adjoe¡¢AppsFlyer¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹2025Ç¯ÈÇ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤ËÇ§Äê
¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯ - 2025Ç¯12·î4Æü - ¥â¥Ð¥¤¥ë¹¹ð¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¼çÍ×¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ëadjoe(https://adjoe.io/ja/)¤Ï¡¢AppsFlyer¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹2025Ç¯ÈÇ(https://index.appsflyer.com/edition-2025/)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥½ー¥¹¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î¥ê¥ïー¥É¹¹ð¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¾å²ó¤ë¼ÂÀÓ¤ò¼¨¤·¡¢Android¤ª¤è¤ÓiOS¤Î¥²ー¥à¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´À¤³¦¤Ç41¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯ÈÇ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²Ä¾¸å¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¥¨¥ê¥¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï·÷³°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÌó1Ç¯È¾¤Î´Ö¤Ë»Ô¾ì¤Ç¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤ÆµÞÂ®¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢º£²ó¤ÎÂçÌö¿Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÇ¯¤ÏAppsFlyer¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î10¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ëÇ¯¡£Æ±¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï2015Ç¯¤Î³«»Ï°ÊÍè¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥½ー¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¶È³¦É¸½à¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî10Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿Ê²½¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÀ³ÎÀ¡¦Èæ³Ó²ÄÇ½À¡¦¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤Â¬Äê¤òµá¤á¤ë¹¹ð¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ·èÄêÅª¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÈÇ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤«¤ÄºÇ¤â¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¬Äê´ü´ÖÃæ¤Ë162²¯·ï¤ÎÈó¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¡¢½¸·×¶èÊ¬¤´¤È¤ËºÇÄã3,000·ï¤ÎÈó¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿39,000¤Î¥¢¥×¥ê¡¢96²¯·ï¤Î¥ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡¢10Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿88¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥½ー¥¹¤òÊ¬ÀÏÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢adjoe¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ëiOS¥²ー¥à¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×6¥á¥Ç¥£¥¢¥½ー¥¹¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢41¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÁí¹ç¥¹¥³¥¢¤Ë¤è¤ê¡¢iOS¤ÈAndroid¤ÎÎ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à¥Ùー¥¹¤ÇNo.1¤Î¥ê¥ïー¥É¹¹ð¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢APACÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢adjoe¤¬ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¸þ¤±iOS¥²ー¥àÁí¹ç¤Ç´û¤Ë¥È¥Ã¥×3¥á¥Ç¥£¥¢¥½ー¥¹¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢adjoe¤¬ÆüËÜ¤ÇËÜ³ÊÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é£±Ç¯È¾¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÃ£À®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- iOS ¥²ー¥à¡¡Áí¹ç¡¡ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¥¨¥ê¥¢¡¡£³°Ì¡¡
- Android ¥²ー¥à¡¡¥«¥¸¥å¥¢¥ëÉôÌç¡¡ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¥¨¥ê¥¢¡¡£²°Ì¡¡
¡Öº£Ç¯½é¤á¡¢AppsFlyer¤Ïadjoe¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤ËÇ§Äê¤·¡¢Åö¼Ò¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¯¥êー¥ó¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿À®²Ì¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èadjoe¤ÎCEO·ó¶¦Æ±ÁÏ¶È¼ÔJonas Thiemann¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤Î¸å¡¢ËÌÊÆ¡¢APAC¡¢EMEA¤Î3¤Ä¤Î¼çÍ×ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¤µ¤é¤ËÀ¤³¦Åª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ®²Ì¤¬41¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢adjoe¤¬iOS¤ÈAndroid¤ÎÎ¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥à¥Ùー¥¹¤ÎºÇÂçµ¬ÌÏ¥ê¥ïー¥É¹¹ð¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¹¹ð¼ç¤ËÂÐ¤·¤Æ°ì´Ó¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤ÈAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸Ä¡¹¤Î¥æー¥¶ー¤´¤È¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥ê¥ïー¥ÉÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ½ÉÊ¤È¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー´ðÈ×¤Î³ÈÂç¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÖAppsFlyer¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤¹¤ë¥Þー¥±¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥½ー¥¹Í½»»ÇÛÊ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÃÎ¸«¸»¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢AppsFlyer¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢Shani Rosenfelder¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸½Âå¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¬Äê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦Í¤·¡¢¥Þー¥±¥¿ー¤ËÍ°ÕµÁ¤Ç¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ®Ä¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ñー¥È¥Êー¤òÉ½¾´¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
AppsFlyer¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥½ー¥¹¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎµÒ´ÑÅª¤«¤ÄÂ¬Äê¥Ùー¥¹¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤ò¥Þー¥±¥¿ー¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¿ô½½²¯¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤È¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿ËÜ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Æ©ÌÀÀ¤È³Î¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
AppsFlyer¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹2025Ç¯ÈÇ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò(https://index.appsflyer.com/edition-2025/)¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
adjoe¤È¡ÖPlaytime¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
adjoe GmbH¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤È¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¶¯²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤ò¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖPlaytime¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖPlaytime¡×¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¸·Áª¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¤Î¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¥«¥¿¥í¥°¤«¤é¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁªÂò¤·¡¢¥×¥ì¥¤¤Ë±þ¤¸¤ÆÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£adjoe¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î1,000¤òÄ¶¤¨¤ë¥²ー¥à¤ÈÄó·È¤·¡¢Ç¯´Ö6²¯¿Í¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥æー¥¶ー¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¡¢µÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¡§https://adjoe.io/ja/solutions/advertise-your-app/playtime/¡Ë