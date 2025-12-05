XR/¥á¥¿¥Ðー¥¹¤¬¥Æー¥Þ¤Î¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖXR Kaigi¡×¤Ë»²²Ã¡¡¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëXREAL¡Ö´¶¼Õº×2025¡×¤ò³«ºÅ
AR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë¥°¥é¥¹¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëXREAL¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÅìµþ¥Ýー¥È¥·¥Æ¥£ÃÝ¼Ç¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢XR/¥á¥¿¥Ðー¥¹¤¬¥Æー¥Þ¤Î¹ñÆâºÇÂçµé¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖXR Kaigi¡×¤Ë¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤ò¹¤²¤ë¿·¤·¤¤»ë³¦¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ÆXREAL¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖXREAL 1S¡×¡¢¡ÖXREAL Neo¡×¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ËÜÇ¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ø·¸¼ÔÍÍ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡ÖXREAL ´¶¼Õº× 2025¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
XR Kaigi¤Ç¤Ï¡¢3Æü´Ö¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥Öー¥¹¤Ë¤ª±Û¤·Äº¤¡¢¿·À½ÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿XREAL¤ÎAR¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î1Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢XR Kaigi Award 2025¤Ç¡¢XREAL¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAR¥°¥é¥¹¡ÖXREAL One Series¡×¤¬¥Ï
ー¥É¥¦¥§¥¢ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´¶¼Õº×2025¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§ÍÍ¤È¿©»ö¤ò°Ï¤ó¤ÇÂçÊÑÁÇÅ¨¤Ê²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯¤Ï¥¢¥á¥ê¥« ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÖCES 2026¡×¤Ø½ÐÅ¸¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
XREAL¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´¸üµÃ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢ãCES2026½ÐÅ¸³µÍ×¢ä
½ÐÅ¸Æü»þ:2026Ç¯1·î6Æü～9Æü
½ÐÅ¸¾ì½ê: Central Hall, Las Vegas Convention Center¡¡Booth #14056
¡Ê¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ûー¥ë¥Öー¥¹14056¡Ë
CES2026¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://www.ces.tech/
¢£XREAL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
XREAL¤Ï¡¢µÞÀ®Ä¹Ãæ¤ÎAR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë´ë¶È¤Ç¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÀ¤³¦¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÀ¤³¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÅþÍè¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AR¥°¥é¥¹À½ÉÊ¡ÖXREAL Air 2¥·¥êー¥º¡¢XREAL One¥·¥êー¥º¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÈÄ¥¸½¼ÂÂÎ¸³¤ò³×¿·¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
AR¤òÃ¯¤·¤â¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æü¡¹³«È¯¤äÉáµÚ³èÆ°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤ÈÀ¤³¦Í¿ô¤Î5G´ë¶È¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢º£ÆüXREAL¤ÎAR¥°¥é¥¹¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä¸µ¡Ê¹ñÆâ¡Ë
XREAL ³ô¼°²ñ¼Ò
½»½ê¡§¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä£µÃúÌÜ£´－£±£µ ARA¥×¥ì¥¤¥¹ÀÖºä£·³¬
¿·µ¬¼è°ú¡¢¹Êó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§japan@xreal.com
¹ØÆþÁ°¡¦¹ØÆþ¸å¤Î¤´ÁêÃÌ¡¢½¤Íý¸ò´¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ: jpas@xreal.com
³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ: developer@xreal.com
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.xreal.com/jp
¢£AmazonÈÎÇäÀè
https://amzn.to/45afN4l
¢£³ÚÅ·»Ô¾ìÈÎÇäÀè
https://www.rakuten.co.jp/xreal/
¢£¼è¤ê°·¤¤ÈÎÇäÅ¹
https://www.xreal.com/jp/air/stores/
¢£SNS¡Ê¹ñÆâ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ë
X¡Êµìtwitter¡Ë https://twitter.com/xrealjapan
Instagram ¡¡¡¡¡¡https://instagram.com/xreal_japan
YouTube https://youtube.com/@XREALJapan