3D¥×¥ê¥ó¥È¥·¥åー¥º¡ÖSTARAY¡×¡¢TIB SHOP¤Ë¤ÆËÜÆü¤è¤êÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤ò³«»Ï¡ÚAPPLE TREE³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
APPLE TREE³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÑ ½¨ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë3D¥×¥ê¥ó¥È¥·¥åー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSTARAY¡×¤¬¡¢ËÜÆü2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÅìµþÅÔ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óµòÅÀ¡ÖTokyo Innovation Base¡ÊTIB¡Ë¡×Æâ¤Î»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖTIB SHOP¡×¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î2¤«·î´Ö¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¼ÂºÝ¤ËSTARAY¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¤·ÁÈþ¤äÍú¤¿´ÃÏ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
TIB SHOP¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤¬ËÜÆü¥¹¥¿ー¥È
TIB SHOP¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥Æ¥¹¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥·¥çー¥±ー¥·¥ó¥°»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÎÀ½ÉÊ¤òÍè¾ì¼Ô¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£STARAY¤ÏÆ±¥×¥í¥°¥é¥à¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢ËÜÆü¤è¤êÅ¸¼¨¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¸þ¤±¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î½ÐÅ¹¤Ç¤Ï¡¢STARAY¤¬Å¸³«¤¹¤ë3D¥×¥ê¥ó¥È¥·¥åー¥º¤Î¼çÍ×¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¼Á´¶¤ä¹½Â¤¡¢Íú¤¿´ÃÏ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¹³µÍ×
¡Ú½ÐÅ¹´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ú½ÐÅ¹¾ì½ê¡Û
Tokyo Innovation Base¡ÊTIB¡Ë
¢©100-0005 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3-8-3
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û
Ê¿Æü¡§11:00～19:00
ÅÚÆü½Ë¡§11:00～17:00
STARAY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
STARAY¤Ï¡¢3D¥×¥ê¥ó¥Èµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢·ÚÎÌÀ¡¦²÷Å¬À¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥·¥åー¥º¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3D¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿°ìÂÎÀ®·Á¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Íú¤¿´ÃÏ¤È¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
STARAY¤Î³Æ¼ïSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://staray.co.jp/
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/STARAY_JP/
Instagram¡§https://www.instagram.com/staray_jp/
´ë¶È¾ðÊó
APPLE TREE³ô¼°²ñ¼Ò
¢£½êºßÃÏ
ÂçºåËÜ¼Ò¡§
¢©541-0053 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®4-3-9 ËÜÄ®¥µ¥ó¥±¥¤¥Ó¥ë 18³¬
06-6710-9061¡¡
Åìµþ»Ù¼Ò¡§
¢©105-0012 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç2-9-4 VORT¼ÇÂçÌçIII 9³¬
03-6450-1163
¢£ÀßÎ©¡§
2012Ç¯10·î
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÎÈÎÇä¡¦ÊÝ¼é / 3D¥¹¥¥ã¥Êー¤ÎÈÎÇä¡¦ÊÝ¼é¡¦Â¬Äê¥µー¥Ó¥¹ /
3D´ØÏ¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÈÎÇä /3D¥×¥ê¥ó¥È¥·¥åー¥º¤ÎÈÎÇä /
¿·À½ÉÊ¤ÎÀß·×¡¦³«È¯»Ù±ç / 3D¥×¥ê¥ó¥ÈÎÌ»º¥µー¥Ó¥¹¥Ó¥åー¥í
¢£³Æ¼ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸
APPLE TREE¡§https://apple-tree.co.jp
Markforged¡§https://apple-tree.co.jp/brand/markforged
FLASHFORGE¡§https://flashforge.jp
SCANOLOGY¡§https://3d-scantech.jp
STARAY¡§https://staray.co.jp
PollyPolymer¡§https://pollypolymer.jp