó¡Ê https://www.metro-point-club.jp/mp/contents/wb£±£°£±£´/metpo_rule.html(https://www.metro-point-club.jp/mp/contents/wb%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%94/metpo_rule.html) ¡Ë¤ª¤è¤ÓÅìµþ¥á¥È¥í¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îÊý¿Ë¡Ê https://www.tokyometro.jp/privacy/ ¡Ë¤Ë½¾¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¡¦ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥á¥È¥ÝµÚ¤ÓËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Åìµþ¥á¥È¥í¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー https://www.tokyometro.jp/support/index.html