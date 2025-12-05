À©¸æÈ×¤Ê¤É¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤º¤Ë¥Çー¥¿¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤¤ë¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥Þ¥¦¥ó¥ÈÂÐ±þLANÃæ·Ñ¥¢¥À¥×¥¿¤òÈ¯Çä
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³»ÔËÌ¶èÅÄÄ®1-10-1¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ÅÄÏÂÈÏ¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥«¥Æ¥´¥ê6A½àµò¤Ç¹âÂ®ÄÌ¿®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëRJ-45Ãæ·Ñ¥¢¥À¥×¥¿¡ÖADT-EX-6ASTPWPC¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÕÂ°¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇIP68ËÉ¿åËÉ¿Ðµ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤·¡¢²°³°¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£PoEµëÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤ÎLANÇÛÀþ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ÇºÜ¥Úー¥¸¡Û
ÉÊÌ¾¡§¥Ñ¥Í¥ë¥Þ¥¦¥ó¥ÈÂÐ±þ RJ-45Ãæ·Ñ¥¢¥À¥×¥¿¡Ê¥«¥Æ¥´¥ê6A¡¦STP¡¦ËÉ¿åËÉ¿Ð¡Ë
ÉÊÈÖ¡§ADT-EX-6ASTPWPC
É¸½à²Á³Ê¡§4,070±ß¡ÊÀÇÈ´¤ 3,700±ß¡Ë
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=ADT-EX-6ASTPWPC
¥Ñ¥Í¥ë¥Þ¥¦¥ó¥ÈÂÐ±þ¤ÎÃæ·Ñ¥¢¥À¥×¥¿
¥Ñ¥Í¥ë¤äÊÉÌÌ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ÆLAN¥±ー¥Ö¥ë¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À©¸æÈ×¤Ê¤É¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤º¤Ë¥±ー¥Ö¥ëÀÜÂ³¤Ç¤¤ë
À©¸æÈ×¡¢ÅÅÎÏ´Æ»ëÈ×¤Ê¤É¡¢³Æ¼ï¤ÎÈ×¤Ç¥É¥¢¤ò³«¤±¤º¤Ë¥Çー¥¿¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤·¤¿¤¤»þ¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
IP68ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¥¥ã¥Ã¥×ÉÕ¤
²°³°¤Ç¤Î±«¤ä¡¢²°Æâ¤Ç¤Î¥Û¥³¥ê¤«¤é¼é¤ëËÉ¿åËÉ¿Ðµ¬³ÊIP68¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥×ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£»È¤ï¤Ê¤¤»þ¤Ï¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¡¢¿å¤ä¥Û¥³¥ê¤¬Æþ¤ë¤Î¤òËÉ»ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°¥¥ã¥Ã¥×¤ÏÃåÃ¦¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥Ã¥×»ÈÍÑ»þ¤Î¤ß¡¢ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ðµ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁÁ÷ÎÎ°è¤¬¹¤¯°Â¿´¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê6A¤ËÂÐ±þ
ÅÁÁ÷Â®ÅÙ¤Ï10Gbps¡¢ÅÁÁ÷ÂÓ°è¤Ï¥«¥Æ¥´¥ê5e¤Î5.0ÇÜ¡¢¥«¥Æ¥´¥ê6¤Î2ÇÜ¤Î500MHz¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£ÂÓ°è¤¬¹¤¤¤Û¤É¹âÂ®ÅÁÁ÷¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Çー¥¿¥¨¥éーËÉ»ß¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
PoE¤ËÂÐ±þ
PoE¡¢PoE+¡¢PoE++¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢LAN¥±ー¥Ö¥ë¤ò»È¤Ã¤Æµ¡´ï¤ËÅÅÎÏ¤È¥Çー¥¿¤òÆ±»þ¤Ë¶¡µë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
UTP/STPÎ¾ÂÐ±þ
¥·ー¥ë¥É¤¬¤Ê¤¯°ìÈÌÅª¤ÊUTP¤Ç¤â¡¢¥·ー¥ë¥ÉÉÕ¤¤Ç¥Î¥¤¥º¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¶ÈÌ³ÍÑ¤ÎSTP¤Ç¤â¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
------------------------------------------------------------------------------------------------
¡Ú´ØÏ¢¥Úー¥¸¡Û
LAN¼«ºî¥Ñー¥Ä¡¦¥³¥Í¥¯¥¿¡ÊRJ-45¡Ë¡¦¹©¶ñ
https://www.sanwa.co.jp/product/network/lanparts/index.html#adapter
PoEÂÐ±þÃæ·Ñ¡¦ÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿¡Ê¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆÃ½¸ PoE´ØÏ¢À½ÉÊÆÃ½¸¡Ë
https://www.sanwa.co.jp/search/cate_list?cate_id=001029062004
PoE¤È¤Ï¡©»ÅÁÈ¤ß¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤ò²òÀâ
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/poe/index.html#poe-related-product
LAN¥×¥í¡§LAN¥±ー¥Ö¥ë¼«ºîÊýË¡¡¦ºÇ¿·¾ðÊó
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/lan/index.html
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤Ä¾±Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×À½ÉÊ¥Úー¥¸
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/ADT-EX-6ASTPWPC
¢£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ WEB¥µ¥¤¥È
https://www.sanwa.co.jp/
¢£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ Instagram
https://www.instagram.com/sanwasupply_official/
¢£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ X
https://twitter.com/sanwainfo
¢£¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ Facebook
https://fb.me/SanwaSupplyJP
¢£YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
http://sanwa.jp/youtube
------------------------------------------------------------------------------------------------
https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5699-4955ec69f7b64b104c04e72e2a467797.pdf