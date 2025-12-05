Ginco¡¢Canton¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ»²²è¡£¶âÍ»¶È³¦¤Ç¤Î³èÍÑ¤ò»Ù±ç
³ô¼°²ñ¼ÒGinco¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ÀîÌ´Í¤ÅÍ¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤é¤Î»²²è¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÂÐ±þ·¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÖCanton Network¡×¤Ë¡¢¥Îー¥É¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Canton¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¸þ¤±¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó³èÍÑ»Ù±ç¤ò¶¯²½¡¦¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Canton Network¤Ø¤Î»²²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢CryptoÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâºÇÂ¿¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥Îー¥É¤ò±¿±Ä¤·¡¢¥¤¥ó¥Ç¥¯¥µーÅù¤ÎAPI¤òB2B¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°¤Î¼çÍ×¥×¥í¥È¥³¥ë¤È¤Î¶¨¶È¤ä¹ñÆâ¶âÍ»µ¡´Ø¡¦»ö¶È²ñ¼Ò¤È¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹¶¦ÁÏ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Canton Network¤Ï¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¸þ¤±¤ËÆÃ²½¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤«¤Ä¥Ñー¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥¹¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢½¾Íè¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó³èÍÑ¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿À©Ìó¤ò¹îÉþ¤¹¤Ù¤¯¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¡×¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¡Ö¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤Ç¡¢¶âÍ»¶È³¦¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Ë¿ÆÏÂÅª¤Ê¼ÂÁõ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¼Á¤«¤é¡¢½¾Íè¤Î¶âÍ»»Ô¾ì¤ÈÊ¬»¶·¿¶âÍ»¤ò·Ò¤°¿·¤¿¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢HSBC¡¢BNP¥Ñ¥ê¥ÐÅù¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈCryptoÎÎ°è¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡õ¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤¬Â¿¿ô»²²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ñÆâ¶âÍ»µ¡´Ø¤È¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó³èÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Åö¼Ò¤â¡¢Canton Network¤Î²ÄÇ½À¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¡¢¼ÂÍøÍÑ¤ÎÆ»¤òÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤È¤â¤ËÌÏº÷¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥Îー¥É¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯»²²èµÚ¤Ó¶âÍ»µ¡´Ø¸þ¤±¤Î»ö¶ÈÁÏ½Ð»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¾È¡Û
¡¦Canton Network White Paper(https://www.canton.network/hubfs/Canton/Canton%20Network%20-%20White%20Paper.pdf)
¡¦Canton: A Daml based ledger interoperability protocol(https://www.canton.network/hubfs/Canton/canton-whitepaper.pdf)
¢¡Canton Network ³èÍÑ»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Canton Network¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤«¤Ä¥Ñー¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥É¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¤Ê¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÃ´ÊÝ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤¬¼«¿È¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£Åù¤ÎÀß·×¤òÆÈ¼«¤ËÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊCanton Network¤Î½ÀÆðÀ¤ò¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó³èÍÑ¤ÇºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Canton Network¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢Åö¼Ò¤Î»ý¤ÄÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤È¤½¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Î´ë²èÀß·×³«È¯¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯Æ³Æþ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ÎÍø³èÍÑ¤¬²ÃÂ®ÅÙÅª¤ÊÉáµÚ¤¬¿Ê¤àº£ÈÌ¤ÎCrypto¶È³¦¤ÎÄ¬Î®¤Ë¡¢¹ñÆâ¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÀèÊÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¸å²¡¤·¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ÏÀ§Èó¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ä¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Î³èÍÑ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¿
- ³¤³°¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ sales@ginco.co.jp
¢¡³ô¼°²ñ¼ÒGinco ²ñ¼Ò³µÍ×
Ginco¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑ¤Î¤á¤°¤ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢´ë¶È¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡¦°Å¹æ»ñ»º³èÍÑ¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¤è¤êÁá¤¯¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¡¢¤è¤êÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢°Å¹æ»ñ»º¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë°Å¹æ»ñ»º¤ò¼è¤ê°·¤¦¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Î¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡¢¥Îー¥É¡¢¥¤¥ó¥Ç¥¯¥µーÅù¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÄó¶¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâÍ¿ô¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§¢©104－0032 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬ÃúËÙ»°ÃúÌÜ27-4
ÂåÉ½¼Ô¡§¿¹ÀîÌ´Í¤ÅÍ
Àß¡¡Î©¡§2017Ç¯12·î21Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥¤¥ó¥Õ¥é¤ª¤è¤Ó¡¢Æ±¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÍøÍÑ¤·¤¿³Æ¼ï¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¦Äó¶¡
´ë¶È¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://ginco.co.jp/
À½ÉÊ¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.ginco.com/