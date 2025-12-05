½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤È Mastercard¡¢¡ÖChristmas Market in ²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡×¤Ë¶¨»¿
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹(CEO)¡§±ß»³ Ë¡¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤ÈMastercard¡ÊËÜ¼Ò¡§¥Ë¥åー¥èー¥¯½£¥Ñー¥Á¥§¥¹¡¢ÆüËÜÉôÌç¼ÒÄ¹¡§¥æ¥ó¥½¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¡¢°Ê²¼Mastercard¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î£µÆü¤è¤êº£Ç¯¤Ç³«ºÅ16²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖChristmas Market in²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡×¤Ë¶¦Æ±¶¨»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îò»Ë¤¢¤ë²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ÎÁõ¾þÅù¤ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥ÈÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡¦¥É¥¤¥Ä¤«¤é¤â¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¹¡£¶¨»¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ìÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£Ç¯ÃÂÀ¸¤·¤¿Æþ¾ìÌµÎÁ¥¨¥ê¥¢¡ÖChristmas Gate¡×¤Ø¤ÎPOPÀßÃÖ¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êーÅÚÂæ¤Ø¤Î¥í¥´·ÇºÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þー¥±¥Ã¥ÈÆâ¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¤ÏMastercard¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤ÇÊØÍø¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤è¤ê°Â¿´¤Ç²÷Å¬¤ÊÂÎ¸³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É Point¡Ü Mastercard¡×¤Î¤´ÍøÍÑ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É Point¡Ü Mastercard¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É Point¡Ü Mastercard¡×¤Ï¡¢Ç¯²ñÈñÌµÎÁ¤Ç¥¹¥Þ¥×¥í¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É Point¡Ü Mastercard¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ýºÂ¤«¤éÂ¨ºÂ¤Ë¤´ÍøÍÑ³Û¤¬°ú¤Íî¤È¤·¤µ¤ì¡¢¥áー¥ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÍøÍÑÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤ä»È¤¤²á¤®ËÉ»ß¤Ê¤É¡¢²È·×¤Î´ÉÍý¤â¤·¤ä¤¹¤¯°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ä¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É Point¡Ü¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£(https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/debitcard/mastercard-pointplus/)
¡ØChristmas Market in²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡Ù¡¡³«ºÅ³µÍ×
¡¦´ü´Ö ¡§2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë·×35Æü´Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·»þ¤ÏµÙ¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¾ì ¡§²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¡¦ÀÖ¥ì¥ó¥¬¥Ñー¥¯¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¢©231-0001 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¿·¹Á1-1¡Ë
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§12·î£µÆü¡Ê¶â¡Ë11:00～21:00 (L.O.20:30)
12·î£¶Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00～22:00 (L.O.21:30)
¡¡¡¡¢¨¥¨¥ê¥¢¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤è¤ê³«ºÅÆü»þ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦Æþ¾ìÎÁ ¡§500±ß～
¢¨°û¿©¡¦ÊªÈÎÂåÅù¤ÏÊÌÅÓ¡¡¢¨Æþ¾ìÆü¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¼ïÊÌ¤Ë¤è¤êÎÁ¶â¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨°ìÉô¡¢Æþ¾ìÌµÎÁ¥¨¥ê¥¢¤¢¤ê
¡ÖChristmas Gate¡×¥¨¥ê¥¢³µÍ×
¡¦´ü´Ö ¡§2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë·×35Æü´Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·»þ¤ÏµÙ¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¾ì ¡§¿·¹ÁÃæ±û¹¾ì¡Ê¢©231-0001 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¿·¹Á1-5¡Ë
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§11 ·î 22 Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12 ·î 25 Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00～21:05¡ÊL.O.20:30¡Ë
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡¡¡§ÌµÎÁ
¢¨°û¿©¡¦ÊªÈÎÂåÅù¤ÏÊÌÅÓ
¢¨ËÜ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¤ß
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÃæ¡Û
Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼ïÎà¤ä¤´¹ØÆþÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.yokohama-akarenga.jp/christmas/
¡¦¼çºÅ¡§²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬¡¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í²£ÉÍ»Ô·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¡Ë
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÃæ¿´¼çµÁ¤Î¤â¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Mastercard¤Ë¤Ä¤¤¤Æ (NYSE: MA) www.mastercard.co.jp(https://www.mastercard.co.jp/ja-jp.html)
Mastercard¤Ï¡¢·èºÑ¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦200°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤È¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬ÈË±É¤Ç¤¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¡¢¥¹¥Þー¥È¡¢¤½¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤Â¿ÍÍ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë·èºÑ¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¡¢´ë¶È¡¢¤½¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤¬ºÇÂç¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£