¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òºîÀ®¡¦ÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡Ö¤·¤Þ¤¦¤Þ¥Ö¥Ã¥¯¡×¤¬Google Play ¥Ù¥¹¥È ¥ª¥Ö 2025 ¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÉôÌç ¥¢¥×¥ê¥«¥Æ¥´¥ê Âç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡ª
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¢¥×¥êDL¿ôNo.1(¢¨1)¡¢¼Ì¿¿¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥×¥êDL¿ôNo.1(¢¨2)¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥ê¥ó¥È(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ ÍÎ°ìÏº¡¢°Ê²¼¡Ö¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥ê¥ó¥È¡×)¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òºîÀ®¡¦ÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡Ö¤·¤Þ¤¦¤Þ¥Ö¥Ã¥¯¡×¤¬ Google Play ¼çºÅ¤Î Google Play ¥Ù¥¹¥È ¥ª¥Ö 2025 ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÉôÌç ¥¢¥×¥ê¥«¥Æ¥´¥ê Âç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§data.aiÄ´¤Ù¡£¹ñÆâ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯°õºþ¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤±¤ë2022Ç¯´Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¡ÊiOS&Android ¹ç·×¡Ë
¢¨2¡§data.aiÄ´¤Ù¡£¹ñÆâ¼Ì¿¿¥Í¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤±¤ë2022Ç¯´Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¡ÊiOS&Android ¹ç·×¡Ë
Google Play ¥Ù¥¹¥È ¥ª¥Ö 2025 ¤Ï¡¢º£Ç¯ÆüËÜ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿ Google Play ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÉôÌç¤´¤È¤ËÉ½¾´¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òºîÀ®¡¦ÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡Ö¤·¤Þ¤¦¤Þ¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖGoogle Play ¥Ù¥¹¥È ¥ª¥Ö 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ô¤¢¤ë¥¢¥×¥ê¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÉôÌç ¥¢¥×¥ê¥«¥Æ¥´¥ê Âç¾Þ¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Google Play ¥Ù¥¹¥È ¥ª¥Ö 2025 ¸ø¼°¥Úー¥¸
https://play.google.com/store/apps/editorial?id=mc_apps_cmp_bestof2025_fcp&pcampaignid=web_share_fcp(https://play.google.com/store/apps/editorial?id=mc_apps_cmp_bestof2025_fcp&pcampaignid=web_share_fcp)
¢¨Google Play ¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¢¥×¥ê¡Ö¤·¤Þ¤¦¤Þ¥Ö¥Ã¥¯¡×³«È¯¥Áー¥à¡¡¥³¥á¥ó¥È
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¡Ö·Á¤Ë¤¹¤ë¡×ÂÎ¸³¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢»þ´Ö¤â¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ã¼Ëö¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤ËÊÔ½¸¤¬»ß¤Þ¤ë¡¢ºî¶È¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤ËÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¤Ê¤É¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¡Ø¤·¤Þ¤¦¤Þ¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥á¥¸¥ãー¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£µì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ÏÊÝÂ¸¥Çー¥¿¤¬´Ä¶¤´¤È¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²È¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê²èÌÌ¡Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÅù¡Ë¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤Ë½½Ê¬±þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹´Ö¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÊÝÂ¸¤ò´ðÈ×¤Ë¿ø¤¨¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤âÆ±¤¸¥Çー¥¿¤òÂ³¤¤«¤éÊÔ½¸¤Ç¤¤ëÀß·×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¿È¶á¤Ë¡¢»þ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¤³¤È¡£º£²ó¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢µ¡Ç½¤òÂ¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¼Ëö¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÁÛ¤¤¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¿À®²Ì¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢¤è¤êÂ®¤¯¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢³Ú¤·¤¯»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ø¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤·¤Þ¤¦¤Þ¥Ö¥Ã¥¯¡×¤È¤Ï
²ñ°÷¿ô600Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯8·î¸½ºß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥ê¥ó¥È¡×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢1ºý198±ß¤«¤éºî¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ä¹µÏ¿¤äÎø¿Í¤Ø¤ÎµÇ°Æü¥®¥Õ¥È¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢Î¹¹Ô¤ä¼ñÌ£¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¤Ø¤Î¼«Æ°ÊÝÂ¸¤ä¼Ì¿¿¤Î¼«Æ°ÇÛÃÖµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢150¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÉ½»æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¹¥¿¥ó¥×¤âÅÐ¾ì¡£³Ú¤·¤¯¼ê·Ú¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/61042/table/72_1_952de777d15fa035c77a3d953a74f4e7.jpg?v=202512051257 ]
¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¿È¶á¤Ë »þ¤ò¤Ä¤Ê¤°²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥ÈÀì¶È¤Ç¡Ö¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥ê¥ó¥È( https://www.n-pri.jp/ )¡×¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¥×¥ê¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¦Ç¯²ì¾õ¤Î»°ËÜÃì¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤·¤Þ¤¦¤Þ¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤ä¡Ö¤·¤Þ¤¦¤Þ½ÐÈÇ¡×¡¢¡Ö¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥é¥¹¡×¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¡£Îß·×²ñ°÷¿ô¤Ï600Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÁÛ¤¤¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Î¿ô¤À¤±¡¢¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¡¢¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÃ¯¤â¤¬¥«¥¿¥Á¤Ë¤Ç¤¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Þ¤¦¤Þ¥×¥ê¥ó¥È¤ÏÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/61042/table/72_2_646b4d968fb8f9bf746f8d76a19b2b01.jpg?v=202512051257 ]